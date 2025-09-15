"เจฟ ซาเตอร์" เชื่อ "แม่สีดา" รับรู้ได้เรื่องรางวัล ตื่นเต้นเตรียมขึ้นโชว์บนเวทีมิสยูนิเวิร์ส 2025

"เจฟ ซาเตอร์" ได้รางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์เวทีจากสุพรรณหงส์ เชื่อว่า "แม่สีดา" คงรับรู้ ที่ได้รางวัลนักแสดงสบทบหญิงยอดเยี่ยม ยอมรับตื่นเต้นจะได้ขึ้นเป็นโชว์สุดท้ายบนเวทีมิสยูนิเวิร์ส 2025 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ เตรียมทำดนตรีใหม่ใส่ความเป็นไทยและความเป็นระดับโลกในโชว์
ทำเพลงประกอบภาพยนตร์ครั้งแรกก็ได้รางวัลใหญ่เลย สำหรับนักร้อง-นักแสดงหนุ่ม "เจฟ ซาเตอร์" ที่คว้า รางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ในเพลง "เหมือนวิวาห์" จากภาพยนตร์เรื่อง "วิมานหนาม" ในงานประกาศรางวัล สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2567 ไปครอง ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อน และถือเป็นเกียรติมาก ที่สำคัญเชื่อว่า "แม่สีดา พัวพิมล" ที่ได้รางวัลผู้แสดงสบทบหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องนี้ก็น่าจะรับรู้และภาคภูมิใจด้วยเช่นกัน
"เป็นเกียรติมากๆ ขอบคุณทีมงานทุกคน นักแสดงทุกคน ตัวละครทุกคนที่มาอยู่ในเรื่องราวทำให้เกิดเพลงนี้ขึ้นมา ไม่มีความคิดเลยว่าจะได้ เมื่อกี้ขึ้นไปพูดยังไม่มีในหัวเลย จริงๆ ผมว่าทุกคนที่อยู่ในรายชื่อเข้าชิงนั้นทุกคนสุดยอดมาก การได้อยู่ตรงนั้นก็เป็นเกียรติแล้ว ได้รางวัลก็ยิ่งเป็นเกียรติขึ้นไปอีก ตอนที่ประกาศชื่อผมตื่นเต้นนะ ใจเต้นแรง ไม่คิดว่าเพลงๆ นึงมันจะพาเราไปได้ไกลขนาดนี้ สิ่งที่ทำให้เพลงนี้ได้รางวัลผมว่าน่าจะเป็นตัวละครที่เล่าเรื่องของมันออกมาได้ถึง และทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้ก็จะโยนกลับไปเรื่องของวิมานหนามตลอด รางวัลนี้ก็เหมือนเป็นกำลังใจให้ผมและแฟนคลับด้วย เพราะเราก็ทำเพลงมาหลายปี อันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ทำเพลงประกอบภาพยนตร์แล้วมันมาถึงจุดนี้ได้ มันเกินความคาดหมายมากๆ ครับ มันยิ่งใหญ่มาก"
"ยิ่งใหญ่ในฐานะนักแสดงด้วยนะ อย่างในบททองคำ เราได้รู้จักเขา เขาก็คงภูมิใจ แล้วแม่สีดาก็อยู่ในเรื่องนี้เหมือนกัน เขาก็คงจะภูมิใจมากๆ จริงๆ ผมแอบรู้อยู่แล้วนะว่า แม่สีดาต้องได้แน่เลย เพราะแม่เล่นดีมาก จำได้ว่ามีซีนนึงที่ผมไม่จำเป็นต้องร้องไห้ แต่แม่ส่งมามันจริงมาก จนเราร้องไห้ออกมาเลย ก็รู้สึกว่าแม่ต้องได้แน่ๆ และทุกครั้งที่แม่ได้รางวัลแม่จะดีใจมากๆ ดีใจโคตรๆ เลย แต่วันนี้ไม่ได้เห็นแม่ดีใจ แต่คิดว่าแม่คงรู้แหละว่าได้รางวัลนี้ ก็สุพรรณหงส์เนอะ อยากให้แม่ได้รับตอนที่แม่ยังอยู่ ผมว่าแม่ทำได้แล้ว มันคือการตอบแทนในการทำงานตลอดระยะเวลาของแม่ นี่คือตลอดช่วงชีวิตของแม่จริงๆ"
"ผมก็อยากเล่นหนังอีกนะ แต่ก็ต้องดูคิวนิดนึง (หัวเราะ) เพราะเราอยากจะเลือกเรื่องที่เราชอบที่สุดและทำได้ดี ก็มีติดต่อมาครับ แต่ยังรู้สึกว่ามันยังเป็นบทที่เราอาจจะยังทำได้ไม่ดี ก็เลยยังไม่ได้ตอบรับไป แต่ก็เปิดรับครับ จริงๆ ผมพิจารณาจากบทซะส่วนใหญ่ บทเป็นยังไงก็ตามนั้นเลย"
ตื่นเต้น จะได้โชว์วันไฟนอลของมิสยูนิเวิร์ส 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
"ยังไม่รู้ว่าจะได้ใส่ชุดอะไรไปเดิน แต่ได้ดูคนเก่าๆ มาบ้าง เห็นศิลปินหลายๆ คนที่ได้มีโอกาสโชว์ เราก็ไม่คิดว่าจะได้ไปโชว์ แต่เดี๋ยวต้องทำการบ้านก่อนกับโชว์แต่ละเพลง แต่ทำดนตรีใหม่แน่นอน ก็น่าจะเป็นโชว์ที่เราตั้งใจมากๆ และอยากให้มีความเป็นไทยด้วย ก็ตื่นเต้นนะ เวทีมิสยูนิเวิร์สมันระดับโลกมากๆ และการที่ได้โชว์ในโชว์สุดท้ายก่อนที่เขาจะประกาศมันเจ๋งมาก ตอนที่เขาติดต่อมาก็ไม่ทันได้ถามว่า ทำไมถึงเลือกผม แต่ตกลงไปก่อนแล้ว (หัวเราะ) ก็รู้สึกว่าครั้งนึงเราได้มีโอกาสเล่นที่มิสยูนิเวิร์ส ก็ถือว่าเป็นเกียรติ ผมว่าความกดดันมันคือการทำโชว์ยังไงให้มันใหม่ เพราะเพลงเราเองก็ร้องมาหลายรอบแล้ว แต่การเลือกเพลงมาแล้วทำใหม่พร้อมกับเสริมความเป็นไทย ก็เหมือนเป็นตัวแทนประเทศไทย เหมือนไปแข่งกีฬาทีมชาติ เราจะทำยังไงให้ดึงความเป็นไทยออกมาผสมในโชว์เราให้ได้"
"ตอนนี้ยังไม่ได้คุยอะไรกับโชว์ไดเรคเตอร์มาก แต่แพลนในหัวคร่าวๆ คืออยากให้เพลงมันมีความเป็นมิสยูนิเวิร์สและมีความระดับโลก แต่ในความเป็นระดับโลกนั้นก็อยากจะใส่รายละเอียดความเป็นไทย เพราะว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และเราก็เป็นศิลปินไทย ก็อยากจะโชว์ให้มันออกมาดี เพลงก็อาจจะต้องดูว่าเป็นเพลงไหน เพราะเพลงผมก็มีทั้งเพลงไทยและสากล ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปกัน แต่ยังบอกไม่ได้ว่ากี่เพลง ตอนนี้ก็พยายามยัดตารางซ้อมและทำให้โชว์ดีที่สุด ผมยังไม่เคยไปร้องบนเวทีนางงามเลย ไม่เคยประกวดเองด้วย ก็เลยไม่รู้ว่ากระบวนการเขาเป็นยังไง (หัวเราะ) แต่เคยเห็นบ่อยครับ ก็ฝากพี่ๆ กะเทยด้วย เพราะผมก็มีพี่กะเทยเลี้ยงมาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นโจทย์ครั้งนี้ก็คือทำยังไงก็ได้ให้พี่กะเทยถูกใจ (หัวเราะ)"