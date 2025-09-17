“แคท ซอนญ่า” สวยหวาน หุ่นเป๊ะ คลอดลูกสาวคนที่ 2 แล้ว

แฟนๆ แห่ยินดี หลังจากที่ อดีตนางเอกชื่อดัง “แคท ซอนญ่า สิงหะ” เผยภาพครอบครัวพร้อมหน้ากับสามีนักธุรกิจ “ก้อง ภัทร บุญญลักษม์” และลูกสาวคนโต “น้องดาริน” รวมทั้งได้เปิดตัวน้องสาวคนเล็ก “น้องเลลา” นางฟ้าตัวน้อยที่ลืมตาดูโลกแล้วเรียบร้อย งานนี้แคทซอนญ่าเขียนแคปชั่นว่า
“Welcome our dearest Baby "Layla Daralyn Bunyalak" to the world. From the moment you arrived, you completed our hearts in ways we never imagined. We love you endlessly our little angel, 05.09.2025”
(ขอต้อนรับลูกรัก 'เลลา ดาราลีญ บุญญลักษม์' สู่โลกใบนี้ ตั้งแต่วินาทีแรกที่หนูได้ลืมตาดูโลก หนูเติมเต็มหัวใจของเราในแบบที่เราไม่เคยคิดฝันมาก่อน เรารักลูกไม่มีวันสิ้นสุดนะเจ้านางฟ้าตัวน้อยของเรา 05.09.2025)
น้องเลลา ด.ญ. ดาราลีญ บุญญลักษม์ มาเเล้วนะคะ พี่ดารินมีน้องสาวเเล้วค่ะ รักที่สุดค่ะ”