ฟ้าผ่าดอยแม่สลอง! แถลงเลิกจ้าง 4 นักแสดงหลัก อ้างวิกฤต รายได้ไม่ลงตัว ทั้งที่ปั้นมาจากศูนย์ “แอร์” โพสต์สวนทันที

กลายเป็นดรามาร้อนเลยทีเดียว กรณีที่นักแสดงหลัก 4 คนของช่องดอยแม่สลอง ละครคุณธรรม ได้แก่ แอร์, ตั๊ก, หยก, ไฟท์ ทยอยอัดคลิปประกาศลาออกในเดือนพ.ย. งานนี้ “แอร์ พรสวรรค์” นักแสดงหลักของช่อง เผยว่า ตนเองไม่ได้คิดจะลาออก แต่ผู้ใหญ่ไม่ได้มองเป็นนางเอกอีกแล้ว จนทำให้แฟนๆ ต่างพากันวิจารณ์บริษัทดอยแม่สลองอย่างหนัก
ล่าสุด เพจดอยแม่สลอง ได้ร่อนแถลงการณ์ ชี้แจงสาเหตุของการเลิกจ้าง
ทางบริษัทดอยแม่สลองชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ได้เลิกจ้างนักแสดงทั้ง 4 คน เนื่องจากบริษัทประสบภาวะวิกฤต รายได้จากค่าโฆษณาบน Facebook ลดลงถึง 80% ทำให้ต้องปรับแผนการดำเนินงาน โดยการรับงานโฆษณาจากลูกค้าโดยตรงแทน
ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอให้นักแสดงรับงานโปรโมตแอปพลิเคชันบน TikTok ซึ่งบริษัทขอส่วนแบ่ง 50% หรือคิดเป็นเงิน 20,000 บาทต่อนักแสดง 20,000 บาทต่องาน แต่นักแสดงได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า “เรตนี้ช่องหนูไม่ได้ค่ะ”
อย่างไรก็ตาม บริษัทระบุว่า ตั๊ก, หยก และ ไฟท์ ได้ยอมรับข้อตกลงใหม่ที่ให้มีการหักส่วนแบ่งรายได้จากงานโฆษณาที่บริษัทหามาให้ แต่หากนักแสดงหางานมาเองจะไม่ถูกหักเปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ในแถลงการณ์ยังระบุด้วยว่า บริษัทสร้างนักแสดงเหล่านี้มาจากศูนย์ และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่มาโดยตลอด
ภายหลังทัวร์ลงทำนองว่าดอยแม่สลองทวงบุญคุณนักแสดง เพจดอยแม่สลอง ก็ได้โพสต์แถลงการณ์ฉบับที่ 2 ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงนักแสดงเป็นไปตามกลไกของตลาดธุรกิจในวงการบันเทิง อยากเสนอบุคคลใหม่ๆ ให้โชว์ความรู้ ความสามารถ ช่องเองก็จะได้นำเสนอรูปแบบ คอนเทนต์ใหม่ๆ แฟนๆ จะได้ไม่รู้สึกว่าจำเจ เกิดอรรถรสในการรับชม พร้อมขออภัยที่สื่อสารไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความเข้าใจผิด
“แอร์ พรสวรรค์” โพสต์สวน!
หลังจากที่แถลงการณ์ของบริษัทถูกเผยแพร่ออกมา แอร์ พรสวรรค์ ได้โพสต์ชี้แจงโต้แย้งในหลายประเด็น โดยระบุว่า
เรตค่าจ้าง ที่บริษัทเสนอให้จากงานโปรโมตผ่านแอปพลิเคชัน TikTok คือ 15,000 บาท ไม่ใช่ 20,000 บาทตามที่บริษัทกล่าวอ้าง
ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ เธอมีพื้นฐานและผลงานการแสดงมาก่อนที่จะร่วมงานกับดอยแม่สลอง แต่ก็ยอมรับว่าที่นี่ช่วยให้มีฐานแฟนคลับและโอกาสต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
การเลิกจ้างแบบกะทันหัน เธอเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง แต่รู้สึกเสียใจที่ทางบริษัทเลิกจ้างกะทันหัน และให้ออกทันที ทั้งที่ตกลงกันไว้ว่าจะทำงานถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน
ความทุ่มเทในการทำงาน ที่ผ่านมาเธอทำงานอย่างเต็มที่ รวมถึงการทำงานล่วงเวลาถ่ายโฆษณาโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
ท้ายที่สุด ทั้งสองฝ่ายต่างก็ขอบคุณและขออภัยซึ่งกันและกัน โดยบริษัทดอยแม่สลองยอมรับว่าการตัดสินใจเลิกจ้างนักแสดงพร้อมกันทั้ง 4 คนเป็นความผิดพลาดอย่างมาก พร้อมขอโทษและให้คำมั่นว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก ส่วนแอร์ยืนยันว่าจะไม่กล่าวถึงเรื่องนี้อีกต่อไปเช่นกัน
ด้าน หยก อัดคลิปเผยว่ามีการเลิกจ้างจริง แต่เคลียร์กันแล้ว
โดยบริษัทเผยว่ามีการปรับเปลี่ยนแผนเรื่องนักแสดงใหม่ ซึ่งยอมรับว่าตกใจ แต่ตอนเช้าก็มีข้อความจากผู้ใหญ่ให้เข้ามาคุยสัญญาใหม่ อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ก็กลับมาทำงานใหม่ ตอนนี้ยังทำงานเหมือนเดิม บรรยากาศในกองก็เหมือนเดิม ทุกคนรักและซัปพอร์ตกัน มีข้อเสนอที่สองฝ่ายโอเค หยกโอเคกับข้อเสนอและสัญญาที่ผู้ใหญ่ให้มาใหม่ จากนี้จะพัฒนาตัวเองให้เต็มที่กว่านี้