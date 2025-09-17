“หน่อย ปนันท์ชิตา” จูงมือ “เอ ศุภชัย”เปิดตัว Reducose EG รีดูโคส อีจี นวัตกรรมแห่งการตัดน้ำตาลในมื้ออาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี อย่างยิ่งใหญ่ เหล่าดาราสายสุขภาพ ร่วมยินดีกับ”รีดูโคส อีจี” นวัตกรรมใหม่ครั้งแรกในไทย

ดีเจมะตูม เตชินทร์ พลอยเพชร และ เอกกี้ เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์ สอง
พิธีกรคนเก่ง กล่าวเปิดตัวถึงปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการสุขภาพ และการเปิดตัว
อย่างยิ่งใหญ่ กับการเปิดตัวสินค้า Reducose EG รีดูโคส อีจี ตราปนันชิตา
นวัตกรรมใหม่ ทางเลือกใหม่ ที่มีงานวิจัยถึง 11 ฉบับเหมาะสำหรับสายดูแลสุขภาพ สาย
หวาน ชอบของหวานๆ หรือคนที่ไม่อยากรับน้ำตาลแบบเต็มโดส สโลแกนสินค้า "ตัด
น้ำตาลในมื้ออาหาร ทุกคำที่ทานเป็น “Low GI” เป็นสารสกัดนำเข้าจากประเทศ
อังกฤษ และนี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทย นวัตกรรมนี้ถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ โดย บริษัทปนันชิตา จำกัด ผู้ที่กล้าท้าทายทุกขีดจำกัดของการดูแลสุขภาพ ซึ่งนี่ไม่ใช่การเปิดตัวสินค้า แต่คือ ก้าวใหม่ของวงการสุขภาพไทย
คุณปนันท์ชิตา อัครทรัพย์ธาดา ประธานบริษัท ปนันชิตา จำกัด ผู้บุกเบิก
นวัตกรรมสุขภาพเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย และ เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร ไอคอน
แห่งวงการบันเทิงที่ทุกคนรู้จัก ผู้ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ และในโอกาส
สำคัญของการเปิดตัว Reducose EG รีดูโคส อีจี ในประเทศไทย คุณวาวเทอร์ เคล
เฮาท์ Vice President of Asia Pacific บริษัท Phynova เจ้าของนวัตกรรม
จากประเทศอังกฤษ และคุณณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ประธานบริหารบริษัท 3C กรุ๊ป
ขึ้นมอบรางวัลเกียรติยศ “TRUSTED NUTRACEUTICAL PARTNER
AWARD 2025” ในสาขา Weight Management”ให้แก่บริษัทปนันชิตา จำกัด
จากนั้นคุณหน่อย ปนันท์ชิตา และ เอ ศุภชัย ทำพิธีเปิดงาน ราดไวท์ช็อคโกแลตร้อน
ลงบนโดมช็อคโกแลตให้ละลาย เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ ก่อนจะกล่าวถึงจุดเริ่มต้นความ
เป็นมาของการนำเข้านวัตกรรมสินค้า Reducose EG รีดูโคส อีจี เข้ามาในประเทศ
ไทยเป็นเจ้าแรก พร้อมประโยชน์ของการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน
คุณปนันท์ชิตา กล่าวถึงประโยชน์ของ รีดูโคส อีจี ที่น่าทึ่งมากๆว่า
“ยอมรับเลยค่ะว่าเป็นโปรดักส์ที่มีความสุขที่สุดตั้งแต่ออกผลิตภัณฑ์มา 10 ปี
เพราะไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพ ไม่
ต้องตัดน้ำตาลเอง แต่มีตัวช่วยตัดน้ำตาล กินทุกอย่างได้อย่างปกติ กินได้อย่างมี
ความสุข สินค้านำเข้าจากประเทศอังกฤษ ซึ่งจริงๆแล้วต่างประเทศได้ใช้กันมา 2 ปีแล้ว
แต่ประเทศไทยยังไม่มีใครนำเข้ามา มีเราเป็นแบรนด์แรกแบรนด์เดียวที่ใช้ตัวนี้เลย ก็
อยากฝากทุกคนว่าน้ำตาลเป็นตัวร้ายจริงๆ ณ วันนี้มีตัวที่ตัดน้ำตาลในมื้ออาหารได้แล้ว
ก็อยากให้มาลองใช้กันดู เพราะเพียงแค่ 1 โดส ก็คุมน้ำตาลให้ได้ถึง 2 มื้อ ทำให้เรา
สุขภาพดีตั้งแต่วันนี้ไปถึงอนาคตเลย”
โดย เอ ศุภชัย ก็กล่าวเสริมเพิ่มเติมว่า
“ตัวพี่เอ ปกติเป็นคนทานเต็มที่ ทานหวานมากด้วย ทางพี่หน่อย ก็ส่งมาให้เรา
ทดลองดู กินแล้วตรวจน้ำตาลด้วย ก็ได้ผลดีมาก คือรีดูโคส อีจี ก่อนจะวางขายได้มีการ
ทดลองจากอาสาสมัครกว่า 300 คน ทดสอบด้วยการกินหลากหลาย และตรวจผลทาง
วิทยาศาสตร์ ก็ได้ผลที่น่าพอใจ ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ที่ดีมากๆ”
พร้อมกันนั้นเหล่าดารานักแสดงสายสุขภาพ อย่าง พีท กันตพร หาญพาณิชย์,
แก้มบุ๋ม ปรียาดา สิทธาไชย, เป้ย ปานวาด เหมมณี, เมย์ พิชญ์นาฏ สาขากร,
จีน่า วิรายา ภัทรโชคชัย, อุ้ม ลักขณา วัธนวงส์ศิริ และ เทรนเนอร์สาวสวย แอน
มนัสนันท์ นาคลดา ก็ได้มาเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพของตัวเอง และยอมรับว่า
ถูกใจกับประโยชน์ของReducose EG รีดูโคส อีจี โดยเฉพาะ พีท กันตพร ซึ่งเป็น
ผู้บริหารโรงพยาบาล ได้อ่านเอกสารการวิจัยของรีดูโคส อีจี ก็เห็นประโยชน์ว่าเป็น
นวัตกรรมใหม่ในการดูแลสุขภาพที่น่าทึ่งมากจริงๆ
สนใจซื้อสินค้าติดต่อที่FB :Pananchita Thailand
Line : @p59th Tel. 02-114-3595