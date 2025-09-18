“นุ่น รมิดา” เปิดโมเมนต์ “หลุยส์” กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เจอหน้าลูกผ่านอัลตร้าซาวด์ (คลิป)

ออกมาเปิดเผยแล้วว่ามีลูกสำเร็จหลังจากตั้งใจกันมานานถึง 6 ปี สำหรับคู่ของ “นุ่น รมิดา ประภาสโนบล”และ “หลุยส์ สก๊อต” ล่าสุดนุ่นก็ได้โพสต์คลิป โมเมนต์สามีขณะชมผลอัลตร้าซาวด์ลูกในท้อง ที่ทำหลุยส์กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ทั้ง 2 ครั้ง โดยนุ่นได้โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่า…. “วินาทีพ่อลูกได้เจอกัน 22june25668”
ทำ “เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา” แซว ถ้าได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกตอนคลอดแบบตัวเป็นๆ พ่อหลุยส์จะร้องขนาดไหนเนี่ยยยย
