เปิดวาร์ป 16 สาวสวย น่าจับตา! บ้าน “In The 8ight” เสน่ห์เกินต้าน ความสามารถครบเครื่อง

น่าจับตามองสุด ๆ สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้ายที่ได้แพ็คกระเป๋าเข้าสู่บ้าน “In The 8ight” เรียลลิตี้เกิร์ลเลิฟ Survival ถ่ายทอดสด 7 วัน 24 ชั่วโมง เต็มอิ่มแบบไม่มีคัท พร้อมแล้วที่จะมาเติมสีสันและความฟินให้วงการบันเทิง ผ่านความฝัน ความทุ่มเท ความพยายามอันไม่สิ้นสุด เพื่อก้าวสู่การเป็นนักแสดง GL คู่ใหม่ของประเทศไทย ต้องบอกว่าแต่ละคนเสน่ห์เกินต้าน ความสามารถครบเครื่อง แถมโปรไฟล์ยังไม่ธรรมดา จะมีใครกันบ้าง ไปทำความรู้จักพวกเธอให้มากขึ้น
บัว-บัวชมพู หอมดอก อายุ 23 ปี สาวสวยจากรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาพร้อมความสดใส ยิ้มง่าย คุยเก่ง มองโลกในแง่ดี เต็มไปด้วยพลังบวก ชอบร้อง เต้น แสดง ก่อนหน้านี้เคยชิมลางงานแสดงมาบ้าง ส่วนเป้าหมายของบัวหลังจากนี้ คืออยากมีชื่อเสียงและได้ทำในสิ่งที่รัก อยากส่งมอบความสุขให้กับทุก ๆ คน ได้เอนจอยไปกับผลงานของเธอ
แพร-เนลินญาน์ ทวีอารยะพัทธ์ อายุ 29 ปี สาวหน้าหวานที่ใครอยู่ใกล้ก็อดอมยิ้มตามไม่ได้ เพราะความขี้เล่น ทะเล้น และยังชอบช่วยเหลือคนอื่น ปัจจุบันแพรกำลังเรียนปริญญาโทนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก่อนหน้านี้เคยประกวดนางงาม และมีผลงานในวงการบันเทิงให้แฟน ๆ ได้ติดตามกันมาแล้ว ส่วนเป้าหมายในวงการบันเทิงหลังจากนี้อยากพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น อยากเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง และมีผลงานออกมาให้ทุกคนได้ติดตามเยอะ ๆ
บอมมี่-นนทรัฐ เนติโพธิ์ อายุ 24 ปี สาวขี้อาย ที่มาพร้อม Positive Energy Vibes และความจริงใจ และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดี จบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 จากรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาพร้อมความสามารถครบเครื่อง ทั้ง เดินแบบ, ขี่ม้า และยังเคยเป็นนักกีฬากรีฑา ก่อนเธอจะได้มาเป็น 16 คนสุดท้าย in the 8ight ผ่านมาแล้วทุกบททดสอบ! แต่ยังสู้ไม่ถอย เพราะเชื่อว่าทุกอย่างคนเราสามารถพัฒนากันได้
ลิลลี่-รมิดา โรจนวิสูตร สาวน้อยอายุ 18 ปี สุดเฟรนด์ลี่ คุยเก่ง ใส่ใจคนรอบข้าง แถมยังเป็น supporter ตัวจริงของเพื่อน ๆ ก่อนจะก้าวมาเป็น 16 คนสุดท้าย In The 8ight ลิลลี่เป็นเด็กทั่วไป อ่านหนังสือเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย แต่ด้วยความมุ่งมั่นและฝันที่อยากเดินบนเส้นทางบันเทิง เธอจึงกลายมาเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่แฟน ๆ ต้องจับตามอง
แพนนี่-วรัญญา ชูปัญญา อายุ 24 ปี สาวอารมณ์ดี เกิดที่ประเทศออสเตรเลีย ชื่นชอบศิลปะและแฟชั่น ปัจจุบันกำลังเรียนด้านแฟชั่น ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก่อนหน้านี้แพนนี่เคยเป็นนักแสดงและนางแบบให้กับผลงานของนักศึกษา เลยติดใจอยากชิมลางงานในวงการบันเทิงแบบจริงจังบ้าง และหวังว่าจะได้มีโอกาสเป็นนักแสดงที่ได้แสดงในหลาย ๆ บทบาท
พันไมล์-ณยฎา สุมณศิริ อายุ 20 ปี สาวยิ้มหวานจากเชียงใหม่ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนจะมาเป็น 16 คนสุดท้าย In The 8ight พันไมล์เคยเดินสายแคสติ้ง ทั้งค่ายไทย ค่ายจีน รายการเรียลลิตี้ต่าง ๆ รวมทั้งละครเวที อาจจะมีสำเร็จบ้าง ไม่สำเร็จบ้าง แต่เจ้าตัวไม่เคยย่อท้อ
ยู่ยี่-มณิการ์ ทิพเนตร อายุ 27 ปี สาวหน้าคมที่มาพร้อมความพยายาม ก่อนหน้านี้เคยประกวดนางงามเวทีใหญ่ถึง 2 ครั้ง แต่ยังไม่ทิ้งความฝันเรื่องการเป็นนักแสดง จึงฝึกฝนตัวเองอย่างหนัก ทั้งเรียนการแสดง เรียนภาษา เรียนร้องเพลง ด้วยความเชื่อที่ว่า ถ้าโอกาสไม่วิ่งหาเรา ตัวเองเองก็จงวิ่งหาโอกาสนั้นซะ ซักวันนึงจะเป็นวันของเรา
นิต้า-อนิพรรณ เฉลิมบูรณะวงศ์ อายุ 30 ปี สาวโลกส่วนตัวสูง แต่ถ้าได้รู้จักแล้วจะเฟรนด์ลี่มาก จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ วิชาโทอักษรศาสตร์ ศิลปะการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนหน้าเคยเป็นนางแบบและมีงานแสดงมาบ้าง ก่อนลุกขึ้นมาปลุกความฝันอีกครั้งกับรายการ In the 8ight ด้วยความหวังที่ว่าจะได้ต่อยอดงานแสดงในวงการบันเทิงในทุกบทบาท
นิ้ง-ณิชารัศม์ ศักดิ์เกษมรัตน์ อายุ 20 ปี ขี้เล่น พูดน้อย ต่อยหนัก กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางค์ศาสตร์ เอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ ก่อนหน้านี้เคยผ่านงานต่าง ๆ มาเยอะ ไม่ว่าจะเป็น ถ่ายโฆษณา เล่นละคร มินิซีรีส์ MV เรียกได้ว่าเคยทำมาเกือบทุกอย่างแล้ว และก็ทำตามความฝันของตัวเองมาตลอด รักที่จะทำและไม่เคยยอมแพ้ค่ะ
น้ำ-เพียงขวัญ เศรษฐกร อายุ 27 ปี สาวอารมณ์ดี คุยเก่ง ที่มาพร้อมแพชชั่น กำลังศึกษาที่ Master of Fine Arts in Transdisciplinary New Media Paris College of Art, Paris น้ำค้นพบว่าตัวเองชอบการแสดงจากการถ่ายแบบและเล่นหนังสั้นที่ปารีส เลยกลับไทยมาเรียนการแสดงต่อจริงจัง มีงานถ่ายโฆษณา เล่นเอมวี เล่นซีรีส์บ้าง ก่อนจะมาเป็น 16 คนสุดท้ายของโปรเจ็กต์ In The 8ight เป็นอีกความฝันที่อยากจะทำให้สำเร็จ
ขมิ้น-มณิภา รู้ปัญญา อายุ 26 ปี มีความเป็นธรรมชาติสูง จบปริญญาตรีนิติศาสตร์ ก่อนหน้านี้เคยเป็นไอดอลวงเกิร์ลกรุ๊ป ผ่านงานร้องเพลง เต้น แสดงละคร โฆษณา มาบ้าง เป้าหมายหลังจากนี้ อยากได้รับโอกาสในงานด้านการแสดงมากขึ้น และเป็นคนที่แฟนคลับภูมิใจ
ลูกจัน-ณภษร พินิจไชย อายุ 27 ปี สาวที่มีบุคลิกอบอุ่นและเข้มแข็งในเวลาเดียวกัน รู้จักคุณค่าของตัวเองและเข้าใจความรู้สึกของคนรอบข้างได้ลึกซึ้ง ลูกจันเริ่มเข้ากรุงเทพมาออดิชั่นตั้งแต่อายุ 15 เทียวไปเทียวมา กรุงเทพ-โคราช มีทั้งตกรอบแรกบ้าง เข้าไปถึง 10 คนสุดท้ายบ้าง แต่ก็ยังไม่หยุดที่จะตามหาความฝันต่อไป และพยายามพัฒนาความสามารถของตัวเองมาอย่างต่อเนื่อง
แซนดี้-ปุณยวีร์ อรุณพันธุ์ อายุ 18 ปี เกิดที่หาดใหญ่ เติบโตที่สุราษฎร์ธานี มาพร้อมความอารมณ์ดี ขี้เล่น ติดสกินชิพ ก่อนที่จะเข้ามาเป็น 16 คนสุดท้ายใน In the 8ight เป็นอินฟลูเอนเซอร์ รับพวกงานถ่ายแบบ งานถ่ายเอ็มวี และมีแคสแสดงละครเวทีของโรงเรียน เป้าหมายหลังจากนี้ อยากเป็นนักแสดงในวงการที่น่ารักและมีคุณภาพ
มินนี่-เพชรชมพู พันธิสุนทร อายุ 23 ปี ชอบเข้าสังคมและเป็นมิตรกับทุกคน จบการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มินนี่เล่าว่าก่อนจะมาเป็น 16 คนสุดท้าย In The 8ight เคยแข่งขันในรายการร้องเพลง เคยทำเพลง เขียนเพลงให้ศิลปินมาแล้ว ตอนนี้ยังคงรักการร้องเพลง และลองงานด้านการแสดงดูบ้าง
โฟกัส-จิราประพันธ์ สุขสุวรรณ อายุ 21 ปี พูดเก่ง แต่ก็ฟังเก่งเหมือนกันนะ มองโลกในแง่ดี ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะเศรษฐศาสตร์ (อินเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากเด็กที่เห็นภาพตัวเองในวงการบันเทิง เลยเริ่มลองทำงานด้านอินฟลูเอนเซอร์ จนถึงจุด ๆ นึง อยากโตไปในสเกลที่ใหญ่กว่าเดิม อยากลองเปิดโอกาสให้เราได้แสดงความสามารถและความเป็นตัวเองมากขึ้น
ฮุ้ง-มินตรา พรวิจิตรจินดา อายุ 30 ปี สาวเส้นตื้น เซนซิทีฟ จริงจัง ใช้ใจขับเคลื่อน จบปริญญาตรี วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กลัวและกังวลกับงานเบื้องหน้า เลยตัดสินใจทำงานเบื้องหลังแทนไม่ว่าจะเป็นครีเอทีฟ, โคโรกราฟ และครูสอนเต้น จนถึงวันที่อยากปลดล็อกข้อจำกัดตัวเอง และได้เข้ามาเป็น 16 คนสุดท้าย In The 8ight ก็ตั้งใจว่าจะทำทุกอย่างให้เต็มที่ จริงใจกับสิ่งที่ทำ
แฟน ๆ ติดตามและให้กำลังใจสาว ๆ 16 คนสุดท้าย ที่ได้แพ็คกระเป๋าเข้าสู่บ้าน “In The 8ight” เรียลลิตี้เกิร์ลเลิฟ Survival ถ่ายทอดสด 7 วัน 24 ชั่วโมง เต็มอิ่มแบบไม่มีคัท ได้ทาง YouTube : In The 8ight และทุกวันพุธ ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23 เริ่ม 8 ตุลาคมนี้ เวลา 20.05 น.
