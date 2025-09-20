“แมทธิว ดีน” เผยไม่เห็นช็อต “พลอย-โต้ง” หอมกัน แต่พร้อมกินอาหารหมา!

“แมทธิว ดีน” ไม่เห็นช็อต “พลอย” หอม “โต้ง” เพราะกลับก่อน แต่หากต้องกินอาหารหมาก็ไม่เป็นไร เผยงานดีขึ้น ค่ายมวยยังโอเค แม้ปีนี้คนบันเทิงอาจเหนื่อย แจงกระแสประกาศผลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เร็วตาม “บอสณวัฒน์” กำหนด พร้อมลุ้นเป็นพิธีกรมิสยูนิเวิร์ส 2025
เรียกได้ว่าเป็นภาพที่หลายๆ คนก็ร่วมยินดีกับ “พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์” ด้วย ที่ปาร์ตี้วันเกิดล่าสุดมีภาพที่ดูเหมือนจะกลับไปคืนดีกับแรปเปอร์หนุ่ม “โต้ง ทูพี” พิทวัส พฤกษกิจ แล้วเรียบร้อย เพราะมีทั้งคลิป ทั้งภาพขณะกอดกัน หอมแก้มกันออกมาให้แฟนๆ ได้ฟินกันเป็นแถว แม้บางส่วนบอกว่าต้องกินอาหารหมากันอีกแล้วก็ตาม
ล่าสุดหนึ่งในเพื่อนสนิทและคนที่อยู่ในงานปาร์ตี้คืนนั้นอย่าง “แมทธิว ดีน” ก็ออกมาเผยถึงเรื่องนี้ในงาน Grand Opening Belluxi Ring The Belluxi Day ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนระดับพรีเมียมจากประเทศเกาหลี ณ ชั้น 2 Chadra Ballroom Siam Kempinski Hotel บอกว่าวันนั้นพอดีกลับบ้านก่อน เลยไม่ได้เห็นช็อตสวีต แต่ถ้าเพื่อนแฮปปี้ ตนก็แฮปปี้ด้วยอยู่แล้ว
“วันนั้นผมกลับบ้านไปแล้ว แต่วันนั้นไปกันเยอะมากครับ จริงๆ มันก็ไม่ใช่เรื่องของผมด้วย (หัวเราะ) แต่เราก็อยากให้เพื่อนทุกคนมีความรักและมีชีวิตที่ดีครับ เราก็เป็นห่วงเพื่อนทุกคน อยากให้มีชีวิตที่ดี อยากให้มีความรักที่อบอุ่น น่ารักและอยู่กันไปยาวๆ แต่พลอยเขาไม่ค่อยได้มาปรึกษาเรื่องความรักกับผมเท่าไหร่นะ จะเป็นแก๊งสาวๆ มากกว่า แต่ก็มีนิดหน่อย เราก็แนะนำตามที่เราเข้าใจ เรามีความคิดเห็น บางทีก็อาจจะถูกบ้าง ผิดบ้างก็ไม่รู้เหมือนกัน
ก็ไม่ได้แซวอะไรนะครับ คือเขาอาจจะมีกลุ่มของสาวๆ ผมจะเป็นกลุ่มผู้ชายอีกกลุ่มนึง แต่วันนั้นผมก็กลับก่อน แอริน (สิรีภรณ์ ยุกตะทัตต์) ด้วย เพราะเราก็มีลูกแล้ว ช่วงเป่าเค้กก็กลับบ้านกัน เลยไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้น แต่ก็เป็นปาร์ตี้ที่สนุกดีครับ น่าจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นดี คนบอกว่าต้องกินอาหารหมา โอ้โห ก็อร่อยนะ (หัวเราะ) ไม่เป็นไรครับ ทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเอง จะเลือกตัดสินใจหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ เราในฐานะเพื่อนก็ยินดีกับทุกๆ อย่าง มีอะไรก็มาปรึกษากัน ดีก็มีปรึกษากัน ไม่ดีก็มาปรึกษากันเท่านั้นเอง”
เผยงานยังถือว่าโอเค ปีนี้อาจจะยังเหนื่อยกันหน่อย แต่ค่ายมวยของตนยังไม่มีผลกระทบ
“งานช่วงนี้ก็โอเคนะครับ เรื่อยๆ อีเวนต์ก็ขึ้นๆ ลงๆ อยู่แล้ว จะเป็นช่วงฤดูของมัน บางทีก็เยอะ บางทีก็น้อย ก็เรื่อยๆ ครับ แต่ผมว่าทุกคนในวงการก็คงจะเป็นปีที่เหนื่อยหน่อยในเรื่องของผลิตภัณฑ์ เรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆ ทุกคนก็จะระมัดระวังการใช้เงินมากขึ้น แต่ในส่วนธุรกิจผมก็ยังโอเคนะครับ ธุรกิจผมเป็นเกี่ยวกับต่างชาติ ค่ายมวยก็จะมีต่างชาติมาเรื่อยๆ ไม่ค่อยขาดครับ ไม่ได้กระทบอะไรเท่าไหร่ครับ แต่งานในวงการก็อาจจะบางลงนิดนึง แต่เราก็สู้ต่อไปครับ”
บอกกระแสที่แฟนนางงามบอกว่าวันตัดสินมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 ล่าสุด ที่พูดตัดจบทุกอย่างรวดเร็ว ก็เพราะเป็นทาง “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ต้องการให้เป็นแบบนั้น
“เป็นไปตามสคริปต์เลยครับ เป็นจังหวะที่ต้องการครับ พี่ณวัฒน์เขาเป็นจอมคิด จอมวางอะไรที่มันตื่นเต้นตลอดเวลาอยู่แล้ว มันเป็นเอกลักษณ์ของพี่เขาอยู่แล้วตั้งแต่มิสแกรนด์ จนมาถึงมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ผมว่ามันก็สร้างโมเมนต์ที่น่าจดจำไว้เยอะนะครับ บางทีก็ลากยาว บางทีก็สั้นกระชับ แต่ผมก็ถามเหมือนกันว่าทำไมเร็วขนาดนี้ เพราะเราก็ไม่ชิน อย่างปกติเวลาที่เราเห็นก็คือจะลากยาว จะบิวต์ไปเรื่อยๆ แล้วก็ค่อยโช๊ะทีเดียว แต่นี่คือเสร็จปั๊บประกาศเลย ผมก็ถามว่าเอาแบบนี้เลยใช่ไหม เร็วแบบนี้เลยใช่ไหม ก็โอเคตามนั้น ผมว่าก็สนุกดีนะ มันก็กระชากฟีลไปอีกแบบ
ฟีดแบ็กก็ดีนะครับ งานโดยรวมวันนั้นได้ฟีดแบ็กดี เพราะทั้งงานกระชับ ปกติจะลาก 3 ชม. แต่นี่แค่ 2 ชม. นิดๆ ผมว่าคนดูก็แฮปปี้ เพราะอัดทุกอย่างแน่นๆ ทั้งโชว์จากน้องทั้งสองคน เจมีไนน์-โฟร์ทก็สนุกอยู่แล้ว แต่เรื่องที่ประกาศชื่อผิดก็มีกระแสนิดนึง แต่ไม่ได้มีใครว่าอะไรนะ ก็เข้าใจได้ มันเป็นจังหวะนิดนึง วันนั้นก็ไม่ได้โทษใครนะ โทษตัวเองแหละ อ่านผิดด้วย เป็นจังหวะที่ผมประกาศอันนึง แล้วนาตาลีประกาศอันนึง แล้วมันกลับมาที่ผม ก็ดันไปอ่านชื่อที่อยู่บนของเขา ซึ่งมันเขียนคล้ายๆ กันสระบุรีกับสระแก้ว”
บอกถ้าได้เป็นพิธีกรประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ ตนก็ยินดีมากๆ
“ก็รอดูครับ อยากอยู่เหมือนกัน ใครๆ ก็อยาก แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าด้วยเงื่อนไขบางอย่าง แต่ถ้าให้ผมทำ ผมก็พร้อมอยู่แล้วครับ แต่ก็ต้องดูว่าได้หรือเปล่า”