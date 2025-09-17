The Final Start Concert 2025 OKMD เปิดเวทีปล่อยของคนเยาวชนคนดนตรี ก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินอาชีพ พิชิตทุนสนับสนุนรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จัดงาน The Final Start Concert 2025 ภายใต้โครงการ Talent Everywhere เปิดเวทีปล่อยของเยาวชนคนดนตรี ก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินอาชีพ พร้อมปูทางไปไกลถึงเวทีระดับโลก พร้อมพิชิตทุนสนับสนุนรวมกว่า 5 แสนบาท
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวว่า สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้สาธารณะ รวมถึงการพัฒนาจัดการองค์ความรู้และทักษะด้านต่างๆที่จะเป็นส่วนสำคัญในเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ช่วยส่งเสริมระบบนิเวศของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ในส่วนของการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในด้านดนตรีนั้น ได้มุ่งเน้นในการเปิดโอกาสและยกระดับการเรียนรู้ให้เยาวชนและผู้ที่สนใจ รวมทั้งเป็นตัวกลางในการเชื่อมเยาวชนกับเครือข่ายด้านการเรียนรู้และฝั่งอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการปูทาง และสร้างโอกาสในการเข้าอุตสาหกรรม
การจัดเวที The Final Start Concert 2025 นับเป็นกิจกรรมปิดท้ายของโครงการ Talent Everywhere ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องด้านดนตรีให้กับเยาวชน โดยการจัดงาน The Final Start Concert 2025 ภายใต้โครงการ Talent Everywhere มีกำหนดจัดในวันที่ 20 กันยายน 2568 ณ TRUEICON HALL ชั้น 7 ICON SIAM เปิดเวทีปล่อยของเยาวชนคนดนตรี ก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินอาชีพ พร้อมปูทางไปไกลถึงเวทีระดับโลก
ภายในงานมีเยาวชน 10 วงที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นจากทั่วประเทศ นอกจากจะมีความสามารถมากมายแล้วนั้น ยังมาพร้อมกับเสน่ห์ ในการทำโชว์ ที่สามารถพัฒนาสู่การเป็นศิลปินได้ในอนาคต โดยประกอบไปด้วย วง Zkool, วง YL.R, วง illleeder, THE MONSTER ATTACK, วง Xsociate, วงหอมป้อมเป้อ, วง The Elemyst, วง One La more, วง N’DUO, วงอี๊ด แอ๊ด อู๊ด โดยมีกรรมการกิตติมศักดิ์ อาทิ คุณอภิชาติ พรมรักษา (หมู Big Ass), คุณธนดล ช้างเสวก (ปิ๊ด Bodyslam), คุณพงศ์นรินทร์ อุลิศ (จ๋อง Cat Radio) เข้าร่วมการตัดสินในครั้งนี้
ด้านนายวิเชียร ฤกษ์ไพศาล ที่ปรึกษาโครงการ Talent Everywhere อดีตประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านดนตรี ผู้ก่อตั้ง Genie Records และอดีตรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานมิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมดนตรีถือเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนที่สำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยข้อมูลจากรายงาน Global Music Report 2024 พบว่าอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทยปี 2023 ทำรายได้ได้ถึง 107.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตขึ้นประมาณ 6.32% จากปี 2022 ซึ่งมีขนาดตลาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของเอเชีย เวที The Final Start Concert 2025 จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะจุดประกายความฝันครั้งใหญ่ให้เยาวชนไทยทั่วประเทศที่มีใจรักดนตรี ให้ก้าวเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้แบบมืออาชีพอย่างไม่เคยมีมาก่อน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา Soft Power ไทย รวมทั้งยังเป็นเวทีที่เชื่อมต่อสู่อุตสาหกรรม สร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างสถาบันการศึกษา ศิลปิน ค่ายเพลง และผู้ประกอบการในวงการดนตรี เปิดช่องทางสู่โอกาสในระดับมืออาชีพอย่างแท้จริง
“ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผมคลุกคลีกับวงการดนตรี รู้สึกว่าประเทศไทยยังมีการส่งเสริมการศึกษาในการพัฒนาด้านดนตรีน้อยมาก เด็กไทยจำนวนมากมีพรสวรรค์ แต่ขาดโอกาสเข้าถึงความรู้เชิงลึกและขาดเส้นทางที่ชัดเจนสู่การเป็นมืออาชีพ โครงการ "Talent Everywhere" จึงไม่ใช่เป็นการประกวดร้องเพลงหรือเล่นดนตรีทั่วไป แต่เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนและศิลปินรุ่นใหม่ของไทย ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่มีการออกแบบและสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ศิลปิน และคนในวงการตัวจริงเสียงจริง"
ภายในงานนอกเหนือจากการชมการแสดงจากวงเยาวชนทั้ง 10 วง ยังมีโชว์จากศิลปินรุ่นพี่ อย่างวง SHERRY คู่ดูโอ้อินดี้ป๊อป เจ้าของเสียงร้องละมุนและดนตรีอบอุ่นติดหู และปิดท้ายด้วยวงรุ่นใหญ่ KLEAR ศิลปินกลุ่มมากความสามารถสังกัด Genie Records ในเครือ GMM Grammy โดยเปิดให้เข้าชมฟรี เพียงลงทะเบียนก่อนเข้างาน
และห้ามพลาด สำหรับกิจกรรมสุดพิเศษ ร่วมโหวตวงดนตรีที่คุณชื่นชอบทางเพจ OKMD พร้อมลุ้นรางวัลดังนี้ รางวัลสำหรับวงที่ได้ผลโหวตมากที่สุด ได้รับทุนสนับสนุนพิเศษ 10,000 บาท และรางวัลของผู้ที่ร่วมโหวตจะได้ที่นั่งติดขอบเวทีเพื่อชมการแสดงจำนวน 50 ที่นั่ง และสุ่มถ่ายภาพกับวง KLEAR จำนวน 3 คน
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB Page: OKMD