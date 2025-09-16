“อุ้ม ลักขณา” ไม่ได้โดนหลอก! นับถือ “อ.เชียง” ในฐานะอาจารย์ ยัดอึ๋มรอบสอง แต่เล็กกว่าเดิม

“อุ้ม ลักขณา” แจงไม่ได้คุยส่วนตัวและไม่มีช่องทางติดต่อ “อ.เชียง ปัณณวิชญ์” ยอมรับเคยไปร่วมบุญ แต่ทำด้วยความสมัครใจ ไม่ได้โดนหลอก ตกใจตอนเห็นข่าว กลัวกระทบธุรกิจสายมู ยังนับถือในฐานะอาจารย์ท่านหนึ่ง แต่ก็เข้าใจคนที่เสียความรู้สึก คงความสวยแซบตลอดไป อยากเป็นแรงบันดาลใจให้คนดูแลตัวเอง อัปเดตเพิ่มอึ๋มรอบสอง ไม่เอาตู้มเท่าเดิมเพราะปวดหลัง
เป็นอีกหนึ่งผู้วิเศษ ที่มีปรากฎชื่ออยู่ในเพจบิ๊กเกรียน สำหรับ “อาจารย์เชียง ปัณณวิชญ์” ดร.ปัณณวิชญ์ พิบูลธนาภิริมย์ หมอดูชื่อดัง ที่ดารารู้จักมากมาย ล่าสุดได้เจอสาว “อุ้ม ลักขณา อมิตรสูญ” หนึ่งในดาราที่เคยไปร่วมทำบุญกับ อ.เชียง เลยขอถามถึงเรื่องนี้ โดยอุ้มยอมรับว่าตกใจตอนเห็นข่าว แต่ไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัว และไม่มีช่องทางการติดต่อ
“ไม่ได้คุยกับอาจารย์เป็นการส่วนตัว อุ้มไม่ได้มีช่องทางการติดต่ออาจารย์ ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้สงสัยอะไร เพราะการทำบุญเป็นเรื่องของความสมัครใจ สิทธิส่วนบุคคล ความเชื่อของแต่ละคน ฉะนั้นจะมาบอกว่าเขามาหลอกเอาเงินเราหรือเปล่า อุ้มไม่โดน เรียกว่าไปทำงานบุญด้วยกัน ถ้าใครอยากจะทำบุญเท่าไหร่ก็ทำมา ก็มีโอกาสได้สร้างระฆังร่วมกันแค่นั้นเองกับอาจารย์ เราไม่ได้ทำคนเดียว ชวนเพื่อนๆ ทำด้วย ตอนนั้นอาจารย์บอกว่าจะไปสร้างโบสถ์ที่อุดรฯ ก็มีการสร้างจริงตอนนั้นนะ”
ยอมรับตกใจตอนเห็นข่าว กลัวจะกระทบธุรกิจสายมูของตัวเอง
“ตกใจ เพราะเราก็ตัวแม่เรื่องสายมู เราก็กลัวจะกระทบถึงธุรกิจสายมูของเราเหมือนกัน (หัวเราะ) ถามว่ามีผลกระทบไหม แต่อุ้มไม่ได้ทำธุรกิจในเรื่องของการชักชวนคนมาทำบุญ เพื่อเอาเงินไปทำบุญต่ออะไรโน่นนี่ แต่เรามีเครื่องรางของขลัง ซึ่งเครื่องรางก็ไม่ได้มูจ๋า แต่เราทำพวกน้ำหอม ต่างหูใส่ ซึ่งต่างหูเราก็ไปทำพิธีที่วัดแขก วัดเทพมณเฑียร อุ้มไม่ได้บอกทุกคนมาทำบุญกับอุ้มนะ แล้วจะเอาเงินไปทำบุญต่อ ไม่ใช่แบบนั้นค่ะ”
ยังนับถือเป็นอาจารย์ท่านหนึ่ง เข้าใจคนเสียความรู้สึก
“ถามว่าหมดศรัทธาไหม คือเราไม่ได้เป็นผู้เดือดร้อน ไม่ได้โดนกับตัว อุ้มก็ยังนับถืออาจารย์ในฐานะอาจารย์ท่านหนึ่ง แต่ถามว่าเข้าใจความรู้สึกของคนที่เขาทำบุญไปแล้ว และอาจจะไม่ถึงสิ่งที่เขาตั้งใจไว้ เขาก็ต้องเสียความรู้สึกอยู่แล้ว อันนี้เราเข้าใจว่าเขาไม่ได้มีเงินเยอะ แต่เขามีความเชื่อ ซึ่งเรื่องของความเชื่อมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมาก คนเชื่อเรื่องเทพ เรื่องทำบุญก็ต่างกัน ในเรื่องของความเชื่อ มันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคน คนเรามีความทุกข์และเครียดจากปัญหาต่างๆ รอบด้าน
การที่เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มันเป็นเรื่องที่มันฮีลใจนะ แต่ถ้าเรารู้สึกว่าที่ไหนไม่น่าทำบุญเราก็ไม่ต้องเอาเงินไปลงก็ได้ เราอาจจะทำบุญด้วยการสวดมนต์อยู่บ้าน หรือนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม หรือทำบุญกับพ่อแม่เราเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว”
ใส่ใจดูแลสุขภาพ ให้เป็น “อุ้ม ลักขณา” ที่ยังสวยแซบตลอดไป
“ใช่ มันไม่ได้เลย เราต้องสวยแซบตลอดไป เราต้องดูแลตัวเอง เราอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆ คนที่เขาเห็นอุ้ม ลักขณา นึกถึงความหุ่นดี ความเซ็กซ์แอพพีล เราอยากให้ตรงนี้มันอยู่กับเรา และอีกอย่างเราก็มีอยู่เนอะ ก็อยากให้ลูกเห็นเราออกกำลังกาย เห็นเราดูแลสุขภาพ เราก็อยากอยู่กับเขาไปนานๆ”
เล่าตอนเอาหน้าอกออก รู้สึกไม่สวย เหมือนไม่ใช่ “อุ้ม ลักขณา” ตอนนี้เอากลับมาแล้ว แต่ไซซ์เล็กกว่าเดิม
“หน้าอกก็ใส่เป็นมาเป็นปีแล้ว คัมแบ็กกลับมาทำงานอีกรอบหนึ่ง ตั้งแต่ไม่ได้ไปอยู่เชียงใหม่ กลับมาอยู่หน้าบ้านบ้าง เอาจริงๆ ตอนเอาออกไปแล้วมันโล่ง แต่มันไม่สวยเลย มันไม่ใช่อุ้ม ลักขณาเลย มันคือหน้าอกของการผ่านการมีลูกมาแล้ว ความถุงกาแฟ (หัวเราะ) ปกติมันพุ่งหน้า แต่ยิ่งให้นมลูกก็ยิ่งแบบ มันเอาออกไปแล้ว มันคือถุงชาชัก มันเต้งๆ แต่เอากลับมาน้อยค่ะน้อย จริงๆ ก่อนจะเอาออกอุ้มใส่ประมาณ 300 แต่ตอนนี้ 250 แล้ว เอาให้สวยพอดีตัว ถามว่าชินไหม เราก็มีอย่างนั้นมาหลายปี ตอนที่ไม่มียังไม่ชิน แต่พอเอากลับมาอีกครั้ง รู้สึกว่าเราแต่งตัวสวยขึ้น”
โอดไม่เอาตู้มๆ แล้ว เพราะปวดหลัง
“มันปวดหลัง ตอนที่เอาออกปัญหาคือปวดหลัง เพราะเราตัวเล็ก แต่เราต้องแบกเต้าข้างละ 300 รวมสองข้างก็ 600 แล้วเราก็หลังค่อม ก็เลยไม่อยากได้ไซซ์เดิม หมอบอกอยากให้ใส่ 275 เราก็บอกว่า 250 แล้วกันหมอ พอแล้ว เพราะเรามีหน้าอกอยู่แล้ว (พอใส่มาแล้วเสริมสร้างความมั่นใจยังไงบ้าง?) เราก็ผู้หญิงเนอะ ก็มีต้องมีอก มีเอว มีสะโพก เราก็คิดว่าผู้หญิงต้องเป็นแบบนี้แหละ ก็นิดนึงค่ะ”