“ปีเตอร์ คอร์ปฯ” เจ็บหนัก - เข้าเนื้อ คอนเสิร์ต ปีเตอร์ – FLY – Y NOT 7 ล่ม! ความรู้สึกกับบางคนเปลี่ยนไป

คอนเสิร์ต “ปีเตอร์ – FLY – Y NOT 7” ล่ม! ปีเตอร์ คอร์ปฯ รับเจ็บตัว-เข้าเนื้อ เหตุวง FLY มีปัญหาภายใน ตกลงกันไม่ได้ แม้เซ็นสัญญาแล้ว เสียดาย-ผิดหวัง ความสัมพันธ์บางคนเปลี่ยนไป ครั้งหน้าขอเลือกโจทย์ง่ายกว่านี้
หลังจากที่เคยแถลงยิ่งใหญ่ เตรียมจัดคอนเสิร์ตรวมตัวชาวร็อกกับคอนเสิร์ต “ปีเตอร์ – FLY – Y NOT 7 แล้วไง...ใจยังร็อก” การรวมตัวกันในรอบ 20 ปี ระหว่าง ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล, Y NOT 7 และ วง FLY แต่ล่าสุด ปีเตอร์ คอร์ปฯ โต้โผใหญ่จัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ ได้ออกมายอมรับระหว่างร่วมงาน Grand Opening Of Richworld Wholesale & Continental (HK) Travel เผยโปรเจกต์ดังกล่าวล่มไปแล้ว เจ็บตัวและเข้าเนื้อสุดๆ ยอมรับหาเรื่องใส่ตัวเอง
“จริงๆ แล้วเป็นโครงการที่หลายคนพยายามผลักดันกันมานาน แต่สุดท้ายก็ยังติดขัดหลายอย่าง จนล่าสุดก็ได้เห็นทางวง FLY ออกมาสัมภาษณ์ ทาง พี่อี๊ด FLY ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางป๋าเต็ด (ยุทธนา บุญอ้อม) ก็เป็นการยืนยันว่าคอนเสิร์ตนี้น่าจะไม่เกิดขึ้นแล้ว
ส่วนตัวผมเองก็เสียดายมาก เพราะพยายามอย่างเต็มที่ อยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆ และผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียว แต่มีหลายคนที่อยากเห็นแต่เมื่อมันมีที่มาที่ไปของการที่เขาไม่ได้คุยกัน มันก็ต้องเป็นไปตามนั้น
ตอนนั้นผมเองก็เป็นโต้โผใหญ่และเป็นกาวใจด้วย แต่ไม่สำเร็จ ไม่เป็นไปตามที่คิด ก็เลยรู้สึกเสียดายทั้งในแง่ของคอนเสิร์ตที่แฟนๆ อยากดู เสียดายเงินลงทุนด้วย แต่มันก็ทำอะไรไม่ได้ ก็ใช้ทุนไปพอสมควร”
รับหาเรื่องใส่ตัวตั้งแต่แรก
“ถามว่าผู้จัดอย่างผมเจ็บตัวมากแค่ไหนหรือรู้สึกยังไงบ้าง เอาจริงๆ ก็คือเหมือนหาเรื่องใส่ตัวไว้ตั้งแต่แรก เพราะนี่คือโปรเจกต์แรกที่ผมวางตัวเองเป็นผู้จัด แต่กลับเลือกโจทย์ที่ยากขนาดนี้ แต่ในตอนแรกผมมั่นใจมากว่าจะเป็นไปได้จริงๆ เพราะผมเซ็นสัญญากับทุกคนเรียบร้อยแล้ว แต่สุดท้ายมันก็ไม่ลงตัว พอไม่ลงตัวก็กลายเป็นเข้าเนื้อตัวเอง (หัวเราะ)”
ซึ่งผมเองไม่อยากจะบอกว่าใครเป็นยังไง หลายคนคงพอเดาได้ว่ามันไม่ลงตัวกันจริงๆ ในฐานะที่เราเป็นพี่น้องกัน ผมก็พยายามทำหน้าที่กาวใจ เพราะจริงๆ แล้วผมสนิทกับทุกคนตั้งแต่แรก เป็นพี่น้องศิลปินกันทั้งนั้น ก็เลยอยากใช้ความสัมพันธ์ตรงนี้ช่วยเกลี่ย แต่สุดท้ายมันก็ไม่ลงตัวจริงๆ ซึ่งมันก็อธิบายไม่ได้ด้วยว่าทำไม เพราะถ้าจะอธิบายก็คงต้องเริ่มพูดถึงคนนั้นคนนี้ แต่ผมคิดว่าทุกคนก็คงมีเหตุผลของตัวเอง ผมก็เข้าใจและวางตัวเป็นกลาง พอมันไม่ลงตัวก็ต้องปล่อยไป”
เสียดายและผิดหวัง สัมพันธ์กับบางคนเปลี่ยนไป
“ความรู้สึกส่วนตัวแน่นอนว่ามีทั้งเสียดายและผิดหวังอยู่บ้าง ส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับสมาชิกวง FLY บางส่วนก็ยังเหมือนเดิม แต่บางส่วนก็เปลี่ยนไป (หัวเราะ)ส่วนศิลปินคนอื่นๆ ที่เซ็นสัญญาไปแล้ว จริงๆ ผมเผื่อใจไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ามันเป็นโจทย์ยากมาก ถ้ามันง่ายคงมีคนทำไปตั้งนานแล้ว ผมก็เลยคุยกับทุกคนตั้งแต่แรกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไง ซึ่งทุกคนก็เข้าใจ เพียงแต่บางส่วนก็ยังผิดหวังอยู่”
ตั้งหลักใหม่ ต่อไปจะไม่เลือกโจทย์ยากแล้ว
“สำหรับการเป็นผู้จัด หลังจากนี้ผมก็คงต้องตั้งหลักใหม่ ยอมรับว่าครั้งนี้สะดุดไป แต่ก็ไม่ได้หมดกำลังใจ ผมยังตั้งใจอยากทำโปรเจกต์ดีๆ ให้ทุกคนได้ดูแน่นอน เพียงแต่รอบหน้า ผมจะไม่เลือกโจทย์ที่ยากเกินไปแล้ว เพราะตอนแรกที่คิดทำโครงการนี้ ผมพยายามหาคำตอบว่าทำไมทุกคนถึงควรกลับมารวมตัวกัน ผมคิดต่อยอดไว้หมดแล้วด้วยว่าจะพัฒนาไปยังไง แต่พอไปๆ มาๆ มันก็เริ่มแยกทางกัน รายละเอียดก็เริ่มแตกต่างกันออกไป จนไม่สามารถเดินต่อได้
จริงๆ แล้วประเด็นหลักตั้งแต่แรกคือผมเชื่อว่าแฟนคลับหลายคนอยากเห็น เพราะทุกคนห่างหายจากกันไปนาน หลายคนคิดถึง และผมก็อยากให้เกิดขึ้นจริงๆ ผมไปเช็กมากับหลายคนแล้วก็ยืนยันว่ามีคนอยากเห็น รวมถึงตัวผมเองด้วย เพราะผมก็เป็นแฟนคลับเหมือนกัน และนี่แหละคือเหตุผลที่ผมเลือก ส่วนพี่เหน่ง y not 7 เองก็ไม่ได้ว่าอะไรพร้อมลุยเสมอ”