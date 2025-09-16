xs
“ออม สุชาร์” โต้ฮุบบริษัทหุ้นส่วน 100 ล้าน! เรื่องถึงชั้นศาลแล้ว เร็วๆ นี้จะออกมาชี้แจง!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากที่ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้ออกมาเปิดเผยว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับดาราชื่อดังคนหนึ่ง มีการพาดพิงว่าเข้าฮุบบริษัทสร้างความเสียหายระดับ 100 ล้านบาท โดยเผยอีกว่ามีคนส่งข้อมูลเข้ามาไม่น้อย และถ้าบอกชื่อดาราคนดังกล่าวไปรับรองว่าทุกคนต้องรู้จัก จนในที่สุดคนก็ไปโยงถึงนางเอกสาว “ออม สุชาร์ มานะยิ่ง”

ล่าสุดออมได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อเพียงสั้นๆ ว่าอยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการเสพข่าว อย่าเพิ่งตัดสินกับสิ่งที่เป็นข่าว เพราะเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เป็นอย่างที่คิดกัน และตอนนี้อยู่ในกระบวนการของศาลแล้ว ซึ่งทางฝั่งหุ้นส่วนก็ยังคงถือหุ้นอยู่ปกติ และตนเองก็เจ็บช้ำกับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นกัน เร็วๆ นี้ตนจะออกมาชี้แจงเรื่องราวข้อเท็จจริงทั้งหมดอีกครั้ง








