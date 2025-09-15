“รอง เค้ามูลคดี” เตรียมผ่านิ่วในท่อน้ำดีรอบ 2 จะอยู่ 105 ปี

“รอง เค้ามูลคดี” เตรียมผ่าตัดนิ่วในท่อน้ำดี ครั้งที่ 2 ลั่นจะอยู่ถึง 105 ปี ไม่กล้าเป็นอะไรแล้ว กลัว “แม่ทุม” เป็นห่วง
ทำเอาแฟนๆ เป็นห่วงไม่น้อย สำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ “รอง เค้ามูลคดี” หลังเมื่อเดือนที่แล้วถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน จากอาการปวดท้องอย่างรุนแรง ล่าสุดวันนี้ (14 ก.ย.) ได้เจอเจ้าตัว ที่มาร่วมงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 33 ก็เลยขออัปเดตสุขภาพกันสักหน่อย โดยอารองเผยว่าตนเป็นนิ่วในท่อน้ำดี และที่ต้องหามส่งโรงพยาบาล ส่วนหนึ่งก็เพราะความประมาท ที่ไม่ยอมไปหาหมอตามนัด
“เป็นนิ่วในท่อน้ำดี เราประมาทเอง อาการมันมีอยู่แล้ว แต่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นขนาดนั้น ก็ซื้อยาทานเอง ทานไปๆ มันกำเริบหนัก จนไม่ไหว ล้ม ลูกก็ส่งโรงพยาบาล แต่ตอนนี้สบายแล้ว แข็งแรงแล้ว คือเราตัดถุงน้ำดีทิ้งไป 10 กว่าปีแล้ว ทีนี้ไม่รู้ว่าเศษนิ่วมันกระเด็นไปที่ท่อน้ำดีได้ยังไง 10 กว่าปีที่ผ่านมา มันก็งอกเรื่อย แล้วเมื่อปีที่แล้วหมอเขาเห็นว่า ทำไมท่อน้ำดีทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ ต้องมีอะไรแน่นอน คุณอาว่างเมื่อไหร่มาตรวจอีกที"
"เราก็ประมาท คิดว่าไม่มีอะไร ก็ไม่ไปตรวจ มีอยู่วันหนึ่งเดินๆ อยู่ แล้วล้มริมถนนเลย คุณหมอเขาก็บอกว่าเตือนแล้วไม่มา เราผิดเอง ประมาทเอง สรุปก็ผ่าตัดไปแล้ว นอนโรงพยาบาล 12 วัน แต่มันยังออกไม่หมด เพราะมันไปติดกับตับอ่อน ช่วงผ่าไม่รู้เป็นยังไง ตับอ่อนมันอักเสบ เลยต้องหยุดเอาไว้ก่อน วันที่ 22 กันยานี้จะไปเอาที่เหลือออก แต่หมอบอกไม่มีอะไรแล้ว เอาออกคราวนี้สบายแล้ว แต่หมอเขาสั่งห้ามกินของทอดของมัน ห้ามเด็ดขาด”
เผยหลังจากล้มก็มีเจ็บ แต่ทำเหมือนไม่มีอะไร ไม่อยากให้ลูกตกใจ ขอบคุณคนห่วงแต่ยังอยู่อีกนาน
“คือมันอาจจะมี แต่เราพยายามทำให้ไม่มี เพราะเรากลัวลูกตกใจ เรารู้ว่ายัยยุ้ย (ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี) แล้วก็ลูกๆ จะห่วงเรามาก เราไม่อยากเป็นภาระของใคร แต่โรคอื่นก็ไม่มีแล้ว มีแต่ความดันทุรัง ดื้อ ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง ยังอยู่อีกนาน อย่างน้อยต้องมี 105 ปี”
เตือนให้ดูแลสุขภาพ อย่าประมาท ส่วนตัวเองไม่กล้าเป็นอะไรแล้ว กลัว “แม่ทุม” เป็นห่วง
“คนสูงวัยประมาทไม่ได้ คนหนุ่มสาวก็เหมือนกัน ทุกวันนี้เราไม่รู้เราทานอะไรเข้าไปบ้าง มันมีสิ่งที่มีพิษเจือปนเข้าไปหรือเปล่า หรือร่างกายเราเองมีอะไรผิดแปลก เราดูแลตัวเองดีหรือเปล่า ถ้าประมาทแล้วจะเป็นอย่างผม การนอนโรงพยาบาลไม่ใช่เรื่องสนุกเลยครับ เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดี ไม่กล้าเป็นอะไร กลัวยายทุม (ปทุมวดี พุ่มสว่าง : ภรรยาผู้ล่วงลับ) เขาเป็นห่วง”