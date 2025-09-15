“หลานม่า” กวาด 9 รางวัลสุพรรณหงส์ "แม่สีดา" จากไปยังได้สมทบหญิงยอดเยี่ยม

หลานม่า มาแรง กวาด 9 รางวัลสุพรรณหงส์ บิวกิ้น - อุษา เสมคำ นักแสดงนำชาย-หญิงยอดเยี่ยม ด้าน "แม่สีดา" แม้ตัวจะจากไป แต่ฝากฝีมือไว้ให้จดจำคว้า นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
เปิดตัวอย่างอลังการ สมกับเป็นงานประกาศรางวัลทรงคุณค่าของวงการภาพยนตร์ไทย ที่จัดต่อเนื่องยาวนานถึง 33 ปี สำหรับงานประกาศรางวัล “สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2567”จัดขึ้นโดย สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.), วัน แบงค็อก และ อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 โดยปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ “อินฟินิตี้” จัดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2568 ณ วัน แบงค็อก ฟอรั่ม ชั้น 3
เปิดฉากงานด้วยพาเหรดเดินพรมแดงจากเหล่า ผู้กำกับ นักแสดง จากค่ายภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ได้แก่ บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล, เจฟ ซาเตอร์, ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, ช่อ-พรรณิการ์ วานิช, ณัฏฐ์ กิจจริต, เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ, เอม-ภูมิภัทร ถาวรศิริ, มะเดี่ยว-ชูเกียรติ ศักดิ์วีระ, บอส กูโน, พัฒน์ บุญนิธิพัฒน์, ใบปอ-ธิติยา จิระพรศิลป์, จั๊มพ์-พิสิฐพล เอกพงศ์พิสิฐ, กระทิง-ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์, เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, มอส-ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ, แบงค์-มณฑป เหมตาล, แฟรงค์-ธนัตถ์ศรันย์ ซำทองไหล, เจแปน-พลอยปภัส ฝนแก้วศิวพร, กอล์ฟ-คุณาวุธ จิรัฐติกร, ปีเตอร์-ปรัตถกร ดวงสว่าง, แปลน-รัฐวิทย์ กิจวรลักษณ์, โยชิ-รินรดา ธุระพันธ์ ฯลฯ
จากนั้นสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมรับชมวิดิโอ เพื่อระลึกถึงบุคคลในวงการภาพยนตร์ผู้ล่วงลับ ก่อนที่พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ พร้อมนำเข้า VTR รวมหนังไทยทั้งหมดในปี 2567 ที่เข้าชิงรางวัลในปีนี้ทั้ง 54 เรื่อง ได้แก่ หม่อม, ไชน่าทาวน์ ชะช่า, เหมรย บน บาป สาป แช่ง, ปิดเมืองล่า, พี่นาค 4, รอวัน, ภูพานสะอื้น, หลานม่า, มอร์ริสัน, เธอ ฟอร์ แคช สินเชื่อ...รักแลกเงิน, อนงค์, คนกราบหมา, เทอม 3, อำนาจ ศรัทธา อนาคต, ข่อยฮักเจ้าหลาย, เชคสเปียร์ต้องตาย, สังเวียนมวยรอง, ยูเรนัส 2324, แดนสาป, ผาดำคำไอ่ ซินเตอเรลล่าสตอรี่, ช.พ.๑สมรภูมิคืนชีพ, มานะแมน, วิมานหนาม, ฝนเลือด, องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ, รถทัวร์ วีไอผี
ตาคลีเจเนซิส, อคิลลิสเคิร์ส กับสมบัติต้องคำสาป, ศึกค้างคาวกินกล้วย, ปอบแม่ใหญ่แดง, หลวงพี่เท่ง คัม แบ็ค, 4 ทรชนคนอันตราย, ธี่หยด2, ปณิธานหวานน้อย, ตำรวจแต่ง, 404 สุขีนิรันดร์ รัน รัน, วัยหนุ่ม 2544, เดอะ ซี๊ด คู่หูก้องโลก, ไรเดอร์, วัยสตาร์ท น็อนสต็อป, ผู้บ่าวนิกะห์, มันดาลา, คุณชายน์, สวรรค์บ้านนอก กกกอก, เกจิ คนฆ่าผี, หอแต๋วแตก แหกสัปะหยด, ปะฉะดะ, ผู้เช่า, แม่นาค ทะลุมิติ, ปิดเกมล่า, วัยเป้ง นักเลงขาสั้น, มึงนอน มึงตาย, มาลีและ ปิ๊งรัก..คนที่เลิก
ในปีนี้ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ได้มอบรางวัล สุพรรณหงส์เกียรติยศ (Lifetime Achievement Award)ให้กับ ยุทธนา มุกดาสนิท มอบโดย คุณธนกร ปุลิเวคินทร์ ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, รางวัลผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ สีดา พัวพิมลจาก วิมานหนาม, รางวัลผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ได้แก่ เอม-ภูมิภัทร ถาวรศิริจาก วัยหนุ่ม 2544 , รางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม ได้แก่ ตาคลี เจเนซิส จาก บริษัท แฟทแคท สตูดิโอ จำกัด, สตูดิโอคำม่วน, นิพันธ์ สตูดิโอ และ บริษัท เอ็นดีเอฟ เดฟ จำกัด, รางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยมได้แก่ ช.พ.๑ สมรภูมิคืนชีพ โดย อาภรณ์ มีบางยาง และ บริษัท ธัมอาร์ต สตูดิโอ จำกัด, รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม ได้แก่ วิมานหนาม โดย ชญานุช เสวกวัฒนา, รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมได้แก่ วิมานหนาม โดย สองศักดิ์ กมุติรา
รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมได้แก่ หลานม่า โดย ใจเทพ ร่าเริงใจ, รางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ เพลง “เหมือนวิวาห์”โดย เจฟ ซาเตอร์จาก วิมานหนาม, รางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมได้แก่ หลานม่าโดย วรัตม์ ประเสริฐลาภ และ บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด, รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมได้แก่ หลานม่าโดย ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค, รางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ วิมานหนามโดย ตะวันวาด วนวิทย์, รางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมได้แก่ "อำนาจ ศรัทธา อนาคต" (Breaking the Cycle) :บริษัท ป๊อป พิคเจอร์ จำกัด , รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ หลานม่าโดย ทศพล ทิพย์ทินกร และ พัฒน์ บุญนิธิพัฒน์
และยังมีรางวัลพิเศษ คือ รางวัลภาพยนตร์ไทย ยอดนิยมประจำปี 2567ได้แก่ ยูเรนัส 2324 บริษัท เวลเคิร์ฟ จำกัด มอบโดย คุณพรชัย ว่องศรีอุดมพรเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, รางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมได้แก่ หลานม่าจาก บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด มอบโดย คุณยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ อุษา เสมคำ จาก หลานม่า , รางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่ บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุลจาก หลานม่า, รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ พัฒน์ บุญนิธิพัฒน์ จาก หลานม่ามอบโดย นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, ภาพยนตร์ไทยรายได้สูงสุดประจำปี 2567ได้แก่ "ธี่หยด 2"จาก บริษัท เอ็ม ดิสทริบิวชั่น จำกัด, บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด มอบโดย น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลีอดีตประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ, รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ หลานม่าจาก บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัดประกาศ และมอบโดย คุณสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
จากนั้น คุณสุชาติ ตันเจริญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ, นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, คุณยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, คุณวราพรรณ ชัยชนะศิริรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, นางสาวสุธาทิพ ลาภสมทบผู้เชี่ยวชาญ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, คุณธนกร ปุลิเวคินทร์ ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, คุณพรชัย ว่องศรีอุดมพรเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, คุณพลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายรีเทล โครงการ วัน แบงค็อก, คุณวิชัย กุลธวัชชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), คุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนขึ้นเวทีถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน
เรียกว่าทุกรางวัลในปีนี้ เป็นการสร้างความภาคภูมิใจและส่งเสริมอุตสาหกรรมวงการภาพยนตร์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังโดยแท้จริง