ถูกปรามาสเดี๋ยวก็โดนทิ้ง! “แม่ลี” ร่ำไห้ “แก้มบุ๋ม - พีท” จดทะเบียน ไม่เปลี่ยนนามสกุลเพราะมูมาแล้ว ลุยปั๊มลูกแฝด

“แก้มบุ๋ม” เผยไม่เปลี่ยนนามสกุล หลังจดทะเบียนสมรส บอกมูมาแล้ว ไม่งั้นต้องเปลี่ยนชื่อตาม เผยคนที่ดีใจที่สุดคือ “แม่ลี” ด้าน “พี่พีท” เผยยังเห่อและคลั่งรักเหมือนเดิม แต่รู้สึกเป็นคนคนเดียวกันมากขึ้น ดูมั่นคงเพราะมีกฎหมายรองรับ แพลนต่อไปคือปั๊มลูกแฝด
จูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสมาเรียบร้อยแล้ว สำหรับสาว “แก้มบุ๋ม ปรียาดา สิทธาไชย” และสามี “พีท กันตพร หาญพาณิชย์” ล่าสุดได้เจอทั้งสองคน ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Reducose EG(รีดูโคสอีจี) ตราปนันชิตา ทั้งคู่เลยเปิดใจถึงเรื่องนี้
แก้มบุ๋ม : “ยังนามสกุลเดิม เพราะว่ามูไว้ ไม่งั้นต้องเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เรื่องยาว ก็เลยใช้นามสกุลเดิมค่ะ จดทะเบียนสมรสแล้ว ได้เป็นสามีภรรยาอย่างเป็นทางการ พี่พีท เป็นยังไงคะ”
พีท : “นี่แหละครับ ได้ภรรยาอย่างเป็นทางการมายืนอยู่ตรงนี้ครับ”
แก้มบุ๋ม : “แล้วประเด็นคือตอนแรกเขาดูไม่ตื่นเต้น แต่พอจดปุ๊บ หยิบใบทะเบียนสมรสไป ชอบมาก เอาไปเคลือบเรียบร้อยเสร็จสรรพทุกอย่างเลย เราไม่ได้จับเลย”
พีท : “โมเมนต์ตอนที่จด จริงๆ เรามีฤกษ์จะจดอยู่แล้ว แต่พอดีมันยาวหลังจากแต่งงานประมาณปีหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้ประกาศออกไปเพราะว่ามันเรื่องในอนาคต ก็อยากให้ทุกคนเห็นวันที่จดเลย มันก็เลยแต่งงานปุ๊บ อีกปีนึงถึงมาจดครับ”
ยังเห่อและคลั่งรักภรรยาอยู่เสมอ
พีท : “เห่อเสมอนะ”
แก้มบุ๋ม : “ฟิน (หัวเราะ) (เวลาเขาคลั่งรักเป็นยังไง?) ถ้าเกิดใครดูไลฟ์จะเห็นว่า ไลฟ์ขายของ มือเขาจะต้องจับมือเราตลอดเวลา แล้วมาใกล้เราเอามือมาจับ เราก็ต้องบอกหยุดก่อน ขอเอามือไปทำอย่างอื่นก่อน หยิบสินค้าก่อน ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ (เราก็ดูวีนเขาตลอดเวลา?) วีนจริงบ้าง วีนเล่นบ้าง”
ไม่ชอบให้ใครโดนตัว แต่สามีติดสกินชิพก็ต้องยอม
แก้มบุ๋ม : “ไม่ เป็นคนไม่ชอบให้ใครมาโดนตัว แต่เราก็ต้องยอมเขาคนหนึ่ง”
สินสมรสต้องแบ่งครึ่ง แต่ให้พี่พีทไปเลย 70 เปอร์เซ็นต์ ตัวเองขอแค่ 30 เปอร์เซ็นต์พอ
แก้มบุ๋ม : “สินสมรสเหรอคะ หรือว่าปันผลรอบนี้จะต้องเป็นของหนู หนูขอแค่ 30 แต่ความจริงของหนูต้อง 50 เปอร์เซ็นต์”
พีท : “ใช่ มันต้องคนละครึ่งนะ”
แก้มบุ๋ม : “ไม่เอา เอาไปเหอะ พูดจริง เพราะเขาทำงานเหนื่อย ให้เขาได้เงินของเขาไปนั่นแหละ หนูแค่รับจ๊อบแบบหาเช้ากินค่ำก็พอแล้ว น่าสงสารเปล่า น่าสงสารยัง (ดรามามาก?) ไม่เป็นไร หนูหาเช้ากินค่ำ พี่พีทเอาไปเถอะ (ตกลงคือ 30/70 ?) ล้อเล่น ล้อเล่นเขา ไม่เอาค่ะ ถ้าเขาให้ก็เอาค่ะ”
หลังจดทะเบียนรู้สึกเหมือนเป็นคนๆ เดียวกันจริงๆ ดูมั่นคงเพราะมีกฎหมายรองรับ
พีท : “ใช่ จริงๆ พอจดทะเบียนก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนๆ เดียวกันจริงๆ แล้วนะ เราจับมือกันแน่นมากขึ้น จะเดินต่อไป รู้สึกดีนะครับ แล้วก็มันเป็นอีกขั้นหนึ่งที่โอเคถ้าสมมติว่าเราอยากมีลูกแล้วมีลูกไม่ได้ด้วยตัวเอง มันก็ทำวิทยาศาสตร์ได้แบบถูกกฎหมายแล้ว แบบนั้นครับ”
แก้มบุ๋ม : “คนที่ดีใจไม่ใช่หนู แต่กลายเป็นคนรอบข้าง เช่น แม่ เหมือนเขาคงโดนใครมาพูดอะไร ชาวเน็ตมาว่าลูกเธอต้องโดนหลอกมาแน่ๆ เลย เดี๋ยวเขาก็ต้องทิ้งลูกเธอ เขาก็เหมือนอดกลั้นคำจากอินเตอร์เน็ต พอวันที่ลูกจดทะเบียนเขาก็ดีใจร้องไห้ ในขณะที่ลูกยังแบบนี่มันเรื่องอะไรกัน ง่วงนอน เพราะมันเช้า”
พีท : “แต่วันที่จดทะเบียน แม่ลีตื่นสายนะ”
แก้มบุ๋ม : “แต่แม่ต้องมาเซ็นเป็นพยาน แต่แม่ดีใจมากกว่าลูก มากกว่าลูกเขย ขั้นกว่า เราก็ดีใจ แต่เรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องจดทะเบียนกันอยู่แล้ว เราแต่งงานเราก็รู้ว่าจะต้องจด แต่เรื่องฤกษ์ยังไม่ถึงแค่นั้น แต่สุดท้ายคนที่ดีใจมากที่สุดคือพี่พีท แต่ดีใจขั้นกว่าคือแม่ลี”
ยังใช้นามสกุลเดิมเพราะมูมาแล้ว ไม่อย่างนั้นต้องเหนื่อยไปเปลี่ยนชื่อตามอีก
พีท : “ตอนนี้คุยกันว่าเขาจะใช้นามสกุลเดิม”
แก้มบุ๋ม : “หนูดูเลขมาแล้วว่า ปรียาดา สิทธาไชย เลขมันดีแล้ว มันทำให้ชีวิตรุ่งเรือง ถ้าหนูเปลี่ยนนามสกุลเป็นหาญพาณิชย์ ปุ๊บ หนูก็ต้องไปเปลี่ยนชื่อจริงอีก แล้วหนูก็ต้องไปธนาคาร ไปๆๆๆ หนูว่าหนูไม่ไหว ไปต่างประเทศอาจจะโดนติด ตม. อีก เหนื่อย หนูก็เลยไม่เปลี่ยน”
พีท : “ติด ตม. บ่อยมาก”
แก้มบุ๋ม : “มิส ตม. ค่ะ ตรวจทุกอย่าง หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม ขนาดบอกว่ามากับพี่พีทนะ ก็ไม่”
พีท : “เพราะมันมีเปลี่ยนชื่อโน่นนี่ แล้วเขาไม่ค่อยพกใบเปลี่ยนชื่อไปครับ”
แก้มบุ๋ม : “ชีวิตเปลี่ยนชื่อเยอะมาก ชื่อ-นามสกุลเปลี่ยนมา 7-8 อัน พอแล้ว แต่ถ้าหน้าต้องยกให้เรื่องแม่นะคะ แม่เปลี่ยนบ่อยกว่า แม่ลีเปลี่ยนบ่อยกว่า(หัวเราะ) แต่แม่ไม่ค่อยได้ไปด้วย หนูไปกับพี่พีทซะมากกว่า”
แพลนต่อไปคือการมีลูก โดยพึ่งวิธีวิทยาศาสตร์
พีท : “ใช่ครับ ก็แพลนว่าจะวิทยาศาสตร์แล้วเนาะ เดือนหน้า”
แก้มบุ๋ม : “ใช่ค่ะ ต้องวิทยาศาสตร์แล้ว เพราะว่าธรรมชาติรอมา 3 เดือน ไม่น่าได้ ก็ขอเทคนิคที่ชาวเน็ตให้มา เอามาใช้แล้ว หลายอย่าง ทำตัวให้สูงขึ้นไว้ (หัวเราะ)”
พีท : “ก็ 3 เดือนเต็มอ่ะ ก็เต็มที่นะ (หัวเราะ)”
แก้มบุ๋ม : “ไม่ หนูว่าน่าจะมีปัญหาที่ตัวหนู ไม่น่าจะเป็นปัญหาที่ตัวเขา เพราะอายุด้วย แล้วก็ไม่ค่อยได้นอน ก็วิทยาศาสตร์ดีกว่าค่ะ”
อยู่ในขั้นตอนการฝากไข่อีกรอบ
แก้มบุ๋ม : “กำลังจะฝากกระบวนการใหม่ ตอนแรกว่าจะฝากเดือนนี้ แต่พอไปปุ๊บ อ้าว เปลือกไข่ออกมาไม่หมด ก็ต้องรออีกเดือนหนึ่ง”
สามีเป็นเจ้าของโรงพยาบาล ง่ายในเรื่องค่าใช้จ่าย แต่ไม่เกี่ยวกับคุณภาพของไข่
แก้มบุ๋ม : “มันง่ายในเรื่องของค่าใช้จ่าย แต่มันไม่ง่ายในเรื่องของคุณภาพไข่ คุณภาพของเราเองไม่ง่าย แต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายง่าย การดูแลง่าย”
ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นทั้งคู่
แก้มบุ๋ม : “ก็อาจจะต้องอย่างนั้นนะคะ แต่ว่าก็ยังอยากทำงานอยู่ดี (ยอมลดงานไหม?) หนูเป็นคนหาเช้ากินค่ำ ไม่ได้ๆ หนูมีภาระ หนูมีหมาแมวที่ต้องเลี้ยงดูอีกเยอะ”
ถ้าได้ไข่เยอะ ก็จะเอาลูกแฝดตามแพลน
พีท : “ขึ้นอยู่กับว่าได้ไข่กี่ใบ ถ้าสมมติมันได้เยอะ แพลนแฝดก็ยังอยู่”
แก้มบุ๋ม : “ไหวค่ะ แต่ไม่รู้ว่าร่างกายไหวหรือเปล่า แต่ใจหนูไหวอยู่แล้ว”