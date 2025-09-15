“อ้อย จิระวดี” เผยคุณยาย “มารศรี” อายุย่างเข้า 105 ปีแล้ว แข็งแรงดี อยากเล่นละคร เป็นศิลปิน 5 แผ่นดิน

“อ้อย จิระวดี” อัปเดตสุขภาพคุณยาย “มารศรี” แข็งแรงดี ออกกำลังกายทุกวัน เผยก่อนหน้านี้เกาจนเป็นแผลติดเชื้อที่ข้อมือ ต้องไปอยู่รพ.นาน 4 เดือน แชร์เคล็ดลับอายุยืน 105 ปี จิตใจสำคัญที่สุด ให้มีความสุข มีกำลังใจดี และดูแลอาหารการกิน บอกคุณแม่ความจำดี ยังอยากเล่นละครอยู่ แต่ไม่ได้รับงานมา 10 ปีแล้ว
อายุย่างเข้า 105 ปีแล้ว สำหรับคุณยาย “มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา” นักแสดงอาวุโส 5 แผ่นดิน ล่าสุดได้เจอลูกสาวของคุณยาย อย่าง “อ้อย จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา” ในงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 33 ก็เลยขอถามถึงเคล็ดลับอายุยืนยาว พร้อมอัปเดตเรื่องสุขภาพของคุณยาย หลังไปรักษาแผลติดเชื้ออยู่ที่โรงพยาบาล นานกว่า 4 เดือน
“คุณแม่เป็นแผลที่ข้อมือ แล้วปรากฎว่าพอแผลหายแกเกา มันเลยเป็นแผลใหญ่ติดเชื้อตรงข้อมือ จากแผลนิดเดียว ก็ไปอยู่โรงพยาบาล 4 เดือน 1 วัน ส่วนเราก็ไปผ่าตัดมดลูก แล้วก็ได้ออกพร้อมแม่พอดี ก็ขอบพระคุณทุกท่าน ตอนนี้คุณแม่แข็งแรง ออกกำลังกายทุกวันค่ะ แต่สิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือการเกา กลัวว่าจะติดเชื้ออีก ใช้เวลา 4 เดือนเลยกว่าแผลจะหาย ผู้สูงอายุเนี่ยแผลหายยากมาก เพราะมันไม่มีคอลลาเจนเข้าไปช่วย ตอนแรกคุณหมอล้างแผลทุก 2 วัน เข้าเดือนที่ 3 ก็ทุก 3 วัน แต่ตอนนี้ก็ยังล้างแผลอยู่”
ห่วงคุณแม่ชอบออกกำลังกายมากเกินไป ต้องคอยบอกให้พอเถอะ
“พอแข็งแรงแล้วเขาชอบออกกำลังกาย ออกมากเกินไป ออกที 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นปกติของเขา แต่ไม่ปกติของเรา คือเขาทำมาตั้งแต่สาวๆ เราก็ไม่อยากให้เขาออกมาก เพราะมันจะทำให้หัวใจไม่ดี ก็ต้องคอยบอกแม่จ๋าพอแล้ว พอเถอะ วันก่อนเหวี่ยงเรา เราหอบเลย แต่แม่ไม่เป็นไรเลย เราสู้เขาไม่ได้จริงๆ ต้องยอมแพ้ค่ะ ที่ห่วงที่สุดคือแผลไปกระแทกเตียง ก็ต้องหาอะไรคุมไว้ค่ะ”
2 พ.ย.นี้ จะอายุ 105 ปีแล้ว เคล็ดลับคือจิตใจสำคัญที่สุด ทำให้เขามีความสุข มีกำลังใจดี
“104 ย่าง 105 วันที่ 2 พฤศจิกายนนี้จะ 105 พอดีค่ะ ถามว่าทำไมคุณแม่ถึงแข็งแรงอายุยืน หนึ่งคือจิตใจสำคัญที่สุด เราให้กำลังใจกัน คุยเล่นแหย่กันก็มีความสุข ผู้สูงอายุขอแค่ทำให้เขามีความสุข มีกำลังใจดี เวลาเราไปเป็นวิทยากรก็ไปพูดเรื่องนี้ ลูกๆ นะอดทน ผู้ใหญ่จะบ่นนั่นนี่ ก็หลอกเขาเหมือนตอนเด็กๆ หลอกเขาแหย่เขา แล้วชีวิตครอบครัวจะมีความสุข คุณแม่เขามีความสุขตลอดเวลา แล้วก็ออกกำลังกาย เขาชอบเต้นรำ อาหารก็สำคัญ เน้นปลาเน้นผัก เวลาอยู่ด้วยกัน ส่วนมากก็จะจัดดอกไม้ถวายพระ แล้วก็เล่นเกม ซึ่งจะช่วยเรื่องความจำมากเลยทีเดียว”
เผยคุณแม่ยังอยากเล่นละครอยู่ตลอด แต่ไม่สามารถรับงานได้แล้ว
“อยากเล่นอยู่ๆ ยังให้เขาซ้อมอยู่เลย ไหนซ้อมเสียใจสิ ซ้อมดีใจสิ ความจำโอเค ตลอดชีวิตเขาเล่นแต่ละครมา เขาก็เลยอยากเล่น แต่มันไม่ได้แล้ว แล้วก็ไม่มีใครติดต่อมาด้วย เพราะกลัวเดี๋ยวไปสลบที่กองถ่าย ก็ไม่ได้รับงานมา 10 ปีได้แล้วค่ะ ตอนนี้ก็สบายอยู่ที่บ้าน เป็นศิลปิน 5 แผ่นดิน”