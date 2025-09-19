xs
“ศสา” ขออภัย “คิมเบอร์ลี่” อย่างจริงใจ เผยต่อไปจะไม่กล่าวถึงอีก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นอีกหนึ่งดรามา หลังจากจบรายการโหนกระแส เมื่อวานนี้ (18 ก.ย.) หลังจากที่ “ศสา” อดีตผู้จัดการส่วนตัว “คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส” ได้ตอบคำถาม “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ว่าเคยเป็นผู้จัดการของใครบ้าง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือคิมเบอร์ลี่ ทำคิมโพสต์สตอรี่ขออย่าอ้างชื่อตนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จบกันไปเกิน 10 ปีแล้ว จบแบบนี้ดีมาก ตอนนั้นเด็กมาก แต่ตอนนี้โตแล้ว อย่าให้ได้ยินชื่อคิมออกมาอีก ต่างคนต่างอยู่

ล่าสุด “ศสา” ได้โพสต์ชี้แจงประเด็นนี้ผ่านสตอรี่ไอจี @sasa_roselil เผยว่า

“ศสาขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงนะคะ

ที่ศสาได้ตอบคำถามในรายการโหนกระแส โดยบอกว่าเคยเป็นผู้จัดการให้ดาราบางท่าน ในช่วงหนึ่งนั้น เป็นการตอบคำถามตามข้อเท็จจริง โดยศสาไม่ได้มีเจตนาพาดพิง กล่าวอ้างหรือทำให้เกิดความไม่สบายใจใดๆ เลยจริงๆ ค่ะ

หากคำพูดดังกล่าวทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ ศสาต้องขออภัยอย่างจริงใจและจะไม่กล่าวถึงอีกค่ะ”










