"เลี้ยงรุ่น" ปังเกินคาด ทุกคนชมเปราะ ตลกมากกว่าหลอน “ทราย สก๊อต, ฮาเล่ย์, คอปเตอร์, คิมม่อน” หล่อทุกซีน

เปิดตัวรอบสื่อมวลชนเป็นที่เรียบร้อยกับภาพยนตร์ "เลี้ยงรุ่น" ของค่ายหนังน้องใหม่ "โกลด์ไฟเตอร์ นำแสดงโดย ทรายสก๊อต, คอปเตอร์ ภานุวัฒน์ เกิดทองทวี, คิมม่อน วโรดม เข็มมณฑา, ลิลลี่เหงียน, อาย วราไพรินทร์ ธนวริสพร, ฮาเล่ย์ จารุวัฒน์ หารชัยพา, กัสจัง ณัฐภัสสร จรัสพุฒิพัฒน์, และดาราคับคั่ง ภาพยนตร์ 3รสชาติ หลอน เศร้า ตลก ครบรสชาติ ทุกคนชมเปราะค่ายหนังน้องใหม่ "โกลด์ไฟเตอร์" ทำถึงสนุกเกินคาด
งานนี้ต้องบอกเลยว่า ทรายสก๊อตออกมาแต่ละซีน หล่อชนะเลิศทำเอาสาวๆกรี๊ดลั่นทั้งโรงนึกว่ามาดูคอนเสิร์ต อีกทั้งคอปเตอร์-คิมม่อน คู่จิ้นซีรี่ย์วายมาสร้างสีสัน พร้อมลิลลี่เหงียน ต้องบอกเลยว่าฮาแตก
ส่วนพาร์ทหลอนก็ทำเอาทุกคนกรี๊ดตกใจ ขวัญผวาทั้งโรงภาพยนตร์ ทีมผู้สร้างทุกยิ้มอิ่มใจ ที่หนังเลี้ยงรุ่นทำออกมาทำให้ทุกคนที่ดูมีความสุขถ้วนหน้า
เลี้ยงรุ่น วันนี้ในโรงภาพยนตร์