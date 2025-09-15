แฟนมีตติ้ง "ฮัน โซฮี" ไม่เปรี้ยง! ยกเลิกหลายงานในต่างประเทศ ส่วนในเกาหลีขายตั๋วได้ไม่ถึงครึ่ง

แฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกของ ฮัน โซฮี เจอยอดขายบัตรต่ำกว่าคาด ทั้งในเกาหลีและต่างประเทศ หลังต้องยกเลิกทัวร์หลายเมืองใหญ่ในอเมริกา และยุโรป ส่วนงานที่กรุงโซลซึ่งยังขายได้ไม่เต็มความจุ ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์ถึงความนิยมและการวางแผนจัดงาน
สื่อเกาหลีเผยแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกของ ฮัน โซฮี “2025 HAN SO HEE 1st FANMEETING WORLD TOUR Xohee Loved Ones” ยอดขายบัตรในโซลเพียง 700 ใบจาก 1,600 ที่นั่ง หลังยกเลิกทัวร์ต่างประเทศหลายเมือง ชาวเน็ตวิจารณ์ทั้งความนิยมที่ลดลงและการจัดงานในสถานที่ใหญ่เกินความต้องการ
สื่อเกาหลีรายงานว่า นักแสดงสาวชื่อดัง ฮัน โซฮี กำลังเผชิญปัญหายอดขายบัตรแฟนมีตติ้งต่ำกว่าคาด ทั้งในเกาหลีและต่างประเทศ โดยแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของเธอ “2025 HAN SO HEE 1st FANMEETING WORLD TOUR Xohee Loved Ones” ที่กรุงโซล เปิดขายบัตรไปแล้ว 5 วัน แต่ ณ เวลา 11.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น มียอดขายเพียงประมาณ 700 ใบ จากจำนวนที่นั่งทั้งหมด 1,600 ใบ คิดเป็นเพียง 43%
ก่อนหน้านี้ ฮัน โซฮีได้ประกาศยกเลิกตารางแฟนมีตติ้งต่างประเทศหลายเมือง เริ่มตั้งแต่ที่นิวยอร์กซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ตามมาด้วยแฟนมีตติ้งเดือนตุลาคมที่แฟรงก์เฟิร์ต, เบอร์ลิน, ลอนดอน และปารีส โดยผู้จัดงานออกแถลงการณ์ขอโทษต่อความไม่สะดวก พร้อมยืนยันว่าจะคืนเงินเต็มจำนวนให้ผู้ที่ซื้อตั๋วแล้ว
การที่แฟนมีตติ้งใน 5 เมืองใหญ่ต่างประเทศถูกยกเลิก ส่งผลให้ความคาดหวังต่อแฟนมีตติ้งในประเทศสูงขึ้น แต่กลับปรากฏว่ายอดขายตั๋วในกรุงโซลยังต่ำเกินคาดการณ์
ด้านชาวเน็ตเกาหลีแสดงความเห็นแตกเป็นสองฝ่าย บางคนมองว่าความนิยมของเธอลดลงเมื่อเทียบกับอดีต ขณะที่บางคนตั้งคำถามกับการเลือกจัดงานในสหรัฐฯ และยุโรปที่ไม่ใช่ตลาดหลักของนักแสดง “เธอไม่ใช่ไอดอล K-Pop ที่จะมีแฟนต่างชาติจำนวนมากอยู่แล้ว” ความเห็นหนึ่งระบุ อีกความเห็นบอกว่า “700 ใบก็ถือว่าเยอะสำหรับนักแสดงแล้ว เพียงแต่ผู้จัดเลือกสถานที่ที่ใหญ่เกินไป” ขณะที่บางเสียงมองว่าทีมงานคาดการณ์ความต้องการสูงเกินจริง
ทั้งนี้ แฟนมีตติ้งของฮัน โซฮีในเกาหลีมีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยยอนเซ ประเทศเกาหลีใต้