“จูเนียร์” ต่อสายตรงถึง “แจ็คกี้” แก้ข่าว หลอกให้รักแล้วยืมเงินล้าน

“จูเนียร์ กาจบัณฑิต” ต่อสายตรงหา “แจ็คกี้ ชาเคอลีน” แกัข่าว หลอกให้รักแล้วยืมเงินเกือบล้าน ลั่นไม่เคยยืมเงินใคร แม้แต่พ่อแม่ตัวเอง
หลังสาว “แจ็คกี้ ชาเคอลีน มึ้นช์” ออกมาเปิดใจผ่านรายการแฉ ว่า 7 ปีที่แล้วเคยโดนหนุ่มหล่อในวงการมาหลอกให้รัก ก่อนจะขอยืมเงินเกือบล้าน อ้างว่าทางบ้านมีปัญหาทางการเงิน ใช้เวลาทวงเกือบ 2 ปี กว่าจะได้คืน แถมตอนนี้ก็ยังคืนมาแค่ 50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น โดยงานนี้ชาวเน็ตหลายคน ก็แอบโยงไปที่หนุ่ม “จูเนียร์ กาจบัณฑิต” ที่เคยมีข่าวกิ๊กกั๊กกันอยู่พักหนึ่ง ล่าสุดวันนี้ (14 ก.ย.) ได้เจอจูเนียร์ ที่มาร่วมงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 33 เจ้าตัวเลยขอแก้ข่าวว่าไม่ใช่ตนแน่นอน พร้อมต่อสายตรงหาสาวแจ็คกี้กลางวงสัมภาษณ์ เพื่อให้ช่วยยืนยันความบริสุทธิ์
“อยากเป็นคนยืมเองจริงๆ เลยเนี่ย ได้ตั้งล้านนึง ไม่ใช่ผม ไม่เคยยืมเงินใครครับ พ่อแม่ยังไม่ยืมเลย ตอนเห็นข่าวก็ตลกดีครับ กำลังกินข้าวอยู่ ผู้จัดโทร.มา จูไปยืมเงินใคร ไปยืมเงินแจ็คกี้ตอนไหน แบบอะไรครับเนี่ย (หัวเราะ) ไม่ใช่แน่นอนครับ แต่อาจจะเพราะว่าเคยมีข่าวกับพี่แจ็คกี้ตอนนั้นหรือเปล่า เลยโยงกันไปได้ล่ะมั้ง ถามว่ากลัวเสียชื่อไหม คือผมไม่ค่อยเข้าโซเชียล เลยไม่ค่อยรู้ว่ามีคนเขาด่าผมจริงจังขนาดไหน ทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นนะ ฟังมาแค่มีคนพูดถึง ซึ่งก็ไม่เป็นไร ผมไม่เห็น”
“ไม่เคยยืม โทร.หาเลยไหม เคลียร์ได้ตรงนี้เลยครับ ไม่ใช่ผม แต่ก็ยังไม่ได้เจอกันเลยครับ เจอล่าสุดตอนไปโปรโมตที่รายการข่าว แต่ก็ไม่รู้สึกจำเป็นต้องเคลียร์ขนาดนั้น ถ้าเจอก็คงคุยตลกๆ ไปแหละ ไม่ได้เครียดเลยครับ คิดว่าคนน่าจะเข้าใจผิด แล้วคนที่รู้จักเราดี ก็จะรู้แหละว่าไม่ใช่ผมแน่นอน”
ต่อสายตรงหา “แจ็คกี้” กลางวงสัมภาษณ์ ยืนยันไม่ใช่คนที่ยืมเงิน
จูเนียร์ : “โทร.เลยไหม ใช่ผมไหมที่ยืมตังค์พี่อะ”
แจ็คกี้ : “(หัวเราะ) อุ๊ยขอโทษ ไม่ใช่ ไม่ใช่จูเนียร์ จูเนียร์ขโมยหัวใจ ไม่เคยให้อะไรจูเนียร์ มีแค่ไปกินหม่าล่าด้วยกัน”
แนะควรเลือกไว้ใจคน ถ้าจำนวนเงินเยอะควรทำสัญญา
“เรื่องเงินๆ ทองๆ ผมว่าพี่แจ็คกี้ควรเลือกไว้ใจคนนิดหนึ่ง ถ้าจำนวนเงินมันเยอะก็ทำสัญญาไปซะ อาจจะดีกว่าครับ”
อัปเดตหัวใจโสดสนิท จนผู้จัดการส่วนตัวยุให้ไปจีบสาว
“ไม่มีเลยครับ ไม่มีความใกล้เคียงเรียกกว่าแฟนเลย วันๆ ไม่ได้เจอใครเลย ถ้าไม่ทำงาน ไม่ได้เตะบอล ก็ไม่ได้ออกไปไหน ผมวนเวียนอยู่กับงาน เตะบอล ดูบอล แค่นี้เลย ไม่ได้เจอใครครับ ผู้จัดการส่วนตัวเขาก็อยากให้มีเหมือนกัน แบบไปจีบคนโน่นสิ คนนี้สิ ผมก็แบบมันใช่เหรอ (หัวเราะ) หลังๆ เขาเริ่มรำคาญผม กลัวผมเป็นซึมเศร้า แต่ผมก็โสด ไม่เหงาครับ อยู่คนเดียวได้ดีมาก โสดมานานแล้ว เลิกกับแฟนคนล่าสุดก็ 4-5 ปีแล้ว”
ไม่ได้ปิดใจ แต่ขี้อายเรื่องผู้หญิง ไม่กล้าไปจีบเอง
“ไม่ได้ปิดใจ แค่ไม่เจอใครเลย ก็ไม่รู้ต้องยังไงถึงจะมีแฟนได้ คิดไม่ออกเหมือนกัน แต่สเปกก็เลือกมากนิดหนึ่งเหมือนกัน ต้องเป็นคนที่เราเคยเจอมาก่อน ถึงจะกล้าไปจีบ แล้วเราก็ไม่ได้จีบเอง ใช้เพื่อนเข้าไปจีบ เป็นคนไม่ค่อยกล้าเข้าไปจีบใคร ขี้อายๆ ดูเกรียนๆ แต่เรื่องผู้หญิงขี้อายมาก ถ้ามีคนมาจีบก็ตอบไม่ได้อีก ต้องดูอีกว่าเราชอบไหม ก็เดี๋ยวจะพยายามเข้าไปเช็ก DM บ้างครับ”