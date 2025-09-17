“แม่ชม” วิงวอน โปรดอย่าถาม “น้องเกล” ว่ารักใครมากกว่ากัน ห่วงมากโตมาท่ามกลางผู้ใหญ่

“แม่ชม” วิงวอนเอฟซี ได้โปรดอย่าถามลูกสาว“น้องเกล” ว่ารักมอสหรือไอซ์มากกว่ากัน ลั่นสัมผัสได้ว่าลูกสาวเจ็บปวดและลำบากใจที่ต้องตอบคำถามแบบนี้ เป็นห่วงมากๆ ลูกสาวโตมาท่ามกลางผู้ใหญ่ กลัวไปโรงเรียนแล้วจะไปหยุมเพื่อน
มีคลิปเป็นไวรัลทุกอาทิตย์ จนมีเอฟซีติดตามมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ กับดาราสาว 3 ขวบ ทายาทหมื่นล้าน “แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์”หรือ น้องเกลซึ่ง “ชมพู่ อารยา เอฮาร์เก็ต” ได้เผยในรายการ thairath talk ถึงคลิปโมเมนต์ลูกๆ เกิดขึ้นจากการมีทีมงานที่ดี ช่วยเก็บโมเมนต์ให้
“ที่ทุกคนได้เห็นคลิปโมเมนต์น่ารักๆ เพราะมีทีม ตัวชมไม่ได้จะถ่ายตลอดเพราะเราก็มีอย่างอื่นที่ต้องทำ แม้ชีวิตของเราส่วนหนึ่งก็คือการสร้างคอนเทนต์แต่บางทีเราก็รับหลายอย่าง หลายๆ คนก็ช่วยแคปเจอร์โมเมนต์น่ารักๆ ของเขาให้ ทำให้ชาวเน็ตได้เติมเกล ได้เห็นโมเมนต์ไวรัลในทีมไม่มีใครต้องทำหน้าที่อะไร ต่างคนก็ต่างไปออร์แกนิกกันมา ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ
(มอสกับไอซ์เกลรักใครมากกว่ากัน?) รักเท่ากัน ชมอยู่ในเหตุการณ์บ่อยที่คนจะมาถามเขา บางทีแฟนคลับมาเจอเขาก็จะถามตกลงรักมอสหรือรักไอซ์มากกว่ากัน อันนี้ขอวิงวอนเลย อย่าถาม เขาลำบากใจจริงๆ เด็กเขาลำบากใจเพราะเขารักทั้งสองคน เขาเจ็บปวดที่จะต้องมาตอบ เราเป็นแม่เราสัมผัสได้ เราเห็นว่าเขามีความลำบากใจที่จะตอบ เขามีมุมที่เขาละเอียดอ่อน เขาแคร์ทั้งสองคน”
เป็นห่วง “น้องเกล” มากๆ เพราะโตมาท่ามกลางผู้ใหญ่ กลัวไปโรงเรียนแล้วจะไปหยุมเพื่อน
“ห่วงมาก บอกตรงๆ กลัวลูกจะไปหยุมเพื่อน เพราะเขาไม่ค่อยได้เล่นกับวัยเดียวกัน ถ้าในห้องมีเด็กวัยเดียวกันกับคนที่โตกว่า เขาจะเอาคนที่โตกว่าหรือเขาจะเอาคนที่ตามเขา เขาต้องเป็นผู้นำ ตามประสาลูกคนสุดท้อง ก็จะห่วง เราก็มีโรงเรียนไว้เพื่อสิ่งนี้ นอกจากในเรื่องของวิชาการแล้วก็คือเรื่องของการอยู่ในสังคม”
กับที่เอฟซีแซว “แอบิเกล” เป็นเสาหลักของครอบครัว “แม่ชม” ตอบว่าพยายามให้ทำแค่วันเสาร์-อาทิตย์ แต่วันไม่พอรับงานให้
“ก็จะพยายามให้ทำเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ ต้องยอมรับว่าด้วยงานของน้องที่เข้ามาตอนนี้เสาร์-อาทิตย์ไม่พอใช้ คือเขามีเสาร์-อาทิตย์ให้ไม่พอใช้ ถ้ามีความจำเป็นก็อาจจะหยุดบ้างเพื่อให้มีเวลาพักผ่อนด้วย น้อง 3 ขวบถ้าจะให้เลิกเรียนแล้วเปลี่ยนชุดไปทำงานคงจะไม่ไหว เขาชอบทำงาน แต่ก็แล้วแต่งานอีก”