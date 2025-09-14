“ใหม่ ดาวิกา” แพนิกเจอซาแซงตามติดถึงหน้าบ้าน ใช้ชีวิตมีบอดี้การ์ดประกบ

“ใหม่ ดาวิกา” แพนิกเจอซาแซงตามติดถึงหน้าบ้าน “เต๋อ ฉันทวิชช์” เป็นคนจับได้ ลั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ หากรักศิลปินควรให้พื้นที่ส่วนตัวกัน เคารพกันด้วย ทุกวันนี้ต้องมีบอดี้การ์ดประกบ
ออกมาโพสต์ระบายความในใจยาวเหยียดในโซเชียลหลัง “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” จับได้ว่ามีซาแซงตามมาถึงบ้าน และตามประชิดไปทุกที่ที่ตนทำงาน ทำแพนิกกำเริบ
“ใหม่เจอแบบนี้มาเยอะแต่ไม่เคยเจอประชิดหน้าบ้าน ขับตามเราตั้งแต่เราออกจากบ้านไปสถานที่ต่างๆ ไปแม้กระทั่งสถานที่ถ่ายทำที่เป็นโซนทหาร ตอนนั้นก็ให้ทีมโลเกชั่นจัดการ เรารู้สึกไม่ปลอดภัย มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเลย ควรจะมีระยะห่างให้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบ ไม่รู้ว่าคุณชอบในลักษณะแบบไหน ยังไงก็แล้วแต่ใหม่ก็คือคนที่ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวเหมือนกัน ถ้าทำแบบนี้ ทำให้ศิลปินที่รักรู้สึกไม่ปลอดภัย นอกจากจะไม่ได้สร้างความดีใจให้กับเราแล้วยังสร้างความหวาดกลัว ใหม่เป็นโรคแพนิกอยู่แล้ว แล้วยังต้องมากลัวกับอะไรแบบนี้อีก มันเกินเลยค่ะ มันหนักไป
ตอนนี้เรามีบัตรประชาชนของคุณ และทุกอย่าง หยุดทำพฤติกรรมนี้เถอะค่ะ พื้นที่ใคร ใครก็เป็นห่วง ใจเขาใจเรา เป็นคุณคุณจะชอบไหม ตอนนี้ยังจับไม่ได้ เขารู้ตัวหนีไปก่อน แต่แจ้งตำรวจไว้หมดแล้ว เขาเป็นคนไทย มีบัตรประชาชนไทย”
เผยซาแซงคนนี้เคยเข้ามาประชิดตัวที่กองถ่ายมาแล้ว
“เขาเคยประชิดตัวใหม่ครั้งนึง เข้ามาหาใหม่ในกองถ่าย มาถามรู้จักคนนี้ไหม ไม่รู้จักแน่เหรอ ใหม่เลยถามกลับไปว่าอยู่แผนกไหนของกองถ่าย แล้วเขาก็เดินหนีไป ใหม่เลยไปตามทีมงานให้มาช่วย ใหม่เคยเห็นเขามาตามงานอีเวนต์ด้วย แฟนคลับทุกคนก็เห็น
ตอนนี้ทุกครั้งที่เข้าบ้านก็จะวนทุกซอย เข้าทุกซอยเพื่อจะดูว่าเป็นใคร ช่วงนี้มีบอดี้การ์ดประกบอยู่ใกล้ๆ เราจะไม่ยอมให้ใครมาทำอย่างนี้ มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมาใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัว เอาตรงๆ ตอนนี้แพนิก มีคนมาขับตามเราไปทุกที่ เราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร ถ้าชื่นชอบใหม่ก็ขอบคุณจริงๆ แต่มาในรูปแบบเฟรนด์ลี่ เคารพศิลปินดีกว่า แต่ถ้ามาเพราะคิดว่าอดีตเคยเป็นแฟน ขอให้ครอบครัวดูแลเนอะ ขอให้มีขอบเขตกัน”
ครั้งนี้ “เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” เป็นคนจับได้ บอกเจอเหตุการณ์ซาแซงบ่อย แต่ไม่เคยเจอแบบมาถึงบ้าน
“ใหม่เจอเรื่องนี้ตลอด แต่ไม่เคยเจอมาถึงบ้าน เจอหนักๆ ต้องแจ้งความเคยมีมาแล้ว สมัยก่อนถึงขั้นมากรีดร้อง ต้องเอาคนจับล็อก ให้ตำรวจมาล็อกตัวไปก็เคยมาแล้ว ถ้าจะให้ใหม่เล่า ต้องนั่งเล่าคุยกันเลยเพราะมันเยอะ คือใหม่เจอมาตลอด แต่รอบนี้รู้สึกว่าเกินไป ฝากบอกด้วยว่าหยุดทำพฤติกรรมแบบนี้เถอะค่ะ
พี่เต๋อเป็นคนจับได้ว่าเขามาจอดรถที่บ้าน ลุงตาดี บอกลุงว่าอย่าไปเจรจาเยอะอาจจะโดนได้ ลุงต้องเข้าก่อนเลย อยากจะบอกทุกคนว่าเคารพซึ่งกันและกันดีที่สุด ทำให้ศิลปินที่คุณรักปลอดภัยเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นมากเลย”