“ซิลวี่” เลิก “มิ้น” 5 ปีพยายามรัก! หากไม่ดีก็แยกย้ายไปเติบโต

“ซิลวี่ ภาวิดา” เผยเลิกรา “มิ้น มิณฑิตา” หลังคบ 5 ปี อาจดูคลั่งรัก พยายามมาตลอด แต่อนาคตไม่ตรงกัน ย้ำจบสวย ยังรักและซัปพอร์ตกัน แม้ไม่ได้คุยกันเหมือนเดิม โฟกัสตัวเอง ทำใจ 2 เดือน ไม่รีบเปิดใจใหม่ เชื่อความรักยังสวยงาม แนะหากไม่ดีก็แยกย้ายเติบโต
หลังออกมาประกาศปิดฉากความรัก 5 ปีไปเรียบร้อยแล้ว ล่าสุดผู้สื่อข่าวเจอตัว “ซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ” ในงานแถลงข่าวการจัดงาน ELLE Fashion Week 2025 เจ้าตัวได้เผยถึงสาเหตุเลิกรา “มิ้น มิณฑิตา วัฒนกุล” ลั่นความคิดเห็นไม่ตรงกัน แยกย้ายไปเติบโต
“ตามที่โพสต์เลยค่ะเราคุยกันมาจริงๆ สักพักนึงแล้ว เกือบๆ 2 เดือนแล้วที่ตัดสินใจแบบนี้ แล้วก็เราเพิ่งได้เริ่มบอกทุกๆ คน ว่าเราอาจจะลดสถานะ มันน่าจะถึงเวลาที่เราต้องแยกย้ายกันไปเติบโต เส้นทางของแต่ละคนที่มองอนาคตไม่ตรงกัน
เริ่มตัดสินใจคุยกัน เป็นเรื่องที่เราทะเลาะกันมาสักพักนึง คือเอาจริงๆ ตลอดระยะเวลาที่เราอยู่กัน 5 ปีเราอาจจะดูคลั่งรักกันมากๆ แต่ในทุกๆ ครั้งที่เราสัมภาษณ์เราก็พูดตลอดมันก็ไม่ได้ว่าหวานเสมอไป ที่ขมๆ ก็มี แล้วก็มันก็เป็นเรื่องเดิมๆ ที่เราอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมันเราไม่ได้เดินไปด้วยกัน เรามีความคิดความเห็นที่ไม่ค่อยตรงกัน เราก็เลยได้มาคุยเรื่องนี้ว่ามันก็เป็นปัญหาเดิมที่เรามีอยู่ เพราะฉะนั้นมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะหยุดทุกอย่างไว้ตรงนี้ แล้วก็รักกันไกลๆ”
เต็มที่กับความรักทั้งคู่
“ต้องบอกเลยว่าเราทั้งคู่เต็มที่กันมากๆ เราก็เต็มที่มากๆ แล้วเราก็ชื่อว่าพี่มิ้นก็เต็มที่มากๆ กับการจะรักกัน 5 ปีค่อนข้างปัญหาเรื่องเดิมๆ เพราะเราสองคนเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองชัดเจนมากๆ แล้วเราก็พยายามหาตรงกลางกันมา แล้วก็ทำได้ดีมากๆ มา 5 ปี พยายามรักกันแล้วก็เต็มที่มากๆ”
ลั่น 5 ปี คุ้มที่ทุ่มเท ได้มีช่วงเวลาดีๆ ด้วยกัน
“ดีใจค่ะ รู้สึกว่าคุ้มที่ได้มีช่วงเวลาดีๆ ที่เราได้มีความสัมพันธ์ที่เราทุ่มเทขนาดนี้ ตัดสินใจยากตรงที่ว่าเพราะว่าเราพยายามจะให้มันดีแทบทุกปี แล้วในวันนี้ที่… มันไม่เชิงเลิกพยายาม รู้สึกว่ามันคือการกลับมาโฟกัสตัวเองที่ว่าทั้งคู่ต้องการอะไร ฟังเสียงตัวเองชัดขึ้นมากกว่า แต่เป็นการตัดสินใจที่ยาก”
ขอมองอยู่จากที่ไกลๆ
“จริงๆ ก็รู้สึกว่ามีเขาอยู่เสมอ คือยังไม่รู้สึกว่าเขาหายไปไหน ยังมีความปรารถนาดีให้กันและกัน ยังเห็นเขาอยู่ ยังมองเขาอยู่จากไกลๆ เรายังซัปพอร์ตกันและกันแต่โอเคมันอาจจะแค่ไม่ได้เป็นในแบบเดิม”
ไม่ได้คุยกันเหมือนเดิม
“จริงๆ ไม่ได้คุยกันเหมือนเดิม เพราะเราเปลี่ยนสถานะ เราคุยกันเหมือนเดิมมันก็แปลกๆ แต่ถ้ามีเรื่องเราก็คุย มีอะไรที่เราต้องปรึกษาเราก็ปรึกษา เขาก็ยังรู้สึกว่าเป็นคนที่ให้คำปรึกษาได้ดีเสมอ”
ความรักยังอยู่ตรงนั้น และจบตรงนั้น
”โดยความที่เราจากกันด้วยดี ความรักเราเลยยังอยู่ตรงนั้น เรายังมีความรักให้กันและกัน มันเป็นเรื่องที่น่าสวยงามและจบลงตรงนั้นมันจบสวย”
ทำใจ 2 เดือน
“อย่างที่บอกว่าเรามีเวลาทำใจราวๆ 2 เดือน ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ใช้ชีวิตกลับมาโฟกัสตัวเอง กลับมาดูแลตัวเองแล้วก็โฟกัสเรื่องงาน โฟกัสเรื่องความฝันของเรา พยายามคิดดูว่าตัวเองอยากทำอะไร เรื่องเหงา จริงๆ ก็มีเพื่อนๆ รอบตัวมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายที่ให้กำลังใจ ไม่ได้เป็นรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายขนาดนั้น เพราะเราตั้งใจตัดสินใจว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุด”
ไม่รีบเปิดใจรับคนใหม่ๆ
“ตอนนี้น่าจะค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไปดีกว่า เราไม่รีบค่ะ เพลงรักก็ยังอินอยู่ รู้สึกว่าความรักเป็นสิ่งน่าสวยงาม เพลงก็เป็นสิ่งสวยงามเป็นศิลปะ ยังหวานอยู่ ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองด้วย แล้วก็รู้สึกว่าอยากมีพลังดีๆ แล้วก็ไม่ได้อยากให้หลายคนรู้สึกว่าเสียดาย เพราะว่าวันที่เราอยู่ด้วยกันมันดีมากๆ จริง แต่มันก็ผ่านความรู้สึกช่วงนั้นไปแล้ว ตอนแรกก็อยู่ในจุดที่ว่าจะไม่มีความรักอีกแล้ว ก็มีร้อง ฟังเพลงเศร้า มีคิดว่าคงหาความรักดีๆ ไม่ได้อีกแล้ว แต่ก็คงมีได้อีก โอเค ไม่เป็นไร”
ฝากหากรักไม่ดีก็แยกย้ายไปเติบโต
“เห็นหลายๆ คนเข้าใจแล้วก็หลายๆ คนเสียดาย ไม่อยากให้มองว่าถ้าคู่นี้ไม่รอดแล้วคู่เราจะรอดหรือได้ยังไง รู้สึกว่าตราบใดที่เรามีความรักเราควรอยู่กับปัจจุบัน ทำสิ่งนั้นให้ดีและถ้ามันไม่ดีก็แยกย้ายกันไปเติบโต อยากให้ทุกคนยังเชื่อในความรักอยู่ว่ามันเป็นสิ่งสวยงาม อยากให้ทุกคนเจอความรักดีๆ”