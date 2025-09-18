xs
xsm
sm
md
lg

“นุ่น รมิดา” เปิดโมเมนต์ “หลุยส์” กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เจอหน้าลูกผ่านอัลตร้าซาวด์ (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ออกมาเปิดเผยแล้วว่ามีลูกสำเร็จหลังจากตั้งใจกันมานานถึง 6 ปี สำหรับคู่ของ “นุ่น รมิดา ประภาสโนบล”และ “หลุยส์ สก๊อต” ล่าสุดนุ่นก็ได้โพสต์คลิป โมเมนต์สามีขณะชมผลอัลตร้าซาวด์ลูกในท้อง ที่ทำหลุยส์กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ทั้ง 2 ครั้ง โดยนุ่นได้โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่า…. “วินาทีพ่อลูกได้เจอกัน 22june25668”

ทำ “เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา” แซว ถ้าได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกตอนคลอดแบบตัวเป็นๆ พ่อหลุยส์จะร้องขนาดไหนเนี่ยยยย

@noonrami The first time we met 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻❤️ #นาทีพ่อเจอลูก22june2568 @louisscott88 ♬ Thank You for Being You - OctaSounds



















“นุ่น รมิดา” เปิดโมเมนต์ “หลุยส์” กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เจอหน้าลูกผ่านอัลตร้าซาวด์ (คลิป)
“นุ่น รมิดา” เปิดโมเมนต์ “หลุยส์” กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เจอหน้าลูกผ่านอัลตร้าซาวด์ (คลิป)
“นุ่น รมิดา” เปิดโมเมนต์ “หลุยส์” กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เจอหน้าลูกผ่านอัลตร้าซาวด์ (คลิป)
“นุ่น รมิดา” เปิดโมเมนต์ “หลุยส์” กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เจอหน้าลูกผ่านอัลตร้าซาวด์ (คลิป)
“นุ่น รมิดา” เปิดโมเมนต์ “หลุยส์” กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เจอหน้าลูกผ่านอัลตร้าซาวด์ (คลิป)
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น