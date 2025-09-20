บันเทิงรอบโลก "IVE" แซง "BLACKPINK" ขึ้นแท่นอันดับ 1 ไอดอลเกาหลีที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด

วงเกิร์ลกรุ๊ป "IVE" ผงาดขึ้นอันดับ 1 ของการจัดอันดับมูลค่าแบรนด์ไอดอลเกาหลีประจำเดือนกันยายน แซงหน้าแชมป์เก่าอย่าง "BLACKPINK" ที่ร่วงลงมาอยู่อันดับ 2 โดยสถาบันวิจัยชื่อดังเกาหลีเก็บข้อมูลตั้งแต่ 18 ส.ค. – 18 ก.ย. เพื่อวัดผลจากการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค การปรากฏในสื่อ และการสื่อสารต่าง ๆ "IVE" ได้คะแนนรวมกว่า 5.49 ล้านคะแนน เพิ่มขึ้นจากอันดับ 3 เมื่อเดือนก่อน ซึ่งความแรงนี้มาจากมินิอัลบั้มชุดที่ 4 ‘IVE SECRET’ ที่ปล่อยออกมาเมื่อปลายเดือนสิงหาคม ส่วนอันดับ 3 ตกเป็นของวงบอยแบนด์ระดับตำนาน "BTS" ที่ยังคงทรงพลังในระดับแบรนด์
"แทอิล" (ชื่อจริง มุนแทอิล) อดีตสมาชิกวง "NCT" ขึ้นศาลอุทธรณ์หลังถูกตัดสินจำคุก 3 ปี 6 เดือน ฐานร่วมกันล่วงละเมิดทางเพศหญิงต่างชาติที่อยู่ในอาการมึนเมา โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางปีที่แล้ว ซึ่งศาลชั้นต้นระบุว่าแม้ผู้ต้องหาไม่มีประวัติอาชญากรรมและยอมรับผิด รวมถึงตกลงไกล่เกลี่ยกับผู้เสียหาย แต่ก็ยังถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง ทั้งนี้ แทอิลได้ยื่นอุทธรณ์หลังคำพิพากษาเพียง 6 วัน และขอโอกาสกลับตัวเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้ SM Entertainment ได้ยุติสัญญากับเขาไปตั้งแต่ตุลาคมปีก่อนหลังคดีถูกเปิดเผย
"คารินา" สมาชิกวง "aespa" ทำแฟน ๆ ใจละลายกับลุคเจ้าสาวในคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำ VCR สำหรับคอนเสิร์ต ‘aespa LIVE TOUR SYNK : aeXIS LINE’ ที่จัดขึ้นปลายเดือนสิงหาคม โดยในคลิปที่อัปโหลดเมื่อ 15 ก.ย. บน YouTube ของวง เผยให้เห็นการถ่ายทำที่สนุกสนานและแฟชั่นสุดปัง สมาชิกแต่ละคนใส่ชุดสวยจัดเต็มพร้อมพร็อปแปลกใหม่อย่างนวมชกมวยและสว่านไฟฟ้า แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือ "คารินา" ที่ปรากฏตัวในชุดแต่งงานสีขาวเปิดไหล่ ผิวเปล่งประกาย พร้อมผ้าคลุมหน้า เธอยังพูดติดตลกว่า “แม่จ๋า วันนี้หนูแต่งงานกับตัวเองนะ” ทำเอาทีมงานหัวเราะกันทั้งกอง และเตรียมเปิดเวิลด์ทัวร์ต่อในญี่ปุ่นต้นเดือนตุลาคมนี้
"จองซุก" ผู้เข้าแข่งขันจากรายการเดตโชว์ชื่อดัง 'I'm Solo' ซีซัน 27 ตัดสินใจยื่นฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด 30 คน ฐานหมิ่นประมาทและกล่าวหาเท็จว่าเธอเคยเป็นนักเรียนหัวโจกในอดีต โดยการฟ้องครั้งนี้ยื่นต่อสถานีตำรวจเมืองโพฮัง หลังมีคอมเมนต์รุนแรงและคำด่าหยาบคายแพร่กระจายตามฟอรั่มออนไลน์ เช่น “ขยะสังคมที่เคยรังแกคน” หรือ “นังเด็กชั่วจากโพฮัง” จนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเธออย่างหนัก "จองซุก" ได้ออกมาโต้ตอบข้อกล่าวหาทั้งหมดผ่านช่อง YouTube ของทีมงานรายการ ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและจะดำเนินคดีถึงที่สุดเพื่อปกป้องสิทธิของตน