ประวัติศาสตร์หน้าใหม่! BINI เกิร์ลกรุ๊ปฟิลิปปินส์ เตรียมขึ้นเวที Coachella 2026 ร่วมกับ BigBang, Taemin และ Katseye

วงเกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติฟิลิปปินส์ BINI เตรียมสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะ วงเกิร์ลกรุ๊ปฟิลิปปินส์วงแรก ที่ได้ขึ้นเวที Coachella Valley Music and Arts Festival 2026 มหกรรมดนตรีระดับโลกที่จัดขึ้นทุกปีในอินดิโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย
BINI ซึ่งก่อตั้งในปี 2019 ผ่านโครงการ Star Hunt Academy ของ ABS-CBN จะขึ้นแสดงสองรอบในวันเปิดเทศกาล 10 เมษายน และ 17 เมษายน 2026 การปรากฏตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากความสำเร็จของ Biniverse World Tour 2025 ที่พวกเธอเดินสายไปทั่วโลก ทั้งนิวยอร์ก ดูไบ ลอนดอน และยังร่วมงาน Singapore Music Matters เมื่อปีก่อนอีกด้วย
การก้าวสู่เวทีระดับโลกของ BINI ยังสะท้อนกระแส P-pop ที่มาแรง ควบคู่ไปกับวงบอยแบนด์ SB19 ที่เพิ่งขยายฐานแฟนเพลงไปต่างประเทศเช่นกัน
เทศกาล Coachella ปี 2026 จะจัดขึ้นสองสัปดาห์ คือ 10–12 เมษายน และ 17–19 เมษายน โดยปีนี้มีศิลปินเอเชียเข้าร่วมหลายราย ได้แก่
BIGBANG
(G-Dragon, Taeyang, Daesung) จะขึ้นแสดงในวันปิดเทศกาล 12 และ 19 เมษายน
ถือเป็นการปรากฏตัวครั้งสำคัญหลังจากรวมตัวเป็นทริโอที่งาน MAMA Awards
2024
Taemin สมาชิก SHINee เตรียมขึ้นเวทีแบบโซโล่ในวันที่ 11 และ 18 เมษายน
Katseye เกิร์ลกรุ๊ปสากลภายใต้ HYBE Entertainment จะร่วมเวทีในวันที่ 10 และ 17 เมษายน
จากญี่ปุ่น มี Creepy Nuts ดูโอฮิปฮอปชื่อดัง และ Fujii Kaze นักร้อง-นักแต่งเพลงที่โด่งดังจากเพลงไวรัลในโซเชียล
สำหรับศิลปินเฮดไลเนอร์ปีนี้ ได้แก่ Sabrina Carpenter, Justin Bieber และ Karol G