“เป้ย ปานวาด” โมโหจนตัวสั่น น้ำตาแตก ถอนตัวซีรีส์ “เจนี่” ถูกเพิ่มฉากเลิฟซีน-ด้อยค่า ถ้าได้ยินแล้วช่วยหุบปาก! (คลิป)

“เป้ย ปานวาด” ถอนตัวซีรีส์ “เจนี่ - เพชร อิทธิ” ไม่โอเคโดนเพิ่มฉากเลิฟซีนกลางคัน โมโหจนตัวสั่น อยู่วงการมา 20 ปี ไม่เคยเจอ เพิ่งรู้โดนใส่ร้าย-พูดดิสเครดิต รู้สึกเหมือนถูกด้อยค่า ไม่ให้เกียรติ โอดเสียความรู้สึก เชื่อเจนี่เข้าใจ ลั่นถ้ายังพูดถึงไม่ดีอีก ไม่จบแค่นี้แน่ กรุณาอย่าไปพูดถึงเสียๆ หายๆ อีก ถ้าได้ยินแล้ว ช่วยหุบปากด้วย
ทำเอาคุณแม่คนสวย “เป้ย ปานวาด เหมมณี”ถึงกับของขึ้น เมื่อถูกถามถึงความคืบหน้าซีรีส์ “ตถตา I AM WHAT I AM” ของผู้จัด “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ”และ “เพชร อิทธิ ชวลิตธำรง” โดยเจ้าตัวได้เผยถึงเรื่องนี้แบบตัวสั่นด้วยความโมโห ว่าได้ถอนตัวออกมาเรียบร้อยแล้ว หลังถูกเพิ่มฉากเลิฟซีนกลางคัน แถมโดนหนึ่งในทีมผู้บริหาร ที่ไม่ใช่สาวเจนี่ พูดดิสเครดิต ทำให้เสียความรู้สึก ฟังแล้วเหมือนถูกด้อยค่า และไม่ให้เกียรติ ซึ่งงานนี้หลังให้สัมภาษณ์จบ เป้ยก็ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ออกไปร้องไห้กับ “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร”กลางงาน
“พูดแล้วของมันขึ้น น่าจะไม่ได้ถ่ายแล้วค่ะ อันนี้ซีเรียสแล้ว ไม่เล่นแล้วนะ คือมันมีการเพิ่มบทอะไรบางอย่าง ที่มันไม่เป็นไปตามที่คุยกันตอนแรกค่ะ แล้วในระหว่างที่เจรจาเนี่ย มันมีคำพูดบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่โอเค ไม่สบายใจ และรู้สึกแย่ ก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้”
อยู่วงการมา 20 ปี ไม่เคยเจอแบบนี้ มาเพิ่มบททั้งที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลง
“คือเราอยู่วงการมา 20 ปี เราไม่เคยเจออะไรแบบนี้ เราเชื่อว่าเวลาเราทำงานแต่ละครั้ง เราตั้งใจมากๆ เต็มที่มากๆ เวลานักแสดงสักคนหนึ่งจะรับเล่นอะไรสักอย่าง ทางค่ายติดต่ออะไรมาสักอย่าง ต้องมีการบอกดีเทลรายละเอียดงาน ว่าต้องถ่ายแบบนั้นแบบนี้แล้วนักแสดงโอเคหรือเปล่า อันนี้คือมีการเพิ่มเข้ามาตอนหลัง แล้วมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเค มันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงแรกค่ะ คือจริงๆ มันสามารถปรับอะไรกันได้ พูดคุยกันได้ แต่มันมีคำพูดอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกไม่ให้เกียรติ”
มีคำพูดที่ฟังแล้วรู้สึกเหมือนโดนด้อยค่า
“เหมือนเขาด้อยค่า ในความรู้สึกของเรา คือเราทำงานมาขนาดนี้ ความรับผิดชอบเราเกินร้อยอยู่แล้ว ในแต่ละงาน แล้วพอมาเจอคำพูดอะไรแบบนี้ เรารู้สึกว่างั้นอย่าเลยดีกว่า”
ส่งไลน์ไปบอก “เจนี่” แล้ว แต่เพื่อนน่าจะยุ่ง เลยยังไม่ได้อ่าน
“ส่งไลน์ไปแล้วค่ะ แต่เหมือนเจนน่าจะยุ่งๆ ก็น่าจะยังไม่ได้อ่าน แต่มีส่งไปหาทีมงาน ทีมงานก็ยังไม่ได้ตอบ คือมันมีการติดต่อไปมาหลายครั้งค่ะ คำพูดก็เปลี่ยนไปเรื่อย ก็เลยน่าจะรู้อยู่แล้วว่า…(เพราะคนๆ เดียว?) คนๆ เดียวค่ะ แต่ว่าจะมีคนกลางสื่อสารมาอีกทีหนึ่งว่าพี่เขาพูดแบบนี้ๆ เราก็เลยโอ้โห… เราทำงานมา 20 กว่าปีไม่เคยมีปัญหาเลย คนพูดไม่ใช่เจนี่ค่ะ เป็นอีกคนหนึ่ง”
หลังจากนี้ไม่น่าจะมีพูดคุยกันอีก เพราะมีการติดต่อนักแสดงคนใหม่มาแทนแล้ว
“ไม่น่าจะพูดคุยแล้ว เพราะเขาไปติดต่อดาราคนอื่นแล้ว เขาพูดจาถึงเป้ยไม่ดีเลย (โมโห) หลังจากนี้นะคะ ถ้าเกิดคุณไปพูดถึงเป้ยไม่ดีนะคะ เรื่องจะไม่จบแค่นี้ เป้ยพูดเลย อันนี้ของขึ้นแล้วนะ (เรารู้ว่าเขาไปติดต่อนักแสดงคนใหม่?) คือโลกมันแคบ วงการบันเทิงก็มีการคุยกันอยู่แล้ว แล้วนักแสดงส่วนใหญ่ เขารู้อยู่แล้วว่าเวลาเราทำงาน เราเป็นคนยังไงคนๆ นั้นเขาก็เถียงแทนเรา แล้วก็มาเล่าให้เราฟัง ก็ฝากบอกทางนี้นะคะ”
ลั่นอย่ามาใส่ร้าย เป้ยไม่ชอบ ถือเป็นการดิสเครดิตมากๆ คิดถูกแล้วที่ตัดสินใจไม่ร่วมงาน
“คือคุณจะติดต่อนักแสดงคนใหม่ เป้ยไม่ว่าเลย แต่คุณอย่ามาใส่ร้ายเป้ย เป้ยไม่ชอบ อย่าใส่ร้ายเป้ย เขาดิสเครดิตเป้ยมากๆ แต่โชคดีที่เพื่อนคนนั้นเขาน่ารักมากๆ เขาก็มาบอกเรา ว่าเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้ แล้วเขาพูดถึงเป้ยแบบนี้นะ ก็อยู่ในวงการมา 20 กว่าปี เราไม่เคยเจออะไรแบบนี้ ก็ไม่ค่อยโอเค คิดว่าตัดสินใจถูกแล้วที่ไม่ได้ร่วมงาน”
รู้อยู่แล้วเรื่องหาคนมาแทน เพราะมีคำพูดว่า ถ้าไม่เล่นฉากเลิฟซีน จะเปลี่ยนตัว
“เรื่องคนเล่นแทนเรารู้อยู่แล้ว คือเขามีคำพูดคำหนึ่งว่า ถ้าเราไม่เล่นฉากเลิฟซีน เขาจะเปลี่ยนตัวเรา ซึ่งการทำงาน ถ้ามันมีการบอกล่วงหน้า เป้ยไม่ว่าอยู่แล้ว อะไรที่เราเล่นได้ อะไรที่เราเล่นไม่ได้เราจะมีการคุยกันก่อน ณ ตอนที่ติดต่อมา คุณจะได้รู้ว่าเออ ของเป้ยมันได้เท่านี้นะ ถ้าไม่ได้ ไม่ลงตัว ก็หานักแสดงคนอื่น แต่ไม่ใช่มาบอกกลางคัน แล้วก็มาเขียนบทเพิ่ม แล้วไอ้เรื่องที่มาดิสเครดิตเป้ย เป้ยเพิ่งรู้เมื่อสักครู่นี้”
เรื่องเงินไม่มีส่วนในการตัดสินใจร่วมงาน รับเล่นเพราะอยากช่วย “เจนี่”
“ความแย่คือเป้ยไม่ได้เรียกค่าตัวเลย เจนติดต่อมาปุ๊บ เป้ยเล่นเลย ไม่มีการเรียกค่าตัวเลย ใจเป้ย เป้ยให้เจน เป้ยอยากช่วยเจน เพราะถือว่าเราช่วยกัน มันเสียความรู้สึก สั่นเลย”
เชื่อ “เจนี่” เข้าใจ ย้ำชัดอย่าพูดถึงตนเสียๆ หายๆ อีก ช่วยหุบปากด้วย
“เป้ยว่าเจนต้องเข้าใจเป้ยอยู่แล้ว แล้วเราทำงานมาขนาดนี้ เราไม่เคยมีเรื่องแบบนี้ ซึ่งไม่โอเค แล้วก็กรุณาอย่าไปพูดถึงเป้ยเสียๆ หายๆ อีกนะคะ ถ้าได้ยินแล้ว ช่วยหุบปากด้วย”