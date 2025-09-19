“น้ำชา” เผยสิ่งที่ “ออม” เจอใกล้เคียงกับเรื่องตัวเองเมื่อ 10 ปีก่อน โพสต์แสดงเก่ง งูพิษ แค่พูดกว้างๆ มั่นใจกฎหมายต้องคุ้มครองคนดี

“น้ำชา ชีรณัฐ” เผยสิ่งที่ “ออม สุชาร์” กำลังเจอ ใกล้เคียงกับเรื่องตัวเองเมื่อ 10 ปีก่อน แบบเทียบช็อตต่อช็อต ยอมรับตอนนั้นจบไม่ดี ไม่อยากข้องเกี่ยวกันอีกทั้งคู่ รับออมโทร.มาปรึกษาและคุยกันมาตลอด โพสต์แสดงเก่ง งูพิษ แค่พูดกว้างๆ ไม่เข้าข้างใครสุดทาง อยากให้จบแบบแฟร์ๆ เอาความจริงมากางคุยกัน มั่นใจกฎหมายต้องคุ้มครองคนดี
ถูกจับตาขึ้นมาทันที สำหรับสาว “น้ำชา ชีรณัฐ ยูสานนท์” ที่ออกมาโพสต์รูปส่งพลังให้สาว “ออม สุชาร์ มานะยิ่ง” พร้อมกับโพสต์ข้อความรัวๆ ในไอจีสตอรี่ว่า เรื่องเดิม...กับคนใหม่...🐍, ทำตัวเป็นเหยื่อทุกเรื่อง มองตัวเองบ้างนะคะ, แสดงเก่งขึ้นเยอะ หลังจากฝึกมาหลายปี และอิโมจิรูปงู 🐍 หลังหุ้นส่วนธุรกิจของสาวออม ที่เคยเป็นอดีตหุ้นส่วนของตัวเองมาก่อน ไปออกรายการโหนกระแสเมื่อวานนี้ (18 ก.ย.) และพูดถึงปมปัญหาเรื่องถูกฮุบกิจการ โดยล่าสุดวันนี้ (19 ก.ย.) ได้เจอน้ำชา เจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเรื่องนี้ ว่าที่ออกมาโพสต์รัวๆ ก็แค่พูดกว้างๆ เพื่อปกป้องในสิ่งที่ควรปกป้อง
“คือจริงๆ เรื่องของชามามันจบมานานแล้ว น่าจะเป็น 10 ปีแล้ว ณ ตอนนั้นไม่ได้เอาเรื่องอะไรเลย อยากให้มันจบเร็วที่สุด อยากพอแล้ว ฉันไม่อยากข้องเกี่ยวอีกแล้ว ก็เลยไม่ได้มาเป็นประเด็นอะไร แต่บังเอิญอยู่ๆ ปัญหานี้มันก็วกกลับมา ทุกอย่างมันช็อตต่อช็อต มันก็ประมาณที่เราเคยประสบ เป็นผู้ประสบภัยเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว”
เผยเรื่องของ “ออม” ใกล้เคียงกับเรื่องของตัวเองมาก แบบช็อตต่อช็อต
“จริงๆ สิ่งที่ออมเจอ มันก็ช็อตต่อช็อต ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากค่ะ (เช่นอะไรบ้าง?) เดี๋ยวจะมีงานเข้าอีกไหมเนี่ย ไม่อยากมีปัญหา เพราะชีวิตสงบมากเลย (หัวเราะ)”
“ออม” โทร.มาปรึกษาเมื่อหลายเดือนที่แล้ว จากนั้นก็คุยกันมาตลอด
“เขาก็ถามว่าเคยทำด้วยกันใช่ไหม เราก็บอกว่าใช่ แต่จบกันแล้วนะ เคลียร์กันจบแล้ว ก็อาจจะจบกันไม่ดีเท่าไหร่ ชาคิดว่ามันก็เกิดขึ้นได้ ในการทำธุรกิจ หรือการเลิกคบกับเพื่อนคนหนึ่ง บางคนก็เลิกดี บางคนก็เลิกไม่ดี แต่มันก็คือความจริงที่เรายอมรับมันได้ ออมเขาแค่โทร.มาปรึกษา ว่าเขามีเรื่องนี้ๆ นะ เธอเคยเจอหรือเปล่าแบบนี้สมัยโน่น (หัวเราะ) คือมันนานมากแล้วจริงๆ บางเรื่องชาก็อาจจะพูดไม่เป๊ะนะ ที่ออมโทร.มา ก็เป็นช่วงหลายเดือนที่แล้ว เรามีการกันคุยมาตลอด ก็ส่งพลังให้ว่าสู้ๆ นะ รู้ว่ามันเครียดมากเลย ไม่มีใครชอบตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรอก ก็ทำได้เท่านี้ เพราะเรื่องของชามันจบไปแล้วค่ะ ก็ให้กำลังใจกัน ออมเป็นเพื่อนที่น่ารักมากค่ะ”
แจงโพสต์สตอรี่ไอจีรัวๆ แสดงเก่งขึ้นเยอะ, อิโมจิรูปงู แค่พูดกว้างๆ
“ก็พูดกว้างๆ (ไม่ได้พาดพิงใคร?) ไม่รู้ (หัวเราะ) แต่ทุกคนก็ตีความกันไปได้แหละ กระแสก็มีหลายแง่มุมนะคะ ชาไม่สามารถไปอธิบายทุกคนได้ ว่าชาเคยเจออะไรมา แล้วเขาจะคิดยังไงกับสิ่งที่ชาพูด แต่อันนี้คือเราในฐานะเพื่อนของออม มันเป็นเรื่องของศีลธรรม ความถูกต้อง มิตรภาพ และความซื่อสัตย์ ที่ชารู้สึกว่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ต่อให้ไม่ใช่ออมก็ตาม ถ้าเราสามารถช่วยคนคนนั้นได้ ให้เขาโอเคขึ้นในสิ่งที่เขาได้ประสบ เราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือแน่นอนอยู่แล้วค่ะ”
ไม่อยากพูดเขาข้างใครแบบสุดทาง แค่แชร์ประสบการณ์ที่เจอมา ว่าควรแก้ไขยังไง
“คือชาไม่ได้อยากพูด ว่าชาอยู่ข้างใครแบบสุดทาง แต่สิ่งที่ชาทำได้ คือสามารถแชร์ประสบการณ์ได้ ว่าชาเคยเจออะไรมาบ้าง แล้วฉันจะทำให้สิ่งที่เธอเจออยู่นี้ มันทุเลาได้อย่างไร ในเวย์ที่แฟร์ ที่ถูกต้อง ชาเชื่อเรื่องกฎหมาย ว่ายุติธรรมพอ เชื่อเรื่องหลักฐาน เรื่องศีลธรรมค่ะ”
ก่อนทำธุรกิจด้วยกันกับอดีตหุ้นส่วน ไม่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อน
“ไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนค่ะ ไม่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเลยค่ะ เลือกทำธุรกิจกับเขา เพราะทุกธุรกิจเกิดจากความเชื่อใจอยู่แล้ว ไม่งั้นคงไม่ทำแต่แรก (เขาพูดให้รายการโหนกระแส ว่าจบไปแล้วทำไมถึงโพสต์อีก?) ใช่ค่ะ ดีมากที่จบไปแล้ว เคลียร์ไปแล้วสำหรับเรื่องชากับเขา ไม่ได้อยากข้องเกี่ยวกันอีกทั้งคู่ เขาก็ไม่อยากข้องเกี่ยวกับชาอีกเช่นกัน ที่ออกมาโพสต์ปกป้องในสิ่งที่ควรจะปกป้องค่ะ”
เชื่อ “ออม” จะผ่านเรื่องนี้ไปได้ อยากให้จบแบบแฟร์ๆ เอาความจริงมาคุยกัน มั่นใจกฎหมายต้องคุ้มครองคนดี
“ผ่านได้ค่ะ เชื่อว่าอย่างนั้น ส่วนเขาจะจบกันยังไง อันนั้นขึ้นอยู่กับเขาทั้งคู่เลย แต่ถามชานะ ชาอยากให้แฟร์สำหรับทั้งสองฝ่าย อยากให้เอาความถูกต้องมากาง เพราะเวลาที่คนพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเอง ส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าตัวเองถูกต้องอยู่แล้วแหละ มันไม่มีแบบฉันไม่ได้ผิด ชาคิดว่าเอาความจริงมาคุยกันเลยดีกว่า แล้วชาก็มั่นใจว่ากฎหมายต้องคุ้มครองคนดีค่ะ”