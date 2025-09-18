ฟรีสปีชแบบอเมริกัน? "คิมเมล" วิจารณ์ "ทรัมป์" ปม "ชาร์ลี เคิร์ก" ผู้ล่วงลับ สุดท้ายรายการถูกถอดกลางอากาศ

รายการค่ำของจิมมี่ คิมเมล ถูกถอดออกจากผังการออกอากาศเมื่อวันพุธ หลังจากรัฐบาลสหรัฐฯ ออกมาแสดงท่าทีจะพิจารณายกเลิกใบอนุญาตการออกอากาศ เนื่องจากคำพูดของพิธีกรเกี่ยวกับการสังหารนักเคลื่อนไหวฝ่ายอนุรักษ์นิยม ชาร์ลี เคิร์ก
โดยเหตุผลที่ทำให้รายการของเขาถูกระงับออกอากาศแบบไม่มีกำหนด มาจากคำพูดที่ว่า
“พวกแก๊ง MAGA พยายามอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูที่จะทำให้เด็กคนนี้—ผู้ที่ลั่นไกสังหารชาร์ลี เคิร์ก—ไม่ถูกโยงว่าเป็นพวกเดียวกัน ทั้งยังงัดสารพัดวิธีมาใช้เพื่อกอบโกยแต้มการเมืองจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้” คิมเมลเหน็บ ก่อนจะกล่าวต่อว่า “นี่ไม่ใช่วิธีที่ผู้ใหญ่ควรใช้ไว้ทุกข์ให้กับใครสักคนที่เขาเรียกว่าเพื่อน แต่กลับเหมือนท่าทีของเด็กวัยสี่ขวบที่ร้องไห้อาลัยเพียงเพราะปลาทองในโหลตายไปเสียมากกว่า”
การตัดสินใจอันน่าตกใจของเครือข่ายเอเอบีซีในการยุติการออกอากาศหนึ่งในรายการไนท์ไลฟ์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของอเมริกาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงว่าเป็นการเซ็นเซอร์โดยรัฐ ขณะเดียวกันอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กลับชื่นชมการตัดสินใจดังกล่าว โดยเขาโพสต์บนแพลตฟอร์ม Truth Social ว่า "ข่าวดีสำหรับอเมริกา" และขอแสดงความยินดีกับเอเอบีซีที่กล้าทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำ
ทรัมป์ ซึ่งเคยดีใจเมื่อต้นเดือนก.ค.ที่รายการของสตีเฟน โคลเบิร์ต ถูกยกเลิกด้วยเช่นกัน กระตุ้นให้ถอดพิธีกรตลกอีกสองคนออกจากผังด้วย "เหลือแค่จิมมี่ (ฟอลลอน) กับเซ็ธ (เมเยอร์ส) สองคนนี้พวกแพ้แล้ว อยู่บน NBC ข่าวปลอม เรตติ้งก็แย่ ทำเลย NBC!!!" เขาเขียน
ที่ฮอลลีวูดซึ่งเป็นสถานที่บันทึกรายการ ผู้ชมหลายคนถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าชมการบันทึกเทปในวันพุธ ทอมมี่ วิลเลียมส์ ชาวฟลอริดา ซึ่งทำงานท่าเรือ กล่าวว่า เหตุการณ์นี้ทำให้รู้สึกไม่เหมือนสหรัฐฯ อีกต่อไป "รายการใดก็ตามที่วิพากษ์วิจารณ์โดนัลด์ ทรัมป์ เขาพยายามจะปิดมัน" ชายวัย 51 ปี กล่าว "เรากำลังเสียเสรีภาพในการพูด นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัสเซีย เกาหลีเหนือ และจีน ทีวีของรัฐทั้งนั้น"
ความวุ่นวายดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากเคิร์ก ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของทรัมป์ ถูกยิงเสียชีวิตบนวิทยาเขตมหาวิทยาลัยในรัฐยูทาห์ ซึ่งเป็นชนวนให้เกิดการโต้เถียงอย่างดุเดือดเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางการเมือง ในสังคมอเมริกาที่แบ่งขั้วอย่างรุนแรง โดยฝั่งอนุรักษ์นิยมรวมถึงทรัมป์ กล่าวหา "ฝ่ายซ้ายสุดโต่ง" ว่าเป็นต้นเหตุ เจ้าหน้าที่ระบุในสัปดาห์นี้ว่า ไทเลอร์ โรบินสัน วัย 22 ปี เป็นผู้ยิงเพียงคนเดียว และถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม
วันจันทร์ที่ผ่านมา คิมเมล พูดถึงเหตุยิงในคำนำรายการ เปิดเผยความเห็นว่า "แก๊ง MAGA (กำลัง) พยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้เด็กคนนี้ที่ฆ่าชาร์ลี เคิร์ก ถูกจัดเป็นหนึ่งในพวกเขา และ (พยายาม) ทำทุกอย่างเพื่อเก็บคะแนนทางการเมืองจากเหตุการณ์นี้" จากนั้นเขายังตัดคลิปที่แสดงให้เห็นทรัมป์เบนหัวข้อจากคำถามเกี่ยวกับการสูญเสียครั้งนี้ ไปพูดโอ้อวดถึงห้องบอลรูมใหม่ที่กำลังก่อสร้างในทำเนียบขาว ซึ่งสร้างเสียงหัวเราะจากผู้ชมในสตูดิโอ
"นี่ไม่ใช่วิธีที่ผู้ใหญ่ไว้ทุกข์ต่อการถูกฆ่าของคนที่เรียกว่าเพื่อน นี่คือวิธีที่เด็กอายุสี่ขวบไว้อาลัยให้ปลาทอง" คิมเมลกล่าว
ด้านประธานคณะกรรมการสื่อสารของรัฐ (FCC) เบรนดัน คาร์ ได้ออกมาเปิดเผยขู่ต่อใบอนุญาตของสถานีพันธมิตรเอเอบีซีที่ยังคงออกอากาศรายการของคิมเมล "ผมคิดว่าถึงเวลาที่ (สถานีพันธมิตร) เหล่านี้จะต้องลุกขึ้นมาตอบโต้... และบอกว่า 'ฟังนะ เราจะไม่ออกอากาศคิมเมลอีกจนกว่าคุณจะแก้ไขเรื่องนี้ เพราะเรากำลังเสี่ยงต่อการถูกเพิกถอนใบอนุญาตจาก FCC'" เขากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับนักทำพอดคาสต์ฝ่ายขวา เบนนี จอห์นสัน
"เราทำได้ทั้งทางง่ายหรือทางยาก บริษัทเหล่านี้สามารถหาทางเปลี่ยนพฤติกรรมและดำเนินการกับคิมเมล หรือจะมีงานเพิ่มเติมสำหรับ FCC ต่อไป" คาร์เตือน
ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา เน็กซ์สตาร์ หนึ่งในผู้เป็นเจ้าของสถานีพันธมิตรเอเอบีซีรายใหญ่ของประเทศ ประกาศว่าจะถอดรายการนี้ออกจากสถานีของตน เน็กซ์สตาร์กำลังอยู่ในกระบวนการควบรวมกิจการมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับคู่แข่ง ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจาก FCC
จากนั้นเอเอบีซี ซึ่งเป็นเจ้าของโดยดิสนีย์ ก็ประกาศตามมาโดยถอดรายการดังกล่าวออกจากการออกอากาศทั่วประเทศ คิมเมลยังไม่ได้ให้ความเห็นทันที และตัวแทนของเขาก็ยังไม่ตอบต่อการสอบถามของสำนักข่าว
ฝ่ายค้านระบุว่า ภาครัฐใช้แรงกดดันต่อสถาบันวัฒนธรรมที่ถูกมองว่าขัดแย้งกับแนวทางลัทธิชาตินิยมฝ่ายขวาของทรัมป์ สถาบันด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัย และสื่อมวลชน ต่างถูกโจมตี รวมถึงการฟ้องร้องซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมองว่าอาจไม่มีมูล แต่กลับส่งผลให้เกิดการจ่ายเงินก้อนใหญ่ ขณะที่บริษัทแม่ของสื่อบางแห่งยินยอมจ่ายค่าสินไหม ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นความพยายามรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทรัมป์ในอนาคต
นักการเมืองฝั่งเดโมแครตแสดงความคิดเห็นวิจารณ์อย่างรวดเร็วในวันพุธ "ประธานาธิบดีทรัมป์และประธาน FCC ทำให้ชัดเจน: ปรับตัวหรือถูกปิดปาก" เบ็น เรย์ ลูแฮน วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ โพสต์ใน X ขณะที่ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย แกวิน นิวซัม เขียนว่า "การซื้อและควบคุมแพลตฟอร์มสื่อ ไล่ออกคอมเมนเตเตอร์ ยกเลิกรายการ เหล่านี้ไม่ใช่อุบัติการณ์ แต่เป็นการประสานงาน และมันอันตราย" และสรุปสั้นๆ ว่า "พวกเขากำลังเซ็นเซอร์คุณแบบเรียลไทม์"