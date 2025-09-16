“เอ ศุภชัย” โบ้ยถาม “อั้ม” มีลุ้นไหมกับ “ไฮโซพก” หลังมีโมเมนต์มาให้กำลังใจ เป็นสปอนเซอร์ให้ตลาด

“เอ ศุภชัย” เผย “ไฮโซพก” มาช่วยเป็นสปอนเซอร์ตลาด Aum Aum มีลุ้นรีเทิร์นไหม ให้ไปถาม “อั้ม พัชราภา” เอาเอง เดี๋ยวหาว่าตอบแทนคนอื่น เล่นใหญ่ทุ่มงบเกิน 20 ล้าน ทำซีรีส์วาย “รัก สาป สูญ”
ทุ่มเทดูแลเองทุกอย่าง จนถึงขั้นเป็นลมกลางวงสัมภาษณ์เลยทีเดียว สำหรับ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” หลังมาลุยทำตลาด Aum Aum ร่วมกับ “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” ล่าสุดได้เจอเอ ศุภชัย ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Reducose EG (รีดูโคสอีจี) ตราปนันชิตา เจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ ว่าอั้มเช็กเองทุกอย่าง จนไม่ได้หลับได้นอน พอเจอคนเยอะที่ตลาดเลยหน้ามืด พร้อมตอบถึงความสัมพันธ์ของอั้ม และอดีตคนรู้ใจอย่าง “ไฮโซพก ประธานวงศ์ พรประภา” หลังมีโมเมนต์มาให้กำลังใจกันที่ตลาด
“คือวันนั้นคนเยอะมาก ตลาด Aum Aum นะคะ เวลาคนเยอะมันอัดแน่น แล้วน้องอั้มก็เหมือนกับหน้ามืดนิดหน่อย ด้วยน้องอั้มเป็นคนทำอะไรแล้วตั้งใจมาก เหมือนเขาทำอั้มแฟร์ของเขา เขาไม่หลับไม่นอนเลยค่ะ เขาเช็กทุกอย่าง เช็กถึงตีสี่ตีห้า ก็ยังนั่งเช็กอยู่เลย เวลาเสร็จงานปุ๊บก็มาทำงานต่อ อาจจะเจออากาศน้อยก็เลยเป็นลม แต่เวลากินน้ำอ้อยพี่เอ น้องอั้มก็ชื่นใจขึ้นมาเลยนะคะ อ้อยเอแอบขายของนิดนึง (หัวเราะ)”
บอกให้ปล่อยวางบ้าง แต่ก็เป๊ะทุกอย่าง มาดูตลาดเองทุกวัน
“บอกทุกวันเลยค่ะ แต่ก็ไม่ใช่นิสัยน้องอั้มที่ปล่อยวาง เป๊ะทุกอย่างเลยค่ะ เขาอยากให้ร้านค้าทุกคนขายได้ แต่ทุกคนก็เป็นเศรษฐีออกไปจากงานอั้มอั้มหมดเลยนะคะ ทุกคนขายของงานพี่อั้มได้กันคนนึงแบบมหาศาล พี่อั้มแกก็อยากให้ทุกที่พ่อค้าแม่ขาย รู้สึกมีความสุข ได้กำไรเยอะๆ แกก็เลยต้องดูทุกเม็ด ก็เลยอาจจะเหนื่อยบ้างอะไรบ้าง”
เรื่องกำไรยังไม่ได้แบ่ง ยังไม่ได้คุยกันเลย
“ก็ยังไม่ได้แบ่ง ยังไม่ได้คุยกันเลย ยังไม่ทราบค่ะ อุ้ย ตายแล้ว (หัวเราะ)”
ดีใจที่ “อั้ม” ได้ออกมาเจอแฟนๆ ไม่งั้นก็อยู่แต่บ้าน
“พี่เอดีใจตรงไหนรู้เปล่า พี่อั้มออกจากบ้าน เวลาออกจากบ้านแล้วเอฟซีพี่อั้มหรือว่าทุกคนที่รักพี่อั้มได้มาเจออย่างนี้ อย่างนั้นไม่ทราบว่ามีโอกาสไหนที่ทุกคนได้เจอพี่อั้ม เพราะทุกวันนี้พี่อั้มก็เหมือนอยู่แต่ในบ้านตลอด ก็รู้สึกว่าเวลาเป็นแบบนี้ แล้วก็มีความสุข แล้วทุกคนก็มีความสุขเหมือนมอบความสุขให้กับทุกคน เพราะว่าพี่อั้มได้เจอคนที่พี่อั้มรักแล้วเขาก็รักพี่อั้ม
ทุกคนบ่นคิดถึง พี่เอก็หาวิธีอยู่แล้ว แล้วแม่พี่อั้มก็อยากให้พี่อั้มออกไปนอกบ้านบ้าง เพราะทุกวันนี้พี่อั้มอยู่แต่ในบ้าน ก็รู้สึกดีใจที่พี่อั้มได้มาทำงานก็ใส่ใจทุกวัน วันไหนที่ไม่มาก็โทร.ตลอดเวลา พี่เอสลับกันนะน้องอั้มไป 5 วัน อีก 3 วันอั้มไม่ได้ไป พี่เอต้องไปช่วยดูนะ ไปตรวจ พี่เอก็ไปด้วยแล้วก็เปิดร้านครัวบ้านเอด้วย ไปเรียกลูกค้าด้วย ก็ไปช่วยดูงานพี่อั้มด้วยสองอย่างควบคู่กันไป เป็นโครงการแลกเปลี่ยน”
ได้ “ไฮโซพก” และอีกหลายคน มาช่วยเป็นสปอนเซอร์
“พี่พกเป็นสปอนเซอร์อย่างเดียวค่ะ มีปนันชิตา มีมาดามฟิน มีของพี่พกอย่างนี้ค่ะ ทุกคนก็มาเป็นสปอนเซอร์ให้พี่อั้มได้นะคะ กราบนะคะทุกคนขาเข้ามาได้เยอะๆ เลยนะคะ พี่อั้มชอบ (หัวเราะ)”
ยันไม่มีอะไรนอกเหนือจากการเป็นสปอนเซอร์
“ไม่ค่ะ ไม่มีอะไรค่ะ เป็นสปอนเซอร์อย่างเดียว จริงๆ พี่เอเป็นคนแรกที่พูดกับพี่พกด้วยซ้ำ วันนั้นไปงานวันเกิดน้องหนูแหวน บอกพี่พกขา น้องอั้มจะจัดตลาดอั้มแฟร์ พี่เอขอสปอนเซอร์พี่พกหน่อยได้ไหมคะ เดี๋ยวให้พี่อั้มไปปิดนะคะ พี่เอเปิดอย่างนี้ค่ะ สุดท้ายพี่อั้มโทร.ไปคุยดีลว่าแพ็กเกจจะเป็นแบบไหน ขายแพ็กสองแพ็กสาม พี่อั้มเป็นคนจัดการ พี่เอไม่ทราบเลยค่ะ พี่เอจำไม่ได้ไม่ใช่ไม่ทราบ พี่เอจำไม่ได้ค่ะ (หัวเราะ)”
มีอะไรให้ลุ้นไหม คงต้องไปถามเจ้าตัวเอง
“น่าจะต้องถามพี่อั้มเองค่ะ เดี๋ยวเขาหาว่าตอบแทนคนอื่นอีก เห็นอยู่ที่หลายคนลุ้น แต่พี่อั้มแกก็พาเพื่อนชายไปหลายคนนะคะ แต่ละวันเพื่อนแก มะตูมเอย พี่เอเอย (หัวเราะ) (แสดงว่างานหน้าเดือนหน้าต้องไปถามใช่ไหม?) ใช่ค่ะ ตุลาคมนี้มีแล้ว เดี๋ยวพี่อั้มน่าจะประกาศเอง พี่เองจำได้ถ้าไม่ผิดนะคะ น่าจะเดอะมอลล์บางแค”
เล่นใหญ่เป็นผู้จัดซีรีส์วาย “รัก สาป สูญ”
“อยากแนะนำคนในบ้านหลายๆ คน ให้ทุกคนได้รู้จัก นั่งจินตนาการ คือเราอยากทำละคร แล้วบ้านที่เราอยู่ที่ภาคใต้ มันน่าจะเป็นอาณาจักรหนึ่ง ก็สืบมาว่าเป็นอาณาจักรตามพรลิงค์ เลยได้พล็อตขึ้นมา แล้วตั้งชื่อว่า รัก สาป สูญ เพราะความรักมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว แล้วก็มาเกิดไม่รู้กี่ชาติ มาตามหากัน ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวเราเองที่เกิดอยู่ตรงนั้น น่าจะมีความรักแล้วไม่สมหวัง ตายจากกันแล้วก็มาเกิดในโลกปัจจุบัน ในเรื่องก็จะมีอดีตกับปัจจุบันสลับกันไป และ CG ก็ไม่แพ้แม่เบี้ย นักแสดงมากฝีมือก็เต็มเลย อยากให้ทุกคนดูเหมือนดูละคร แค่เป็นแนวใหม่ที่ตามหัวใจตัวเอง ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ทราบ แต่ตั้งใจจริงๆ อยากให้ได้ดู”
ขยันทำงานมาทำซีรีส์วาย เพราะลงทุนไปเยอะ
“เยอะค่ะ ลงทุนเยอะเป็นผู้อำนวยการสร้างเลยค่ะเรื่องนี้ เพราะเราไม่ได้งบมาจากช่อง เรามีงบตัวเองที่ขยันหาเงินเพื่อจะมาทำละครตรงนี้ แล้วก็มีสปอนเซอร์ใจดีให้มาด้วย ผสมผสานกัน (ขายไข่พะโล้ทำซีรีส์วาย?) ใช่ เปิดตลาดก็ใช่ด้วย”
ขนเด็กใหม่ในบ้านและนักแสดงมาเล่นเยอะมาก
“ไม่ใช่แค่ อู๋ กิตติภณ กับ องศา ธีธัช คือรวมเด็กล็อตใหม่ในบ้านหลายคน ก็ให้ผู้กำกับมาแคสติ้งว่าคนไหนได้ ก็จะออนแอร์ช่อง 3 นะคะ ซึ่งนักแสดงบางคนเล่นให้ฟรีก็มี แต่ส่วนมากก็จะให้ค่าตัว (ตามความตั้งใจ อยากให้นักแสดงมีงาน?) คือตัวเราเองส่วนหนึ่ง ก็อยากดูฝีมือของนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มากด้วยฝีมือ ซึ่งหลายคนที่มาเล่น ก็ไม่ได้แสดงนานแล้ว”
ใจอยากเล่นเองด้วยแต่ไม่มีคิว เพราะมัวแต่ทำงานหาเงิน
“จริงๆ อยากเล่นมาก บอกคนเขียนบท อาจจะเล่นเป็นนก เพราะมันมีสัตว์เทพ เราดูหนังจีนเยอะ เลยบอกคนทำ CG ว่าขอสัตว์เทพเยอะๆ เขาบอกแพงนะ ก็แก้แล้วแก้อีก ให้ทุกคนไปดูเองว่าได้ประมาณไหน ที่ไม่ได้เล่นเอง ก็เพราะมัวแต่หาตังค์เป็นแม่ค้า เลยไม่มีคิวไปถ่าย”
วงงบไว้ 20 ล้านปลายๆ แต่เกินแล้วเพราะ CG
“จริงๆ วางไว้แค่ 20 ล้านปลายๆ แต่ตอนนี้มันเกินด้วย CG ที่ไม่พอใจ อยากได้ใหญ่กว่านี้ สัตว์เทพก็ต้องออกแบบด้วย มันก็เลยเวอร์วัง เอาตัวเล็กไม่ได้ งูแม่เบี้ยยังใหญ่เลย สัตว์เทพต้องใหญ่กว่า ปรากฎว่าก็เทงบไปเรื่อยๆ”
ไม่ได้มองว่าเป็นซีรีส์วาย เขียนบทเป็นละครปกติ ที่ตัวละครมีความรัก
“จริงๆ ไม่ได้คาดคิดว่ามันเป็นซีรีส์วายเลย คาดคิดว่าเป็นละครซีรีส์ปกติเลย แต่ความรักของคนในซีรีส์ พี่เอบอกคนเขียนบทว่า ให้เป็นไปตามธรรมชาติ ให้มันรักกันแบบไหนก็ได้เจอกันเองรักกันเอง ไม่ได้แบบว่าบังคับรักที่ต้องเจอกันแล้วต้องสปาร์กกัน ไม่ใช่ ให้มันดูไปเรื่อยๆ แล้วก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่กันหมดเลย ติ๊ต๊ะก็เล่น คุณหมอมินน่า ซึ่งเป็นนางสาวเชียงใหม่ก็มาด้วย มียูริแอบแฝงด้วยค่ะ ไม่ได้มีวายอย่างเดียว”
ภูมิใจคนชมว่าเคมีมันไปได้ ไม่ตั้งแง่ 8 ต.ค. นี้รอดูพร้อมกัน
“ใช่ ก็ดีใจ เพราะว่าเวลามาวงการวายแล้วมันจะเซนซิทีฟ กลัวคนจะแบบมองว่า(ตั้งแง่?) ใช่ อะไรแบบนี้ เพราะฉะนั้นก็เลยอยากทำทุกอย่างเติมตลอด เติมเงินตลอด ให้มันดูแบบว่าทุกคนจะไม่ต้องว่าเราได้ ว่าเหมือนขี้เหนียวทำ เราก็เลยใจดีอย่างนี้ เหมือนกับที่ทุกคนมองว่าเราใจดี ก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดูผลงานที่ใจดีของพี่เอนะคะ วันที่ 8 ตุลาคม หลังละครค่ำ ก็ต่อด้วยละครของพี่เอเลย รัก สาป สูญ นะคะ เปิดตัวแถลงข่าวใหญ่ที่ One Bangkok ในวันที่ 2 ตุลาคมนี้ค่ะ”