“นก จริยา” เผยภาพหน้าศาล ฟ้องคนแซะดาราลวงโลก-อย่าเพิ่งตาย ปากดีให้รอรับกรรม!

“นก จริยา” ฟ้องคนแซะเป็นดาราลวงโลก - อย่าเพิ่งตาย ลั่นความจริงคือศักดิ์ศรี ไม่รับคำกระเช้า หรือคำขอโทษ ปากดีก็รอรับกรรม
โพสต์ภาพยืนอยู่หน้าศาลพร้อมทนาย รวมทั้งเผยให้เห็นข้อความที่ด่าทอว่าเป็นดาราลวงโลก อย่าเพิ่งตาย งานนี้ทำเอา “นก จริยา แอนโฟเน่” สุดทน ฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดปากดี พร้อมฟาดกลับผ่านอินสตาแกรม
“ความจริงพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิม ความถูกต้องพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิม ความจริง ความถูกต้อง ความสุจริต บางคนอาจจะเรียกว่าโง่ แต่เราเรียกว่าศักดิ์ศรีและเกียรติ ถึงแม้บางครั้งต้องใช้การต่อสู้ที่ยาวนาน และข้อความถัดมา คงเป็นความห่วงใย จากที่ดิฉันป่วยแพนิก วีกที่แล้ว เลยกลัวดิฉันจะรีบตาย โถ ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วง และที่โพสต์แซะมาหลายๆ ปี และดิฉันไม่ตอบโต้เลย ก็รอรับกรรมนะคะ ไม่รับช่อดอกไม้ หรือคำขอโทษ คุณทำกับคนอื่นไว้มาก จ่ายเป็นเงินค่ะ #ปากดี #เกรียนคีย์บอร์ด”