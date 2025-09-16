เวสต์พอยต์ล้มงานเกียรติยศ "ทอม แฮงก์ส" ส่อเอาใจ "ทรัมป์"

สมาคมศิษย์เก่าเวสต์พอยต์ (WPAOG) ตัดสินใจยกเลิกพิธีและขบวนพาเหรดเพื่อมอบรางวัลเกียรติยศ Sylvanus Thayer ให้แก่ "ทอม แฮงก์ส" นักแสดงระดับตำนานเจ้าของรางวัลออสการ์ แม้เจ้าตัวจะมีผลงานโดดเด่นสะท้อนคุณค่าหน้าที่ เกียรติ และประเทศชาติ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของสถาบันทหารสหรัฐ
แฮงก์ส ผู้เคยฝากผลงาน Saving Private Ryan และ Band of Brothers มีบทบาทสำคัญทั้งบนจอและนอกจอในการรักษาความทรงจำประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 รวมถึงการร่วมสร้างอนุสรณ์สถานกับอดีต ส.ว. รีพับลิกัน "บ็อบ โดล" และทำงานเคียงข้าง "เอลิซาเบธ โดล" ภริยา เพื่อสนับสนุนทหารผ่านศึกและครอบครัว
อย่างไรก็ตาม การยกเลิกกะทันหันครั้งนี้ถูกมองว่าเป็น "ความผิดพลาดที่ไม่จำเป็น" และอาจสะท้อนแรงกดดันทางการเมือง หลังมีการขุดถึงการแสดงบทชายผิวขาวเหยียดเชื้อชาติสนับสนุนทรัมป์ใน Saturday Night Live ซึ่งแฮงก์สรับบทเมื่อปี 2016
ขณะที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาชื่นชมการตัดสินใจของเวสต์พอยต์ โดยโพสต์ว่า "เป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญ! เราไม่ต้องการผู้รับรางวัลสาย WOKE มาทำลายเกียรติอันล้ำค่าของอเมริกา!!!"
คำอธิบายจากผู้บริหาร WPAOG ระบุว่าเพื่อให้สถาบันกลับไปมุ่งเน้นภารกิจหลักในการเตรียมทหารใหม่เข้าสู่สนามรบ แต่ก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็นข้ออ้างที่ไม่หนักแน่น และอาจเป็นการ "อ่านเกมการเมือง" มากกว่า
ทั้งนี้ เวสต์พอยต์เพิ่งถูกตั้งคำถามไปไม่นานหลังนำภาพวาดขนาดใหญ่ของนายพลโรเบิร์ต อี. ลี ผู้นำฝ่ายสมาพันธรัฐกลับไปแขวนในห้องสมุด ทั้งที่กฎหมายปี 2020 สั่งห้ามอนุสรณ์ฝ่ายสมาพันธรัฐในหน่วยงานทหารแล้ว สะท้อนบรรยากาศการเมืองแบบแบ่งฝักฝ่าย ที่แม้แต่องค์กรทหารเก่าแก่ยังต้องเดินตามเสียงของ "ผู้ชมเพียงคนเดียว"