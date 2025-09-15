“พูห์-พาเวล” เปิดบ้านจัดแฟนมีตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Jabs Playhouse with PoohPavel” เสิร์ฟโมเมนต์สุดฉ่ำเขย่าใจแฟนๆ สมมงพรีเซนเตอร์ Lip & Cheek Balm และ Lip Gloss Plumper

เสิร์ฟโมเมนต์ความฟินกันแบบรัวๆ!! สำหรับงานเปิดตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Jabs Playhouse with PoohPavel” กิจกรรมแฟนมีตของสองหนุ่มคู่ซี้ “พูห์-กฤติน กิจจารุวรรณกุล” และ “พาเวล-นเรศ พร้อมเผ่าพันธุ์” คู่ฮอตจากซีรีส์บอยเลิฟ “PIT BABE THE SERIES” พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ Jabs the Bonny Bliss Lip & Cheek Balm เปิดบ้านต้อนรับความสดใส ชวนแฟนคลับผู้โชคดีมาร่วมอยู่ในโมเมนต์แห่งความสุข ความสนุก ณ Siam Square Block I
โดยมี คุณลัญชนา ศรีศักดิ์หิรัญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด ร่วมเปิดงานและพูดคุยบนเวที ก่อนที่ พูห์ พาเวล จะออกสตาร์ทความสนุกจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมเพิ่มความจิ้นฟินเวอร์ เลือกซีนเด็ด จาก “PIT BABE THE SERIES” ขึ้นมาแสดงบนเวทีให้ได้ฟินทะลุจอมาอยู่ตรงหน้า!! ทำเอาเหล่าแฟนคลับด้อมBabeHoopers เสียงกรี๊ดสนั่นหวั่นไหว เป็นโมเมนต์เอาใจแฟนๆแบบสุดๆ แถมยังมีช่วงพูดคุยอย่างเป็นกันเอง และทั้งคู่ยังร่วมเล่นเกมส์กับผู้โชคดี ที่แต่ละเกมส์ ชวนฮ๊อปไม่ไหว ทั้ง เกมส์ KISS ไหนใจตรงกัน, เกมส์ ขีดคิสคิ๊ส และ เกมส์ จับคู่ KISS งานนี้ พูห์ พาเวล ทุ่มสุดตัวเสิร์ฟเอนเนอร์จี้ดีไม่มีตก สมมงพรีเซนเตอร์ Lip & Cheek Balm และ Lip Gloss Plumper ไม่ว่าจะมุมไหน ท่าไหนก็ปากสวยฉ่ำโกลว์ทุกสี แฮปปี้ทุกซีซั่น ก่อนจะปิดท้ายด้วยเพลงเพราะๆ เรียกว่าได้ใกล้ชิดกันแบบสุดๆ กลับบ้านกันแบบอุ่นหัวใจ หอบความฟินกลับไปเต็มๆ!!