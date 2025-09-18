เติมไฟให้การเรียนภาษา กับดูโอ้นกฮูกตัวเขียวยักษ์สุดกวน ขนาด 5 เมตร ในแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรก “Duolingo Language Learning Pavilion”

ไอคอนสยาม กำลังจะเต็มไปด้วยสีสันและความสนุกกับ Duo นกฮูกเขียวยักษ์สุดกวน มาสคอตของ Duolingo แอปพลิเคชันเรียนภาษาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลก ล่าสุด..ปักหมุดเมืองไทย จัดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรก ภายใต้ชื่อ Duolingo Language Learning Pavilion (สำนักเรียนภาษา Duolingo) ในคอนเซปต์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาผ่านความสนุกสนานของเกมในรูปแบบป๊อปอัป อินเทอร์แอ็กทีฟ ณ ริเวอร์พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 18-24 กันยายน 2568
จัดเต็มกิจกรรมสุดครีเอทีฟที่ผสานนวัตกรรมระดับโลกเข้ากับวัฒนธรรมไทย ชวนคนไทยเติมไฟในการเรียนภาษา พัฒนาศักยภาพขั้นสุดพร้อมต่อยอดสู่อนาคตอันสดใส เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาในแบบฉบับ Duolingo ที่นำความสนุก และนวัตกรรมของแบรนด์มาผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทย พร้อมแนะนำนกฮูกเขียว Duo มาสคอตของแบรนด์ที่โด่งดังไปทั่วโลกให้แฟนชาวไทยได้รู้จัก
ร่วมสนุกกับกิจกรรมไฮไลท์ภายในงาน Duolingo Language Learning Pavilion แบ่งเป็น 3 โซน ให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนภาษาในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่แค่ในแอปพลิเคชัน ดังนี้
โซนที่ 1 กระทบไหล่ดูโอ้ตัวจริง พบกับ ดูโอ้ มาสคอตนกฮูกเขียวขนาดยักษ์ สูง 5 เมตร ที่จะมาต้อนรับและให้ทุกคน “ขอพร” เพื่อการเดินทางการเรียนรู้ของคุณ
โซนที่ 2 เติมไฟให้ดูโอ้ ร่วมเขียนความฝันหรือเป้าหมายในการเรียนภาษาของคุณลงบนแผ่นป้ายไฟ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเปลวไฟสตรีค (streak flames) ของ Duolingo แล้วนำไปติดที่ต้นไม้อธิษฐาน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คุณมุ่งมั่นและทำความฝันให้เป็นจริง
เพลิดเพลินกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เขย่าเซียมซียักษ์ สำหรับผู้ร่วมงานที่มีสตรีคมากกว่าหนึ่งวันบน Duolingo จะได้รับ “เซียมซี” พิเศษสำหรับการทำนายดวงการเรียนรู้ของคุณ ไม่แน่ว่าการเริ่มต้นเรียนภาษาใหม่อาจนำคุณไปพบกับโอกาสดีๆ ในชีวิตที่คาดไม่ถึง
ติดตามความสนุกของ Duolingo Thailand ได้ที่ TikTok: @DuolingoThailand หรืออัปเดต และการสาธิตผลิตภัณฑ์ได้ที่ https://duocon.duolingo.com/