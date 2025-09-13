“หนุ่ม กรรชัย” เตือนสติ “มดดำ” ออกตัวเข้าข้างผู้วิเศษ ลั่นหน้าแข็งแรงรับสภาพได้อยู่แล้ว

“หนุ่ม กรรชัย” รับเตือนสติ “มดดำ” ออกตัวเข้าข้างผู้วิเศษ เชื่อมีชื่อไปเกี่ยวข้อง มดดำไม่เฟลเพราะหน้าแข็งแรงอยู่แล้ว รับสภาพที่เกิดขึ้นได้ จากนี้แฉดาราและพระ เปิดชื่อมาว้าวแน่นอน
หลังจากเปิดตัวผู้วิเศษ ที่ขายความเชื่อความศรัทธา แต่เบื้องหลังกลายเป็นหลอกเงินประชาชน ก็พบว่าคนเหล่านั้นสนิทสนม แจ้งเกิดมาจาก “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” แทบทั้งสิ้น เมื่อถามเรื่องนี้กับคนสนิทของมดดำ อย่าง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ก็ยอมรับว่าได้มีการเตือนมดดำในเรื่องนี้จากกรณีเคส “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” แล้ว
“จะบอกว่าไม่พูดเลยก็คงจะโกหก มีพูดแหละ เรื่องๆ นึงที่เราไม่สามารถพูดได้คือเรื่องความเชื่อ มันเป็นสิ่งที่แล้วแต่บุคคลจะคิด เขาจะอ่านของเขาได้เอง เราไม่สามารถไปห้ามใครไม่ให้เชื่ออะไรได้ มันเป็นเรื่องปกติที่คนจะเชื่อ คนนั้นบอกอย่าไปเชื่อ เขาก็คงจะไม่ฟังเพราะเขาเชื่อของเขาแบบนั้น มดดำเองก็เหมือนกันเขาก็มีสิทธิ์จะเชื่อของเขา ในวันนึงที่มันถูกพิสูจน์มาแล้ว ผมเชื่อว่ามดดำเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางความคิดสูง เขาต้องรู้ได้ว่าอันนี้มันไม่ใช่แล้ว ผมว่าเขารู้เพียงแต่เขาอาจจะไม่ได้ออกมาพูดให้ใครฟัง
อย่างเช่นเรื่องหมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ตอนที่หมอบีถูกจับไป มดดำออกมาพูดถึงเขาในรายการ ผมก็ส่งข้อความไปบอกว่าไม่ต้องพูดถึงเขาอีกแล้ว เพราะสิ่งที่มดดำพูดออกไปมันกลับมาทำร้ายมดดำเอง คนไม่เข้าใจหรอกในสิ่งที่มดดำกำลังพูด เขาดูจากเหตุการณ์ ณ ตรงนั้นว่ามันมีมูลในการกระทำความผิดจริง เขามองตรงนั้น ส่วนที่ว่าตัวเขาเองเป็นผู้วิเศษหรือไม่ใช่ผู้วิเศษมดดำจะเชื่อก็เก็บเอาไว้ ไม่ต้องบอกใคร
มดดำไม่เฟลหรอก หน้าเขาแข็งแรงมาก เขาไม่นอยด์หรอกเพราะเขาเป็นคนชัดเจนว่าเขารักคนนี้เขาก็รัก เขาไม่ชอบใครก็คือไม่ชอบ ฉะนั้นเขารับสภาพได้”
ข้อมูลพระที่ออกมาใบ้ ความเสียหายมากกว่า 100 ล้าน เปิดชื่อมาว้าว
“ผมก็มีข้อมูลที่คิดว่าน่าจะคนเดียวกับคุณพุทธ อภิวรรณ คิดว่าเปิดก็ว้าวนะ ผมว่าว้าวเลย (มากกว่า100 ล้าน?) น่าจะ”
ดาราเตรียมโดนแฉคนต่อไป ได้ยินชื่อตกใจแน่นอน
“มันมีกระแสข่าวมาแบบนั้นก็รอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไง เรื่องนี้มันคงจะถูกเปิดออกมาในเร็วๆ นี้แน่ มีคนส่งข้อมูลมาให้ผมพอสมควร ส่งไทม์ไลน์ต่างๆ นานามาให้แล้ว แต่ยังไม่สามารถพูดได้ ขอคุยกับอีกฝั่งก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง ผมคิดว่าผมน่าจะคุยกับคนๆ นี้ได้ ชื่อดาราคนนี้ถ้าได้ยินก็ตกใจ ก็ต้องรู้จัก ชายหรือหญิงบอกไม่ได้ เปิดมาตกใจแน่ (ความเสียหายเยอะไหม?) ผู้เสียหายเขายืนว่าก็เป็นร้อย”