จาก Tokyo Dome สู่งานโฮสต์ — เส้นทางพลิกผันของอดีตไอดอลบอยแบนด์ดัง

อดีตหนุ่มบอยแบนด์ดัง KAT-TUN “จุนโนะสุเกะ ทากุจิ” ผันตัวสู่เส้นทางใหม่ ทำงานเป็นโฮสต์ในชินจูกุ โตเกียว
แฟนเพลง J-pop คงยังจำ จุนโนะสุเกะ ทากุจิ (อดีตสมาชิกวง KAT-TUN ได้ดี หนึ่งในหกสมาชิกดั้งเดิมของวง ก่อนจะลาออกจากทั้งวงและค่าย Johnny & Associates — อาณาจักรไอดอลผู้เคยยิ่งใหญ่แต่ภายหลังเต็มไปด้วยเรื่องอื้อฉาว — ในปี 2016 เพื่อหันไปทำงานเดี่ยว โดย KAT-TUN เพิ่งประกาศยุบวงอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หลังโลดแล่นในวงการมากว่า 25 ปี
ปัจจุบันวัย 39 ปี จุนโนะสุเกะกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง เมื่อเขาปรากฏตัวใน Instagram ของผู้ประกอบการและครีเอเตอร์ชื่อ Madison Zhao (@madisonceoshow) ซึ่งลงพื้นที่สำรวจโลกของโฮสต์คลับชายในญี่ปุ่น โดยเปิดเผยว่าตอนนี้เขาทำงานเป็นโฮสต์อยู่ที่บาร์ A-Men’s Tokyo ย่านชินจูกุ มีหน้าที่เอนเตอร์เทนและดูแลลูกค้าผู้หญิง
“ผมเคยดังมาก ถึงขั้นขึ้นแสดงที่ Tokyo Dome” เขากล่าวในการให้สัมภาษณ์
เมื่อบทสนทนาถูกถามถึง จอห์นนี คิตากาวะ อดีตประธานค่าย Johnny & Associates ที่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศเด็กฝึกหัดยาวนานหลายสิบปี จุนโนะสุเกะเพียงเผยรอยยิ้มบาง ๆ ที่แฝงความขมขื่น โดยไม่ได้ให้คำตอบชัดเจน
หลังออกจาก KAT-TUN จุนโนะสุเกะพยายามสร้างเส้นทางใหม่ ทั้งการเปิดเอเจนซี่ส่วนตัวและคาเฟ่ธีมหนุ่มหล่อ (ikemen café) แต่เส้นทางกลับสะดุดเมื่อปี 2019 หลังถูกจับในคดีเกี่ยวกับกัญชา ทำให้ภาพลักษณ์และงานในวงการบันเทิงได้รับผลกระทบหนัก
เขาหันเข้าสู่วงการไนต์ไลฟ์และเริ่มทำงานเป็นโฮสต์ตั้งแต่ปี 2024 หลังธุรกิจส่วนตัวประสบปัญหาทางการเงิน ถือเป็นอีกหนึ่งบทพลิกผันของอดีตไอดอลผู้เคยโด่งดัง ที่วันนี้ต้องหันมาเอ็นเตอร์เทนผู้คนในโลกยามราตรีแทนเวทีคอนเสิร์ต