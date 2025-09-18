“เต้ย จรินทร์พร” เผย “เจมส์จิ” ต้องได้ลูกสาว เพราะรักเมีย ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการกว่าปี ขออย่าเปิดวาร์ป

“เต้ย จรินทร์พร” ดีใจแทน “เจมส์จิ” แซงหน้า “โฟม” ภรรยาท้องแล้ว เคยสงสัยแต่เขาเก็บความลับเนียน เดาว่าได้ลูกสาวเพราะเจมส์จิรักเมียมาก รีวิวความรักตัวเอง ซุ่มคุยกับหนุ่มนอกวงการได้ปีกว่าแล้ว แต่ไม่เรียกแฟน พร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวลงรูปคู่ ขออย่าเปิดวาร์ป อยากศึกษาเรื่อยๆ
กำลังจะมีหลาน หลังจากที่ “โฟม เบ็ญจมาส” ภรรยา “เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข” ท้องแล้ว ทำเอา “เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ” ซึ่งสนิทกับทั้งคู่ตื่นเต้นแทน
“ขอเป็นน้าได้ไหม อายุเท่าๆ โฟมอยู่เรียกน้าได้ ดีใจด้วยมากๆ เลยค่ะ แล้วก็พอฟังเรื่องราวของเขามันเหมือนดีใจ เพราะว่าเต้ยก็คุยกับโฟมอยู่เรื่อยๆ ตอนที่เขาเก็บไข่หรือว่าอะไรต่างๆ แล้วรู้ว่าน้องมาเองมันก็รู้สึกว่าดีใจด้วย มันเป็นไปได้ยังไงคะเนี่ย จากเจ้าลิงจิที่เคยแบบว่าเร่งไทม์ไลน์ด้วยกัน วันนี้ทำไมแซงไปก่อน เรื่องกระบวนการมีน้อง จริงๆ เต้ยได้ยินเขาพูดอยู่เรื่อยๆ อยู่แล้ว แล้วโฟมก็เป็นคนกลัวเข็มด้วย พอรู้ว่าอันนี้เขามาเอง เหมือนเขาได้ในสิ่งที่เขาหวังด้วย เป็นความตั้งใจของเขา ก็ดีใจด้วยมากๆ”
แซวให้ “เกรท วรินทร ปัญหากาญจน์” รับขวัญหลานไปก่อนด้วยทอง 10 บาท
“ให้พี่เกรทรับขวัญแทนเต้ยด้วยเลยแล้วกันค่ะ ต้องเรียกลุงเกรทไหมคะ เดี๋ยวของเต้ยค่อยไปอุดหนุนทองพี่เกรทได้ค่ะ แต่เท่าไหร่ขอไปคิดก่อนนะคะ ช่วงนี้ทองขึ้นน่าจะต้องเอาที่มีให้ไป เพราะว่าตอนนี้ซื้อไม่ไหว ทองแพงมาก”
ลุ้นเพศหลาน เดาว่าต้องได้ลูกสาว
“ลุ้นค่ะ แล้วเขาก็ไม่ยอมบอก แต่ว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่เก็บความลับแล้วก็ทำเซอร์ไพรส์เก่งมาก ตั้งแต่ตอนที่ท้องตอนแรกๆ เต้ยก็ถามว่าท้องหรือเปล่าเนี่ย โฟมก็ตอบว่าเปล่า เหมือนเขาเนียนมาก ซึ่งเรื่องเพศก็น่าจะเนียนต่อไป มันมีช่วงนึงที่เหมือนคุยเล่นกันอะไรสักอย่าง แล้วเต้ยก็ถามว่าแม่ (โฟม) ท้องหรือเปล่าเนี่ย แม่ก็บอกไม่ได้ท้อง
เดาไม่ถูกแล้ว ถ้าเกิดเขามีแฝดล่ะ ยังไม่รู้เหมือนกัน ทายไม่ถูก แต่เต้ยเดาว่าเจมส์เหมือนจะผูกพันกับผู้หญิงค่อนข้างเยอะ สุนัขที่เลี้ยง 2 ตัวก็เป็นเพศเมีย แล้วเขาก็รักภรรยามาก คิดว่าเจมส์น่าจะได้ลูกสาว”
บอก “มิ้นต์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง” ให้แต่งก่อนได้เลย ไม่ต้องรอตน
“มิ้นต์จะมาจับมือกับพี่ทำไม เอาอะไรมาไปก่อน ไม่เป็นไรไปก่อนได้เลยค่ะ (หัวเราะ) จริงๆ ก็รู้สึกว่าเรามาทำอะไรอยู่ตรงนี้อายุเท่านี้แล้ว แต่เต้ยเชื่อว่าทุกคนก็มีเวลาเป็นของตัวเอง ของเราก็อาจจะยังไม่ใช่ ตามพื้นดวงก็อาจจะมีคู่มาช้าหน่อย ก็ต้องรอดูไป แต่ว่าการแต่งงานมันไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิต สำหรับเต้ยมันก็คือต้องเจอคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้ชีวิตไปด้วยยาวๆ เอาให้ชัวร์ดีกว่า”
รีวิวความรัก มีคนที่คุยอยู่ เป็นคนนอกวงการ รอชัวร์ค่อยเปิดตัว พร้อมเมื่อไหร่ลงรูปเลย
“ความรักช่วงนี้ก็มีคนคุยอยู่ค่ะ (ยิ้ม) เป็นคนที่ไม่น่าจะมีใครคาดเดาได้แน่นอน เพราะว่าไม่ใช่คน ล้อเล่นๆ พูดไปเรื่อย (หัวเราะ) ก็มีคนที่คุยอยู่ เป็นคนนอกวงการก็ได้ค่ะ นอกโลก นอกไปเลย ก็อยากจะคุยกับใครแล้วถ้าอยากจะเปิดตัวอะไรก็อยากที่จะให้เขาเป็นคนที่เรามั่นใจ ไม่อยากเปิดๆ ปิดๆ ถามว่าเรียกแฟนได้ไหม ก็คุยๆ ไปก่อน ขอดูๆ ไปก่อน
เขาก็น่ารักในแบบของเขา ก็ใหม่ดี ต้องทำความเข้าใจ เรียนรู้ เพราะแต่ละคนก็มีพื้นฐานอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกัน คุยกันมาสักพักใหญ่ๆ แล้วค่ะ ปีกว่าๆ (เรียกแฟนได้แล้ว?) ไม่รู้เดี๋ยวดูๆ ไป ถ้าเกิดว่าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวลงรูปเลย (หัวเราะ)
ครั้งที่แล้วก็บอกว่ามีคนคุย แต่คุณจะไปเขียนไงว่าเป็นฟงเป็นแฟน เราก็เลยต้องห้ามปรามเขาไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่ง เดี๋ยวก็โดนเรื่องเปิดๆ ปิดๆ ความรักหลายรอบ มันน่าเบื่อ ฝั่งโน้นเขาก็เข้าใจ เข้าใจหรือเปล่าไม่แน่ใจ ฟังรู้เรื่องหรือเปล่าไม่แน่ใจ (หัวเราะ)”
ขออย่าเปิดวาร์ป อยากศึกษาเรื่อยๆ
“อย่าวาร์ปเลย ขอลองศึกษาไปเรื่อยๆ ไปดีกว่า (ไปแนะนำเพื่อนๆ?) เพื่อนกลุ่มไหน จริงๆ ก็ยังไม่ค่อยมีใครเจอเท่าไหร่ ยังไม่มีใครเจอค่ะ ถามว่าคุยภาษาอะไร นั่นแน่! ภาษาคน (หัวเราะ) ยังไม่ได้พามาเจอเพื่อนเลยค่ะ”