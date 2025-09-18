‘จูวีเทค’ จัดเต็ม! จับมือ ‘ลิเดีย - ป้อม วินิจ’ เสริมเสน่ห์ผิวสวย อัปเดตเทรนด์ความงาม

‘จูวีเทค’ ปลุกพลังผิวสวยอย่างต่อเนื่อง! กับงาน ‘The Hybrid Glow: Behind Every Look’ คลาสสอนแต่งหน้าสุดพิเศษ จาก ‘ป้อม วินิจ Celebrity Makeup Artist’ เพื่ออัปเดตเทรนด์การแต่งหน้าในครึ่งปีหลัง และเสริมเสน่ห์ผิวเปล่งประกายให้กับทุกลุค ทุกไลฟ์สไตล์ บริษัท จูวีเทค จำกัด ผู้นำเข้าสารกระตุ้นคอลลาเจน Dual Action จาก Hybrid Biostimulator แบรนด์ Juvelook และ Juvelook Volume จัดคลาสเรียนสุดพิเศษกับงาน ‘The Hybrid Glow: Behind Every Look’ เพื่อยกระดับความงามผิวพรรณ ด้วยเทคนิคการแต่งหน้าโชว์ผิวฉ่ำโกลว์ จาก ‘ป้อม วินิจ’ ช่างแต่งหน้าเซเลบริตี้ชื่อดังของเมืองไทย โดยมีคุณ ‘ลิเดีย-ศรัณย์รัชต์’ Brand Ambassador นักร้องและนักแสดง ร่วมเป็นแบบแปลงโฉมเปลี่ยนลุคในงานครั้งนี้ ป้อม วินิจ เผยว่า “ในยุคนี้การแต่งหน้าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนอกจากจะทำให้เราดูสวย ปกปิดข้อบกพร่องบนใบหน้าแล้ว การแต่งหน้ายังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้เราได้ด้วย แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการมีผิวที่สุขภาพดี สวย และชุ่มชื้น เพราะเทรนด์แต่งหน้าในอนาคตจะเน้นการแต่งหน้าที่เบาสบาย Natural Look และเผยผิวกว่าเมื่อก่อน ทำให้คนที่ผิวสวยผิวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความรู้แบบจัดเต็ม ทั้งเทคนิคการแก้ไขหรือปกปิดข้อบกพร่องบนใบหน้า และเทคนิคแต่งหน้าในโอกาสต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ลุค ผิว และโครงหน้าดูสวยมีเสน่ห์ รวมถึงมีการอัปเดตเทรนด์การแต่งหน้าปี 2025 ครึ่งปีหลัง จนถึงเทรนด์การแต่งหน้าที่กำลังจะมาในปี 2026 ด้วย
ลิเดีย-ศรัณย์รัชต์ Brand Ambassador นักร้องและนักแสดง เผยว่า “วันนี้รู้สึกสนุกและแปลกตามาก เพราะไม่ค่อยได้แต่งหน้าสไตล์นี้เท่าไร โดยปกติเวลาออกงานจะแต่งแบบจัดเต็มหรือไม่ก็โชว์หน้าสดในชีวิตประจำวันไปเลย พอได้แต่งหน้าลุคใส ๆ แบบนี้ก็รู้สึกเหมือนได้ย้อนวัยอีกครั้ง แต่โชคดีที่ผิวไม่ค่อยมีปัญหา เลยรู้สึกว่าหลังแต่งลุคนี้ออกมายังคงมีความธรรมชาติ ได้โชว์ผิว และสะท้อนความเป็นตัวเองอยู่”
ด้าน คุณจิรวิชญ์ วิสุทธิญาณ CEO และ คุณธรรมพงศ์ ตรีศิริพิศาล Co-CEO บริษัท จูวีเทค จำกัด เผยว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากกิจกรรม Personal Colors ในครั้งที่แล้ว เพราะ ‘จูวีเทค’ อยากส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้อัปสกิลความงามอย่างต่อเนื่อง และการแต่งหน้าก็อีกหนึ่งสิ่งที่เข้ามาช่วยเติมเต็มให้ทุกคนมีเสน่ห์ครบทุกมิติ”
โดย บริษัท จูวีเทค จำกัด ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและส่งมอบนวัตกรรมความงามเพื่อคุณหมอและลูกค้าคู่ใจ ด้วย Juvelook และ Juvelook Volume สารกระตุ้นคอลลาเจน Dual Action จาก Hybrid Biostimulator PDLLA/HA เพื่อมอบความงามให้แก่ผิวอย่างเป็นธรรมชาติ และเติมเต็มเสน่ห์ในหลากมุมมอง เพื่อให้ทุกคนมีความมั่นใจและพร้อมเผยผิวใสในทุกสถานการณ์
🔎ค้นหาคลินิกที่ได้มาตรฐาน : https://juvetekglobal.com/clinic
Juvelook และ Juvelook Volume แท้จากบริษัท จูวีเทค จำกัด
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย