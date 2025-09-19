“ลีเดีย-แมทธิว” โอดหาเงินได้มากก็หมดกับค่าเทอมลูก เศรษฐกิจแย่ประหยัดในทุกอย่าง

“ลีเดีย-แมทธิว” โอดหาเงินมาได้มากก็หมดไปกับค่าเทอมลูก ยิ่งเศรษฐกิจขาลงแบบนี้ครอบครัวตนก็ต้องรัดเข็มขัด ประหยัดในทุกอย่าง ใช้เงินเท่าที่จำเป็น ยังมองว่าคุ้มในการทุ่มสรรพกำลังเพื่อซื้อการศึกษาให้กับลูก เดือดแทน “ธันน์ ธนากร” เจอข่าวเฟกนิวส์ เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเสียชีวิตทั้งครอบครัว ลั่นเถื่อนมาก หยามกันสุดๆ
เป็นอีกครอบครัววงการบันเทิงที่ใช้ชีวิตแบบครอบครัวใหญ่ สำหรับ “ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ - แมทธิว ดีน” ที่มีลูก 3 คน พ่วง ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา ในช่วงเศรษฐกิจขาลง ครอบครัวดีนเลือกจะไปเที่ยวเมืองไทยแทนการพาลูกๆ และครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงปิดเทอม
แมทธิว : “ลูกปิดเทอมเราจะล็อกคิวล่วงหน้า 2-3 วันเที่ยวใกล้ๆ”
ลีเดีย : “เวลาไปก็คือคณะทัวร์ 1 คณะ เวลาไปไหนคือรถทัวร์ 1 คันพอดีเลย ไม่อย่างนั้นจะต้องเดินทาง 5 คันรถ ถ้าบินก็คือครึ่งลำ เราเที่ยวกันแบบครบหน้าครบตา ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอา มาหมดเป็นการสร้างความทรงจำดีๆด้วยกัน”
แมทธิว : “แฮปปี้ ลงตัว ปีหน้าคนเล็กจะเข้าเรียนแล้ว เศรษฐกิจไม่ดีก็มีเอฟเฟกต์ทุกบ้าน ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหน ก็ดูแลตัวเอง สิ่งที่เราอาจจะเคยซื้อเคยฟุ่มเฟือยสมัยก่อนก็อาจจะลดลงมา มาดูในสิ่งที่จำเป็นจริงๆ เช่น เรื่องการศึกษา เที่ยวแบบประหยัด ก็เป็นอะไรที่ดี โชคดีเราอยู่เมืองไทยเราไม่จำเป็นต้องขวนขวาย ปิดเทอมเราก็ไปเที่ยวใกล้ๆ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเท่าไหร่ เราก็คุ้มงบของเราได้”
เผยรายได้หามาได้มาก แต่ก็หมดไปกับค่าเทอมลูกๆ 3 คน คิดว่าจำเป็นในการเลือกลงทุนซื้อการศึกษาให้กับลูก
แมทธิว : “โรงเรียนอินเตอร์ก็หนักอยู่แล้ว มันเป็นการซื้อการศึกษา ซื้ออนาคตให้เด็กๆ ไม่ว่าจะแพงยังไงเราก็ต้องเหนื่อยสู้ ต้องทำงานให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้เขามีประสบการณ์ที่ดี สำหรับเราก็คิดว่าเหมาะสม ด้วยการที่จะออกไปทำงานต่างประเทศต่อไป หรืออาจจะต้องมีความสัมพันธ์ มีเพื่อนต่างชาติ ก็คิดว่ามันจำเป็น”
ลีเดีย : “มีรายได้เยอะนะคะ แต่พอลูก 3 มีเท่าไหร่ก็ออกหมด หมดไปกับค่าเทอม ในช่วงขาลงแบบนี้ก็ค่อยๆ เป็นค่อยๆไป เราคงเตรียมตัวอะไรไม่ได้มาก ด้วยงานของพวกเราที่มันก็เปลี่ยนไปด้วย เราไม่ได้มีคอนเสิร์ต อีเวนต์ก็ไม่มี ก็ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ถ้ามีเหลือเก็บบ้างก็จะดี แต่ช่วงนี้ก็จะบอกเลยว่าเงินเก็บก็ใช้ไปกับค่าเทอมลูกเยอะมากๆ จากที่เดียเข้ามาในวงการตั้งแต่อายุ 18 จนถึงทุกวันนี้ เรียกว่ามีการเปลี่ยนแนวการทำงาน เปลี่ยนรูปแบบตลอดเวลา ก็ต้องคอยปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยมันถึงจะรอด ถ้าเราไม่ปรับตัว ไม่เตรียมตัว ก็อยู่รอดยาก”
เดือดแทนเพื่อน “ธันน์ ธนากร” เจอข่าวเฟกนิวส์ เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเสียชีวิตทั้งครอบครัว พบเงินสดมากกว่า 10 ล้านในรถ ลั่นเถื่อนมาก หยามกันสุดๆ
แมทธิว : “เรายังไม่เจอ แต่เห็นเพื่อนผมเจอ ธันน์ ธนากร คือเถื่อนมาก หยามสุดๆ ไอ้คนคิดคนทำ ก็ต้องหาวิธีจัดการคนคิดคนทำเราก็รู้ๆ อยู่ว่าต้นเหตุมาจากวงจรบริษัทแบบไหน พยายามทำให้เป็นกระแสก็ไม่รู้หน่วยงานไหน จะต้องเป็นฝ่ายจัดการก็ช่วยดูให้หน่อย มันมีมากขึ้นเรื่อยๆ พวกกับการทำเอไอที่สร้างเสียงให้เหมือนนักข่าวจริง เรามองผ่านๆ ยังตกใจเลย”
ลีเดีย : “อาจจะป้องกันยาก ด้วยเอไอบางทีเอารูปไปแปะกับคนละร่าง แล้วเจนเนอเรดขึ้นมาเป็นรูปได้ก็เป็นอะไรที่ใหม่ แล้วดูสมจริงด้วย ที่ ณ ตอนนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่รู้จะป้องกันยังไง ทำได้คือเคลียร์ตัวเองถ้าโดน”