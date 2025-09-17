กระแสปัง! UNDER THE CASTLE ครั้งแรกในไทย เปิดปราสาทชวนสัมผัสความหลอน 7 ตุลานี้! พร้อมสินค้าลิมิเต็ดและเซอร์ไพรส์พิเศษ!!

กระแสแรงไม่หยุด ตั้งแต่ UNDER THE CASTLE ประกาศเปิดประตูปราสาทชวนสัมผัสความหลอน อีเวนต์ต้อนรับฮาโลวีนครั้งแรกในประเทศไทย!! จาก TEAM WANG design ก็เรียกเสียงฮือฮาแบบถล่มทลาย เตรียมตื่นตาตื่นใจกับโลกแฟนตาซีสุดตระการตาใน “UNDER THE CASTLE” (UTC) ที่ร่วมก่อตั้งโดย ไอคอนระดับโลก “แจ็คสัน หวัง” และ “เฮนรี่ จาง” กำลังจะมาจัดแสดงในกรุงเทพฯ ณ ศูนย์การค้า EMSPHERE ซึ่งจะถูกเนรมิตให้กลายเป็นเวทีแฟนตาซีแห่งใหม่ ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568
เตรียมพบกับงานเปิดตัวสุดพิเศษของ UNDER THE CASTLE ในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ โดยจะเชิญชวนแขกผู้เข้าร่วมทุกท่านก้าวเข้าสู่ปราสาทลึกลับเป็นครั้งแรก และกิจกรรมไฮไลต์ ได้แก่ บ้านผีสิงสุดระทึก , ตลาดกลางคืนสไตล์ไทย และโซนป็อปอัพสินค้าลิมิเต็ดเอดิชัน และที่พลาดไม่ได้….พบกับ “แขกรับเชิญปริศนา” อาจปรากฏตัวเซอร์ไพรส์ในงานนี้!!
โดย บัตร Early Bird ถูกจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว แต่ยังมีบัตรประเภทอื่นให้จับจองทาง Ticketmelon : www.ticketmelon.com/underthecastle/UTCBKK บัตรทั่วไป : 790 บาท , บัตรคู่ (2 ท่าน) : 1,500 บาท , บัตรกลุ่ม (4 คนขึ้นไป) : 710 บาท / ท่าน
UNDER THE CASTLE ไม่ใช่แค่บ้านผีสิงธรรมดา แต่คือ “บ้านผีสิงระดับเวิลด์คลาส” ที่ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดในปีนี้ นำทางโดยสองตัวละครหลักสุดน่ารัก Pumpkie & Spookie ผู้เข้าชมจะได้ผจญภัยลึกเข้าไปในปราสาท ค้นพบเรื่องราว ความลับ อารมณ์ และมุมมองใหม่ๆ ในทุกย่างก้าว พิเศษ! ทุกบัตรเข้าชมจะได้รับหนังสือการ์ตูนลิมิเต็ดเอดิชัน ซึ่งไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป
ภายในงานยังมี ตลาดกลางคืนธีมไทย และโซนสินค้าลิมิเต็ดเอดิชัน อาทิ “เทียนหอม , เคส AirPods Pro , ที่คั่นหนังสือ , พวงกุญแจ และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมการเปิดตัว “2025 Wishing Coin” ไอเท็มลิมิเต็ดที่จะกลายเป็นของสะสมหายาก ปีนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ UNDER THE CASTLE เปิดตัวสินค้าไลฟ์สไตล์ เพื่อให้แฟนๆ ได้พาเรื่องราวและพลังของ Pumpkie & Spookie ไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “Under The Castle” Official Accounts บนทุกแพลตฟอร์มทาง INSTAGRAM / FACEBOOK / X / TIKTOK / YOUTUBE / Weibo และ RED
