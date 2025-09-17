ไม่มีสิทธิ์ถาม! สมาคมผู้กำกับฯ โต้เดือด “ต้อม ยุทธเลิศ” พ้นสภาพสมาชิกไปแล้ว ยันไม่เคยได้รับเงินสนับสนุน 100 ล้าน

จากกรณี “ต้อม ยุทธเลิศ สิปปภาค” ผู้กำกับชื่อดัง เดินทางไปสำนักการสอบสวนและนิติการวังไชยา เพื่อร้องเรียนให้ตรวจสอบและเพิกถอนสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย เนื่องจากได้มีการสอบถามเรื่องเงินที่รับจาก THACCA (ทักก้า) ที่เข้าบัญชีสมาคมฯ ได้รับเงินเท่าไหร่ และทางสมาคมฯ มีแผนจะดำเนินการใช้เงินอย่างไรเพื่อเหล่าสมาชิก แต่กลับไม่ได้รับคำตอบจากนายกฯ หรือ เหรัญญิก
ล่าสุด เพจสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ได้ร่อนแถลงการณ์โต้กลับ ลั่นต้อม ยุทธเลิศ ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 63 จึงไม่มีสิทธิ์สอบถามหรือขอข้อมูลภายในสมาคมโดยตรง อีกทั้งไลน์กลุ่มก็ไม่ใช่ช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการ พร้อมยืนยันไม่ได้รับเงินสนับสนุนเป็นร้อยล้านตามที่ถูกกล่าวอ้าง
“แถลงการณ์จากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
เรื่อง : ชี้แจงกรณีการแถลงข่าวของคุณยุทธเลิศ สิปปภาค
สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยขอเรียนชี้แจงต่อสมาชิกและสาธารณชน จากกรณีที่คุณยุทธเลิศ สิปปภาค ได้แถลงข่าวพาดพิงถึงสมาคม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 โดยมีประเด็นที่สมาคมขอชี้แจงดังนี้
1. เรื่องการรับเงินสนับสนุนจาก THACCA
สมาคมขอยืนยันว่า ไม่ได้รับเงินสนับสนุนเป็น “ร้อยล้านบาท” ตามที่มีการกล่าวอ้าง
การสนับสนุนที่สมาคมได้รับเป็นแบบ “รายโครงการ” ซึ่งต้องผ่านกระบวนการยื่นข้อเสนอและได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐตามขั้นตอนปกติ และมีการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในแต่ละโครงการ ตลอดจนมีการรายงานหลังจากโครงการเสร็จสิ้นตามระเบียบราชการเสมอ
2. การจัดการเงินภายในสมาคม
คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันได้ว่าจ้าง สำนักบัญชีภายนอก เข้ามาจัดทำบัญชีและรวบรวมเอกสารอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การบริหารการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถนำเสนอรายงานการเงินต่อสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ประจำปีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส 4 ของปี 2568
3. เรื่องการสื่อสารกับคุณยุทธเลิศ
คุณยุทธเลิศได้ ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมตั้งแต่ปี 2563 ทำให้ไม่มีสิทธิตามข้อบังคับที่จะสอบถามหรือขอข้อมูลภายในของสมาคมโดยตรง
ทั้งนี้ คำถามที่ส่งมาผ่าน LINE กลุ่ม ไม่ถือเป็นช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของสมาคม การไม่ตอบคำถามเป็นการส่วนตัวจึงเป็นไปเพื่อรักษามาตรฐานการสื่อสารเดียวกันกับทุกฝ่าย
โดยสมาคมจะให้ข้อมูลผ่าน
- ช่องทางที่กำหนดสำหรับสมาชิกปัจจุบัน
- หรือผ่านหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตรวจสอบ หากมีคำสั่งหรือการร้องขออย่างเป็นทางการ
สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยยืนยันความพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคงความโปร่งใสในกระบวนการทำงานของสมาคม
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2568
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
