“Demon Slayer: Infinity Castle” ถล่มรายได้ทั่วโลก – โกยเงินรูปี เปิดตลาดอินเดีย กวาดเงินวอน แซงหนังเกาหลี

กระแสอนิเมะยังแรงไม่หยุด เมื่อ “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle” ออกฉายพร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่บนตารางบ็อกซ์ออฟฟิศทั้งในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และสหรัฐอเมริกา จนกลายเป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งปี 2025
เปิดตัวถล่มญี่ปุ่น ทำลายสถิติทุกวัน
เพียงวันแรกที่เข้าฉายในญี่ปุ่น กวาดรายได้ถึง 1.64 พันล้านเยน (ราว 11.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากยอดผู้ชมกว่า 1.15 ล้านคน กลายเป็นหนังที่เปิดตัววันแรกสูงที่สุดในประวัติศาสตร์บ็อกซ์ออฟฟิศญี่ปุ่น วันที่สองยังแรงต่อ กวาดเพิ่ม 1.84 พันล้านเยน ก่อนจะทำสถิติใหม่ในวันที่สามด้วยรายได้ 2.03 พันล้านเยน (13.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากผู้ชม 1.42 ล้านคน สูงที่สุดในประวัติศาสตร์รายวันของญี่ปุ่น
เมื่อครบสามวัน หนังทำเงินรวมแล้ว 5.52 พันล้านเยน (ราว 37.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทุบสถิติกลายเป็นการเปิดตัวสุดสัปดาห์ที่แรงที่สุดตลอดกาลของวงการภาพยนตร์ญี่ปุ่น และในวันหยุดนักขัตฤกษ์วันที่สี่ กวาดเพิ่มอีก 1.79 พันล้านเยน รวมสี่วันสูงถึง 7.31 พันล้านเยน (ราว 49.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) พร้อมยอดผู้ชมทะลุ 5.16 ล้านคน
ข้ามทะเลโกยสหรัฐฯ สร้างสถิติใหม่
ไม่เพียงครองญี่ปุ่น “Infinity Castle” ยังสร้างความฮือฮาที่อเมริกา ด้วยรายได้เปิดตัวสุดสัปดาห์ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำสถิติเป็นหนังต่างประเทศที่เปิดตัวแรงที่สุดในสหรัฐฯ และยังเป็นหนังอนิเมชันเรต R ที่เปิดตัวสูงที่สุดอีกด้วย
ครองเกาหลีใต้ 4 สัปดาห์ติด
ที่เกาหลีใต้ ภาพยนตร์ยังครองอันดับ 1 บ็อกซ์ออฟฟิศต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 12–14 กันยายน กวาดเพิ่ม 2.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมรายได้ในประเทศแล้วกว่า 34.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แซงหน้าหนังท้องถิ่นหลายเรื่องและขึ้นแท่นอันดับ 1 ของโลกตามการจัดอันดับของ Comscore
อินเดีย – อนิเมะโกยรูปี แซงหนังบอลลีวูด
ตลาดใหม่ที่สร้างความเซอร์ไพรส์คือ อินเดีย เมื่อ “Infinity Castle” ทำรายได้เพียงหกวันแรกทะลุ ₹51.2 crore (ประมาณ 615 ล้านบาทไทย) กลายเป็นอนิเมะญี่ปุ่นที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลในประเทศ แซงหนังบอลลีวูดชื่อดังอย่าง Son of Sardar 2 และกำลังจะผ่าน Baaghi 4 ของไทเกอร์ ชรอฟฟ์ อีกทั้งยังขึ้นแท่นภาพยนตร์อนิเมชันต่างประเทศที่ทำเงินมากที่สุดในอินเดีย
ที่น่าจับตาคือ กว่า ครึ่งหนึ่งของรายได้ในอินเดีย มาจากเวอร์ชันพากย์ญี่ปุ่นต้นฉบับ สะท้อนความนิยมของอนิเมะญี่ปุ่นในตลาดเอเชียใต้ ขณะที่เวอร์ชันพากย์ฮินดีและอังกฤษทำรายได้รวมกันกว่า 20 crore
สรุปความสำเร็จระดับโลก
ปัจจุบัน “Infinity Castle” กวาดรายได้ทั่วโลกแล้วกว่า 384 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กลายเป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ทำรายได้สูงเป็นอันดับ 2 ตลอดกาล รองจาก Demon Slayer: Mugen Train เท่านั้น ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงตอกย้ำพลังของแบรนด์ Demon Slayer แต่ยังพิสูจน์ว่าอนิเมะญี่ปุ่นสามารถบุกตลาดโลก ตั้งแต่การโกยเงินวอนในเกาหลีใต้ จนถึงการครองใจคนดูอินเดียด้วยรูปี
