เตรียมตัวให้พร้อม เปิดตัวเวทีประกวดนางงามระดับนานาชาติในประเทศไทย “Miss Chinese Universe Pageant 2025“ รางวัลอลังการกว่า 5 ล้านบาท พร้อมโอกาสแจ้งเกิดวงการบันเทิงระดับโลก!

เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน บริษัท ไทยเจียระไนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจีนและเจ้าของสื่อภาษาจีนรายใหญ่ ที่ช่วยเชื่อมโยงธุรกิจไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคชาวจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดงานแถลงข่าวการประกวดสาวงามระดับนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทย “Miss Chinese Universe Pageant (MCUP) 2025 หรือ มิส ไชนีส ยูนิเวิร์ส เพเจ้นท์ 2025 ณ SPHERE GALLERY ชั้น 2 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE) เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา
โดยเป็นเวทีการประกวดนางงามระดับนานาชาติ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายสื่อทั้งไทย,จีน และระดับสากล ซึ่งครอบคลุมผู้ชมถึงกว่า 50 ล้านคนทั่วโลก เพื่อสะท้อนมิตรภาพอันแน่นแฟ้น 50 ปี ระหว่างไทย–จีน และนำเสนอศักยภาพด้าน Soft Power ของประเทศไทย สู่สายตาชาวโลก และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ เวทีการประกวด Miss Chinese Universe Pageant (MCUP) 2025 ต้องการเปิดโอกาสให้กับสาวงามเชื้อสายไทย–จีน รวมถึงสาวงามที่มีความสนใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปะไทย–จีน ได้เข้ามาแสดงศักยภาพของตนเอง ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสะท้อนภาพลักษณ์และสายสัมพันธ์อันงดงามของสองประเทศบนเวทีจักรวาล
คุณหลุ่ย แซ่กั๋ว Ms. Guo Rui ประธานกองประกวด และ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เวทีนี้ถือเป็นเวทีประวัติศาสตร์ เพราะเป็นการเฟ้นหาสาวงามเชื้อสายไทย–จีน สู่เวทีโลก ครั้งแรกในประเทศไทย ให้สมกับที่เป็นโอกาสสำคัญในการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน เราจึงตั้งใจเปิดฉากการประกวด Miss Chinese Universe Pageant (MCUP) 2025 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อพลิกโฉมวงการความงามไทย ด้วยเวทีประกวดนางงามเชื้อสายไทย–จีน ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน ภารกิจของเราก็คือ เฟ้นหาสาวงามที่เปล่งประกายทั้งความงดงาม ความฉลาดเฉลียว และมีวิสัยทัศน์ระดับสากล พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมของสองแผ่นดินสู่เวทีโลกอย่างสง่างาม ผู้ครองมงกุฎจะได้รับรางวัลสุดอลังการ รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท อาทิ มงกุฎเพชรมูลค่า 1 ล้านบาท เงินรางวัล 500,000 บาท คอนโดมิเนียมหรูพักฟรี 1 ปีเต็ม รถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ 1 ปี สัญญานางงาม 1 ปี ในฐานะ ทูตวัฒนธรรมไทย–จีน พร้อมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัด Black Gold Entertainment บริษัทบันเทิงชั้นนำ เพื่อร่วมงานละคร ซีรีส์ และภาพยนตร์สั้นระดับนานาชาติ ระยะเวลา 2 ปี การันตีรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท และยังเปิดโอกาสต่อยอดสู่เวทีประกวดระดับโลกในอนาคต” คุณหลุ่ย แซ่กั๋ว กล่าว
จุดเด่นสำคัญอีกประการ ของเวทีประกวด Miss Chinese Universe Pageant (MCUP) 2025 ก็คือ การได้ดารา-นางแบบชื่อดัง “จีน่า The Face“ ผู้มากประสบการณ์ในแวดวงแฟชั่นและความงาม พร้อมตำแหน่งรองชนะเลิศ ใน The Face Thailand Season 2 และชนะเลิศ ใน The Face Thailand Season 4 รวมถึงมีผลงานการแสดงในละครโทรทัศน์หลายเรื่อง มารับหน้าที่ ผู้จัดการกองประกวด อย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เวทีประกวดระดับนานาชาติ ได้ผู้มากความสามารถในวงการบันเทิงมาดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การฝึกอบรมผู้เข้าประกวดเต็มไปด้วยมาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่บุคลิกภาพ การสื่อสาร การเดินแบบ จนถึงการสร้างเสน่ห์บนเวที
คุณวิรายา ภัทรโชคชัย (จีน่า The Face) ผู้จัดการกองประกวด มีชื่อเสียงจากการประกวดรายการ เดอะเฟซไทยแลนด์ (The Face Thailand) กล่าวถึงการรับหน้าที่นี้ว่า “จีน่าพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและเทคนิคสำคัญที่ตัวเองสั่งสมมา เพื่อทำให้ผู้เข้าประกวดก้าวสู่ความเป็นตัวแทนประเทศไทยที่โดดเด่นทั้งในไทยและต่างประเทศ จีน่ามั่นใจว่า ผู้สมัครทุกคนจะได้รับทั้งประสบการณ์ การพัฒนาตัวเอง และโอกาสก้าวไกลอย่างแท้จริง” คุณจีน่า The Face กล่าว
ส่วนแผนในอนาคตของ Miss Chinese Universe Pageant (MCUP) 2025 จะขยายไปสู่หลายประเทศทั่วโลก เพื่อค้นหาสาวงามเชื้อสายจีนที่โดดเด่นจากทุกมุมโลก มาร่วมประชันความงาม ปัญญา และความสามารถในประเทศไทย ซึ่งจะถูกยกระดับให้เป็น ศูนย์กลางการประกวดนางงามเชื้อสายจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เวทีนี้จึงไม่ใช่เพียงการประกวดความงาม แต่คือ “เวทีแห่งแรงบันดาลใจ” ที่จะสร้างตัวแทนหญิงสาวเชื้อสายไทย–จีน ผู้พร้อมผสมผสานวัฒนธรรมเข้ากับความทันสมัย สู่ภาพลักษณ์สากลที่สง่างาม ทรงพลัง และน่าจดจำในระดับโลก
การประกวดในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ชั้นนำ อาทิ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC), ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์, แบรนด์รองเท้า SIRENA, ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล (BSC), ร้านดอกไม้ Floratastick โดยเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 กันยายน 2568 จากนั้นจะมีการคัดเลือกผู้เข้าประกวด 50 ท่าน พร้อมงานเปิดตัวผู้เข้าประกวด 20 คนสุดท้าย ในวันที่ 3 ตุลาคม 2568 ต่อด้วยกิจกรรมเก็บตัว ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ในวันที่ 6-8 ตุลาคม 2568 และกิจกรรมเก็บตัวที่โรงแรมชั้นนำในกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 8-10 ตุลาคม 2568 ส่วนรอบชิงชนะเลิศ Miss Chinese Universe Pageant (MCUP) 2025 จะจัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2568 ณ
ภิรัชฮอลล์ 1-2 ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค (BITEC) สามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว การรับสมัคร และกิจกรรมของ Miss Chinese Universe Pageant (MCUP) 2025 ได้ทุกช่องทางผ่าน Social Media Official ได้ที่: Facebook: Miss Chinese Universe Pageant และInstagram: misschinese.universepageant
**สำหรับสาวงามที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เพศหญิงโดยกำเนิด ไม่จำกัดเชื้อชาติหรือสัญชาติ
2. มีอายุระหว่าง 18–26 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569
3. มีรูปร่างหน้าตาดี บุคลิกภาพดี มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร สุขภาพแข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสม
4. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
5.สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาจีนได้ในระดับที่สามารถสนทนาและแสดงความคิดเห็นเบื้องต้นได้อย่างชัดเจน
6. มีความสนใจในด้านวัฒนธรรมไทย–จีนเช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ศิลปะการแสดง ดนตรี อาหาร ภาษา เครื่องแต่งกาย งานเทศกาล หรือองค์ประกอบวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ไทย–จีน
7. มีสถานภาพโสด ไม่เคยสมรส ไม่เคยเข้าพิธีการใด ๆ ที่แสดงถึงการใช้ชีวิตคู่ และไม่เคยมีบุตรมาก่อน
8. ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับ ความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย
9. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า ไม่ใช้สารเสพติด และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
10. หากมี รอยสัก ควรอยู่ในตำแหน่งที่มิดชิด และ ไม่ปรากฏให้เห็นเมื่อสวมใส่ชุดประกวดหรือชุดกิจกรรม ของเวที
11. ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือการประกอบอาชีพที่ขัดต่อกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตาม
ครรลองของสังคมเช่น การถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอในลักษณะโชว์เรือนร่างหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อ ภาพลักษณ์ของเวที
12. ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียชื่อเสียง และไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายโดยคำสั่งศาล
13. ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามเดินทางเข้าประเทศหรือพื้นที่ ดังนี้สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ไต้หวัน สาธารณรัฐสิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
14. ผู้สมัครที่มีสัญชาติอื่น ต้องถือวีซ่าหรือเอกสารอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายตลอด ระยะเวลาการประกวด