"D4vd" แร็ปเปอร์ดังส่องานงอก หลังรู้แล้วศพสาวในรถเป็นใคร

เชื่อว่าหลายคนยังคงจำกันได้กับข่าวพบศพหญิงสาวคนหนึ่งในรถเทสล่าของแร็ปเปอร์คนดัง D4vd หรือ David Burke วัย 20 ปี เจ้าของเพลงฮิต อาทิ Here with me, Romantic Homicide ที่จอดอยู่ในลานจอดแถวฮอลลีวูดฮิลส์ซึ่งเป็นที่เก็บรถที่จอดทิ้งไว้นานๆ หรือรถเจ้าของปล่อยทิ้งเมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา
ตอนแรกเรื่องมันก็ซับซ้อนพอดูแล้วเพราะรถคันดังกล่าวจดทะเบียนในรัฐเท็กซัสแต่กลับมาจอดทิ้งไว้ข้างทางแถวฮอลลีวูดนานเกือบเดือนก่อนถูกลากมาเก็บยังที่ดังกล่าว ที่สำคัญก็คือทางนักร้องดังเองก็ไม่ได้ไปแจ้งความไว้ว่ารถหายหรือถูกโจรกรรมไปแต่อย่างใด และยังคงทัวร์คอนเสิร์ตต่อไป
ล่าสุดได้มีการเปิดเผยชื่อของผู้เสียชีวิตออกมาแล้วและก็ยิ่งทำให้เรื่องมันชวนงงและซับซ้อนขึ้นไปอีก
โดยศพของหญิงสาวคนดังกล่าวก็คือ "เซเลสเต้ ริวาส" (Celeste Rivas) อายุเพียง 15 ปีเท่านั้น ส่วนที่ทำให้เรื่องมันชวนงงก็เพราะพ่อแม่ของเธอระบุว่าลูกสาวคนนี้ได้หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว ที่สำคัญลูกสาวเคยบอกว่าเธอมีแฟนหนุ่มที่ชื่อ "เดวิด" แถมเธอยังสักอักษร Shhh ที่บรรดานักร้องซึ่งก็รวมถึงแร็ปเปอร์คนดังสักอีกด้วย
ด้าน D4vd หลังรู้ข่าวเจ้าตัวก็ยกเลิกการทัวค์คอนเสิร์ตที่จะเล่นที่ซีแอตเทิลแล้ว อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่าถึงตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นั้นได้ระบุว่าทั้งสองมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ รวมถึงตัวเดวิดได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วหรือยัง
ตรงข้ามกับบรรดาชาวเน็ตที่ตอนนี้ฟันธงไปแล้ว หลายคนพยายามหาความเชื่อมโยงของทั้งคู่จากโพสต์เก่าๆ บางคนมีการโพสต์ภาพหน้าคล้ายคนทั้งสองยืนยันว่ามีการคบหากันจริงๆ บางคนก็มีทฤษฎีจากข้อมูลที่ว่าศพเพิ่งถูกนำมาทิ้งเมื่อช่วง 5 วันก่อนเจอร่างและเป็นช่วงที่แร็ปเปอร์ดังพักคอนเสิร์ตพอดี ฯ ซึ่งทั้งหมดคงต้องรอผลรายงานการตรวจสอบจากทางเจ้าหน้าที่ต่อไป...