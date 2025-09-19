อดีตไอดอลขี้อายไปไม่รุ่ง ขอตามฝันมุ่งสู่นางเอกเอวี

“โฮริคิตะ โมอะ” จากเด็กขี้อายเข้าสู่วงการไอดอลเมื่อเส้นทางอาชีพไปไม่รอด ล่าสุดขอทำตามฝันสลัดความอายเข้าสู่วงการเอวีในวัย 21 ปี
โฮริคิตะ โมอะ ได้เผยว่าตนเองเป็นคนขี้อายมาตั้งแต่เด็ก แต่ชีวิตก็พลิกผันมาถึงจุดเปลี่ยนโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อน
สาวกไอดอลทั้งเจ-ป็อป และ เค-ป็อป ต่างก็ทราบกันดีว่าเส้นทางสู่การเป็นเด็กฝึกหัดไอดอลนั้นทั้งใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะคนที่อยู่ในบริษัทเล็กๆ หรือไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก สิ่งสำคัญจึงไม่ใช่การไร้ความสามารถเสมอไป แต่ทรัพยากร คอนเนคชั่น หรือการสนับสนุนทางการเงินที่มีจำกัดต่างหาก ที่จะเป็นตัวกำหนดว่าเด็กฝึกหัดจะได้เดบิวต์หรือไม่ เด็กฝึกหัดบางคนหรือแม้แต่ไอดอลบางคนก็ยอมรับว่าต้องทำงานพาร์ทไทม์ควบคู่กันไปเพื่อให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริง
โฮริคิตะ โมอะ คือหนึ่งในผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักแสดง หน้าใหม่ในวงการบันเทิง เธอเคยเข้าร่วมการประกวด Miss Cutest High School Girl อันโด่งดังของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการประกวดความงามที่มักเป็นบันไดสู่วงการบันเทิง
โมอะ ผ่านเข้ารอบสุดท้าย แต่ถึงแม้จะประสบความสำเร็จตั้งแต่แรก แต่เธอก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการเดบิวต์เป็นไอดอล
ล่าสุด โมอะ ในวัย 21 ปี ออกมาประกาศเดบิวต์ในวงการที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง นั่นคือวงการหนังผู้ใหญ่ มีข่าวว่าเธอได้เซ็นสัญญากับ IdeaPocket หนึ่งในบริษัทผลิตภาพยนตร์ AV ชื่อดังของญี่ปุ่น โดยมีกำหนดฉายรอบแรกในวันที่ 14 ต.ค.นี้
แม้ว่า โมอะ จะออกตัวว่าเป็นคนขี้อาย แต่เธอก็เล่าว่าเธอชอบความโรแมนติก โดยเฉพาะความรู้สึกตอนจูบ ซึ่งเธอบอกว่ามันทำให้เธอมั่นใจที่จะก้าวเข้าสู่อาชีพใหม่นี้ ดีวีดีชุดแรกของเธอยังอ้างอิงถึงประสบการณ์การประกวดนางงามในอดีต โดยเน้นย้ำถึงเส้นทางชีวิตของเธอตั้งแต่เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายการประกวดนางงามจนถึงเส้นทางที่เลือกในตอนนี้
แม้ว่านี่อาจไม่ใช่การเปิดตัวที่เธอวาดฝันไว้ในตอนแรก แต่ โมอะ ยืนยันว่าตื่นเต้นที่จะได้เริ่มต้นเส้นทางใหม่ในชีวิตของเธอ