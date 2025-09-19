xs
“ออม สุชาร์” ปล่อยโฮ ถูกมองเป็นคนชั่ว สังคมตัดสินขี้โกง ฮุบบริษัท เอาปัญหามาให้แฟน “แอมป์ พิธาน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“ออม สุชาร์” ปล่อยโฮรู้สึกถูกมองเป็นคนชั่ว สังคมตัดสินขี้โกง ฮุบบริษัท ภาษากายแสดงออกแทบจะทะลุจอเพราะสะเทือนใจและเหนื่อย ในชีวิตไม่เคยออกมาสู้อะไรขนาดนี้ โฮหนัก “แอมป์ “ ต้องมาเอี่ยวขึ้นศาลไปกับเรื่องนี้ด้วย เหมือนเอาปัญหาไปให้แฟน ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ ที่ผ่านมาคิดว่าเป็นคนเพื่อนน้อยมาตลอด

หลังจากจบรายการโหนกระแส “ออม สุชาร์ มานะยิ่ง” พร้อมด้วยน้องสาว และ “ทนายติ่ง หม่อมหลวง นำลาภยศ ศรีธวัช” เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเรื่องราวที่สังคมกำลังตีตราว่าเป็นดาราที่ฮุบกิจการเพื่อนว่า….

ออม : “ก็อยากบอกสังคมว่าออมไม่ได้เป็นคนขี้โกง เราไม่ได้เป็นคนที่ฮุบบริษัท อันนี้เป็นข้อหาที่เขาพยายามจะใส่ตรงนี้มาให้ออม ออมไม่มีโอกาสจะออกมาตอบโต้อะไร วันนี้ออมได้ออกมาพูดแล้วก็รู้สึกสบายใจมากขึ้น คนได้เห็นมุมมองในฝั่งออม ออมไม่ได้เป็นคนแบบนั้น ออมไม่เคยโกงใคร ออมทำหน้าที่ที่ออมได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุดในทุกงานที่ออมเคยทำ ออมเต็มที่มากที่สุดในทุกงานไม่ว่าจะงานแสดงและงานธุรกิจ ออมไม่ใช่คนอย่างที่เขากล่าวหา สังคมจะตัดสินออมยังไง ออมก็น้อมรับ

จุดเริ่มต้นของปัญหาเพราะอีกฝ่ายทำธุรกิจไม่ซื่อสัตย์ก่อน ฉะนั้นตนก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองและแบรนด์ที่รักเหมือนกัน
ออม : “เพราะความไม่ซื่อสัตย์ ไม่ตรงไปตรงมาของพาร์ตเนอร์ ของคนที่ยืนข้างๆ ออม ถ้าวันนั้นคุณเดินมาบอกเราว่าคุณอยากจะทำอะไร ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการค้าแข่ง มันก็อาจจะหาทางออกได้ดีกว่านี้แต่ปัญหานี้มันถูกแก้ไขด้วยการใช้อารมณ์ทั้งหมด ออมยอมรับว่าสำหรับออมก็มีเรื่องอารมณ์ด้วย เขาก็มีอารมณ์ด้วย

มันส่งผลเสียมาตั้งแต่ช่วงที่เขากำลังจะไม่ได้เป็นกรรมการแล้ว ช่วงเดือน 3-4 ยอดขายมันตกลงเรื่อยๆ เพราะเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพนักงานมีการทำงานลดลงอย่างเห็นได้ชัด มันมีผลกระทบเยอะมากๆ คือเหมือนทำให้ประชาชนรับรู้ว่ามีปัญหากันระหว่างผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เรารับรู้เรื่องราวทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไป

ออมก็ออกมาปกป้องตัวเองเหมือนกัน ออมเลือกตัดสินใจที่จะปกป้องตัวเอง เพราะวันนึงถ้าออมไม่ได้ซื้อเขาก็คงอยากจะซื้อเหมือนกันออมคิดเช่นนั้น จากการที่ออมเคยคุยกับนักธุรกิจคนอื่น เขาก็มีซื้อหุ้นโดยที่ไม่บอกหุ้นส่วนเหมือนกันนะคะ”

โอดที่ตนถูกมองอาจจะทำถูกกฎหมายถูกแต่อาจจะผิดจริยธรรมการทำธุรกิจ ขอถามกลับ แล้วอีกฝ่ายทำแบรนด์ใหม่ สินค้าเหมือนกันกับเพื่อน จริยธรรมเขามากกว่าตนอย่างไร
ทนายติ่ง : “เราไปซื้อโดยที่ไม่บอกเขา ทำให้เขาเสียสิทธิ์ อันนี้ก็เห็นใจเขาอยู่เหมือนกัน แต่นี่มันเป็นโลกของธุรกิจ กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท บริษัทไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งทุกคนมีเสียงเท่ากัน จะตัดสินสินใจ จะบริหารงานได้ด้วยเสียงส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้น เราซื้อหุ้นมาเพื่อเป็นเสียงส่วนใหญ่ มี 2 ทางเลือก คือปล่อยให้บริษัทเจ๊งเพราะบริหารไม่ได้ ซึ่งคุณออมไม่เลือกทางนี้ อีกทางคือทำยังไงจะรักษาให้บริษัทบริหารงานต่อได้ กฎหมายเขากำหนดทางออกไว้แล้ว ถ้าเราไม่ซื้อเขาก็ซื้อ”

ออม : “การที่ออมถูกมองเป็นคนไม่ดีไปซื้อหุ้นเขาก่อน ออมดูเป็นคนไม่มีจริยธรรม ไม่มีศีลธรรม แล้วสำหรับเพื่อนกัน ที่ไปทำอีกแบรนด์นึง ไปทำลิปสติกทั้งๆ ที่เราก็ทำสิปสติก โดยที่ไม่บอกเพื่อน แบบนี้จริยธรรมเขามากกว่าออมเหรอคะ ออมอยากถามกลับไปนะ อาจจะเป็นความผิดพลาดของออมทึ่รู้จักเขาเพียง 1-2 เดือนก็ทำธุรกิจด้วยกันเลย ถือว่าความเจ็บปวดของออมในครั้งนี้ มันคือสิ่งที่ออมควรจะได้รับที่ออมเลือกคบคนผิด”

จะพยายามให้ถึงที่สุดที่จะไม่ปิด freen beauty รักไปแล้ว มีคุณค่าทางจิตใจ
ออม : “เขาก็คงอยากจะปิดแบรนด์เพราะเขามีอีกแบรนด์อยู่แล้ว แต่สำหรับออมกับแบรนด์นี้ออมทุ่มเท ออมตั้งใจ เวลาในชีวิตออมทั้งหมดตอนนี้ออมทุ่มเทให้ freen beauty ออมทำทั้งหน้าบ้าน หลังบ้าน ทั้งปีนี้ออมเหนื่อยมากกับการต้องกอบกู้บริษัทเพื่อไม่ให้ถูกทำลายไปมากกว่านี้อีกแล้ว ความใส่เต็มหน้าตักกับแบรนด์เดียวของออม ออมรักแบรนด์เหมือนลูก ออมมีเป้าหมายกับแบรนด์ อยากเห็นแบรนด์เติบโตมันเป็นความสุขที่เงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้ที่จะมาวัดมูลค่าได้ ออมจะพยายามให้ถึงที่สุดที่จะไม่ปิดแบรนด์นี้ อาจจะเป็นข้อเสียที่ออมยึดติดกับแบรนด์เดิม ก็มันรักไปแล้ว

ออมไม่เคยคิดว่าจะเดินมาถึงจุดนี้เลย ออมพยายามข่มใจมานานแล้ว ออมถูกทำร้ายในโซเชียลมีเดียมากๆ ถ้าดูในติ๊กต๊อกจะเห็นขึ้นเลยว่าออมฮุบบริษัท ออมเป็นคนขี้โกง ออมข่มใจมาตลอด ออมไม่ได้เป็นคนแบบนั้น นักข่าวรู้ คนในวงการรู้ว่าออมไม่ใช่คนแบบนั้นออมไม่มีพื้นที่ให้ได้อธิบายและออมก็ไม่อยากจะตอบโต้ทางโซเชียล เพราะไม่อยากให้แบรนด์มีผลกระทบ ออมไม่อยากให้แบรนด์ขายของไม่ได้ ไม่อยากให้แบรนด์ต้องมามีดิจิทัลฟุตปริ้นต์แบบนี้เลย ออมอยากให้เห็นถึงความทุ่มเท ความตั้งใจของออมว่าออมทำเพื่อบริษัทจริงๆ แล้วพอเรามาโดนหักหลังแบบนี้ มันก็ยากที่จะเอาความเชื่อใจกลับมา

คำว่าออมฮุบกิจการมันดูเหมือนว่าออมเป็นคนชั่ว ทั้งๆ ที่ตอนนี้ออมทำงานหนักขึ้นกว่าเดิม ได้เงินเท่าเดิม ออมก็ได้เงินปันผลเท่ากับเขา ออมขออย่างเดียวอย่าทำลาย freen beauty ออมไม่เคยโจมตีหรือไปว่าร้ายเขาในโซเชียลเลยแต่ในทางกลับกันเขาพยายามทำคลิปต่างๆ นานา เขามีความตั้งใจ มีความพยายามจะบอกว่าออมเป็นคนที่เลวร้ายมาก ทำให้เขาเสียหาย ออมเคยออกมาพูดไหมว่าเป็นเพราะเขาทำแบบนี้ ออมถึงต้องทำ ออมไม่อยากมาสู้กันแบบนั้น”

กับภาษากายตอนออกรายการโหนกระแส เหมือนคนคับแค้นใจ จะร้องไห้ สีหน้าแววตา พุ่งออกมาจากจอ จนกลายเป็นมีมไปทั่วโซเชียล เพราะรู้สึกสะเทือนใจและเหนื่อย
ออม : “รับรู้ความรู้สึกออมได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะ มันก็รู้สึกตามนั้นแหละค่ะ มันทั้งสะเทือนใจ ทั้งเหนื่อย (ร้องไห้) ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เหมือนกัน ไม่เคยลุกขึ้นมาต่อสู้กับอะไรขนาดนี้เหมือนกัน เป็นประสบการณ์ชีวิตออม ก่อนหน้านี้ชีวิตมันคงจะราบเรียบเกินไป ออมก็คิดว่าเส้นทางชีวิตของออมและ freen beauty เหมือนเราเจอหลุม มันก็มีสะดุดบ้าง แต่มันก็ไม่มีทางเลือกอื่น ทางเลือกเดียวคือก็ต้องสู้ต่อไป ต้องลุกขึ้นมายืนให้ได้ ต้องเข้มแข็งให้ได้แม้วันที่เราจะรู้สึกว่าเราอ่อนแอ แต่โนช้อยส์ค่ะ เราต้องลุกขึ้นมายืนเพื่อสู้ต่อไป สู้สุดๆ แล้วค่ะ”

ปล่อยโฮ “แอมป์ พิธาน องค์โฆษิต“ ต้องมาเอี่ยวขึ้นศาลไปกับเรื่องนี้ด้วย เหมือนเอาปัญหาไปให้แฟน
ออม : “(ร้องไห้) เยอะมากๆ ถ้าไม่มีพี่แอมป์ ออมคงไม่มีกำลังใจเยอะขนาดนี้ เขาปลอบใจออมทุกทาง เพราะเขารู้ว่าออมเป็นคนยังไง จริงๆ แล้วออมไม่ได้เป็นคนมีภูมิต้านทานกับเรื่องพวกนี้มากเท่าไหร่ (เขาต้องขึ้นศาลด้วยไหม มีชื่อเขาไปเกี่ยวด้วย?) ให้เป็นไปตามกระบวนการเลยค่ะ พี่แอมป์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลย เขาเป็นแค่แฟนออมที่รักออมมากๆ เท่านั้นเอง เขายืนเคียงข้างให้คำปรึกษา เขาไม่ได้เข้ามายุ่งอะไรตั้งแต่แรก เขาไม่เคยมารับรู้และออมก็ไม่เคยบอกอะไรเขา มาบอกเขาตอนที่มีปัญหานี่แหละ เหมือนเราเอาปัญหาไปให้เขาเลย (ปล่อยโฮ) เขาห่วงความรู้สึกออมมากกว่าจะมาคิดว่าตัวเองจะโดนอะไร”

อยากบอกอะไรกับคนที่ไม่เชื่อเรา โจมตีเรา
ออม : “ออมขอน้อมรับทุกความคิดเห็น คนๆ นึงก็มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบอยู่แล้ว ออมไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกใครให้มาชอบออม (กับคำว่าเป็นเรื่องของเหลี่ยม?) ออมปล่อยผ่าน ใครจะคิดยังไงขอปล่อย

แล้วออมก็ไม่ได้ติดใจอาจารย์ตฤณห์ โพธิ์รักษา ขนาดนั้น ในชีวิตออมไม่เคยไปมีเรื่องไปมีปัญหากับใครเลย และออมก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นกับอาจารย์ตฤณห์ แต่บางทึมันแค่งอนๆ นิดเดียว อาจารย์ยังไม่ได้คุยกับออมเลยนะ อาจารย์จะงอนอะไรออม เดี๋ยวไปง้อนะ เดี๋ยวไปหาอาจารย์”

ปล่อยโฮขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ ที่ผ่านมาคิดว่าเป็นคนเพื่อนน้อยมาตลอดจนได้มาประสบกับเหตุการณ์นี้ ถึงรู้ว่ามีเพื่อนเยอะ
ออม : “(ร้องไห้) ขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคน ขอบคุณเพื่อนๆ ในวงการทุกคน เพื่อนมัธยม ประถมที่ไม่เคยเจอกันเป็นสิบปีแล้ว ทุกคนทักมาให้กำลังใจเราแม้วันที่เรายังไม่ได้อธิบายอะไรด้วยซ้ำ วันที่เราถูกด่าหนักมาก ตอนนี้ออมยังตอบข้อความทุกคนไม่ครบเลย ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากนะที่เชื่อใจแม้ในวันที่เรายังไม่ได้อธิบายอะไร เหตุการณ์นี้สิ่งเดียวที่ทำให้ออมรู้ คือแต่ก่อนออมเคยคิดว่าตัวเองเพื่อนน้อย (ร้องโฮ) เหตุการณ์นี้ทำให้ออมรู้สึกว่าตัวเองมึเพื่อนเยอะมากเลย ออมรู้สึกว่ามีคนให้กำลังใจเราเยอะมาก และออมมึกำลังใจเยอะขึ้นมากๆ ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ออม ขอบคุณน้ำชา (ชีรณัฐ ยูสานนท์) กับกำลังใจที่เขามีให้ออม ขอบคุณน้ำใจทุกคนที่ไม่ด่วนตัดสินออม ออมขอบคุณจริงๆ ค่ะ”










