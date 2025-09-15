xs
“มิ้นต์ ชาลิดา” ว่าที่สะใภ้โบนันซ่าตกใจ สิงโตขย้ำคน เผย “ภูผา” เตือนอย่าเข้าหาสัตว์เพื่อคอนเทนต์

“มิ้นต์ ชาลิดา” ว่าที่สะใภ้โบนันซ่าตกใจ สิงโตขย้ำเจ้าหน้าที่เสียชีวิต เผย “ภูผา” ย้ำเตือนอย่าเข้าหาสัตว์เพื่อคอนเทนต์ เคร่งครัดมาตรการความปลอดภัยสูงสุด

หลังจากเกิดเหตุสลด เจ้าหน้าที่ซาฟารีเวิลด์ ถูกสิงโตรุมขย้ำจนเสียชีวิต ทำคนสงสัย ทำไมคนดูแลสัตว์ที่ทำงานมานานเกือบ 30 ปี อยู่ดีๆ ถึงหันหลังให้สิงโต และทำไมไม่ร้องขอความช่วยเหลือ

ล่าสุด “มิ้นต์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง”ว่าที่สะใภ้โบนันซ่า ซึ่งมีความคุ้นเคยกับสิงโตเผยว่าข่าวดังกล่าวทำให้ตกใจมาก พร้อมยอมรับว่า “ภูผา เตชะณรงค์”เตือนสติบ่อยๆ อย่าเข้าหาสัตว์เพื่อทำคอนเทนต์

“จริงๆ เราเป็นสวนสัตว์ที่จะอยู่ในกรง ไม่ได้เป็นแบบว่า adventure park มันค่อนข้างแตกต่างกันอยู่ ส่วนน้องสิงโตที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปได้มีคนดูแลอยู่แล้ว มีการเซ็นใบรับรองก่อนที่จะเข้าไปถ่ายกับน้อง น้องก็จะต้องอายุประมาณ 3 เดือนไม่เกิน 8 เดือน

ข่าวที่เกิดขึ้นตกใจมากค่ะ เอาจริงๆ มิ้นต์ก็คุ้นเคยกับการเล่นน้องบ้าง จะรู้ว่าสิงโตไม่สามารถหันหลังให้เขาได้ เราถูกฝึกมา เราก็จะรู้วิธีการเล่น ต้องทำตัวให้ใหญ่กว่าเขาแรงเขาค่อนข้างปะทะสูง

เวลาจะเล่นก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก ส่วนมากก็จะเล่นไม่เกิน 1 ปีอยู่แล้ว แล้วก็เป็นสิงโตเลี้ยง แล้วก็ตามมาตรการสวนสัตว์ทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรที่มันปลอดภัย สามารถที่ให้เราเข้าไปเล่นได้”

เผยภูผาเคร่งครัด มาตรการแน่น เข้าหาสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้
”คุณภูผาค่อนข้างเคร่งครัดอยู่แล้ว มาตรการค่อนข้างแน่นอยู่แล้ว อย่างตัวมิ้นต์เองไม่ได้สุ่มสี่สุ่มห้าเล่นได้เลย เรื่องสัตว์เขาละเอียดมากอยู่แล้ว มันต้องดูเรื่องความปลอดภัย บางตัวคุ้นเคยแต่ไม่ได้เข้าไปถึงข้างในเวลาทำความสะอาดก็ต้องเก็บน้องไว้ในกรง ยังไงมันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัย”

สอนอย่าเข้าหาสัตว์เพื่อหาคอนเทนต์
หลังจากเหตุการณ์เห็นข่าวคุณภูผาก็คงเข้มอยู่แล้ว เรื่องสัตว์โดยปกติเขาเคร่งอยู่แล้ว ไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้ เวลาจะเข้าไปเล่นกับสัตว์คุณภูผาก็จะสอนมิ้นต์เสมอว่าอย่าเข้าหาสัตว์ไปเพื่อหาคอนเทนต์ คือต้องเข้าหาสัตว์โดยตาจ้องตา สร้างความคุ้นเคยก่อน ก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจ ทุกวันนี้ก็โดนดุอยู่เลยค่ะ”

มั่นใจได้ โบนันซ่าดูแลเรื่องความปลอดภัย
”จากข่าวที่ออกเห็นอยู่ว่าทุกคนกังวล แต่อย่างสวนสัตว์โบนันซ่าก็มั่นใจได้เรื่องความปลอดภัย เราดูแลมาตรการต่างๆ






