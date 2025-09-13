“บอย ปกรณ์ - เบน บัญญพนต์” นำทีมดูตอนแรกพร้อมแฟนคลับ ในงาน “คมเดือน MANDATE Gala Night Premiere 1st EP”

พร้อมออกอากาศให้แฟนๆ ได้รับชมอย่างเต็มที่แล้ว สำหรับซีรีส์ “คมเดือน” (MANDATE) ผลงานระดับคุณภาพของ MONO ORIGINAL ซึ่งหลังจากเปิดตัวโปรเจ็กต์นี้ไปได้ไม่นานก็เรียกเสียงฮือฮาพร้อมกระแสตอบรับจากแฟนคลับอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียว โดยเป็นการรับหน้าที่ผู้จัดซีรีส์วายครั้งแรกของ “หมู อาซาว่า” หรือที่หลายคนรู้จักในนาม คุณหมู-พลพัฒน์ อัศวะประภา ภายใต้การผลิตในนามบริษัท ASA Studio และเป็นครั้งแรกที่พระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิง บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ที่ได้มาเล่นซีรีส์บอยเลิฟแนวโรแมนติกดราม่าเป็นครั้งแรก ประกบคู่กับหนุ่มหน้าใส เบน-บัญญพนต์ ลิขิตอำนวยพร พร้อมด้วยทีมนักแสดงนำอย่าง วี-วีรยา จาง, ฟลุ๊ค-ธนกร ติยานนท์, อัค-อัครัฐ นิมิตรชัย, พิตต้า ณ พัทลุง, อาร์ตี้-ธนฉัตร ตุลยฉัตร, นง-ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ และผู้กำกับมากฝีมือ ปริญญ์ กีรติรัตน์ลักษณ์ โดยได้จัดงานเปิดตัวซีรีส์อย่างยิ่งใหญ่อลังการในงาน “คมเดือน MANDATE Gala Night Premiere 1st EP” ให้ทั้งผู้จัด เหล่านักแสดง แฟนคลับ และสื่อมวลชนได้รับชมซีรีส์ตอนแรกพร้อมกันเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ณ Quartier CineArt, The EmQuartier ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก
ซึ่งในงาน Gala Premiere ของซีรีส์ “คมเดือน” (MANDATE) บอกเลยว่าเล่นใหญ่จัดเต็ม และเพื่อให้สอดคล้องไปกับธีมของซีรีส์ได้เนรมิตโรงภาพยนตร์ให้เหมือนกับเวทีดีเบตของเหล่านักการเมือง ให้ความรู้สึกเหมือนยกสภามาไว้ที่นี่กันเลยทีเดียว ก่อนจะเปิดงานกันที่พิธีกรหนุ่มอารมณ์ดี ญี่ปุ่น-ธนัฐ ธนจิระชัย กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและแฟนคลับที่มาร่วมงานในวันนี้อย่างเป็นทางการ พร้อมเชิญทีมนักแสดง บอย ปกรณ์, เบน บัญญพนต์, วี วีรยา, ฟลุ๊ค ธนกร, อาร์ตี้ ธนฉัตร, อัค อัครัฐ, พิตต้า, นง ทนงศักดิ์ และผู้กำกับ ปริญญ์ กีรติรัตน์ลักษณ์ พร้อมด้วยสองโปรดิวเซอร์ผู้ให้กำเนิดโปรเจ็กต์ซีรีส์ “คมเดือน” (MANDATE) อย่าง หมู อาซาว่า และ พงศ์นรินทร์ อุลิศ ขึ้นมาพูดคุยบนเวที ถึงซีรีส์แนวการเมืองสุดร้อนแรงที่เรียกว่าแปลกใหม่และท้าทายสำหรับซีรีส์บอยเลิฟเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งพูดคุยถึงตัวละครที่นักแสดงแต่ละคนได้รับบทบาท เพิ่มเสริมเติมความสนุกด้วยการเล่าถึงเบื้องลึกเบื้องหลังในการทำงานของซีรีส์เรื่องนี้ให้น่าติดตามชมมากขึ้นไปอีก ปิดท้ายช่วงเวลาดีๆ ด้วยการถ่ายภาพร่วมกับผู้ชมเก็บบันทึกทุกความประทับใจในวันนี้ ก่อนร่วมรับชมซีรีส์ตอนแรกไปพร้อมกัน
ติดตามชมซีรีส์ “คมเดือน” (MANDATE) ออกอากาศทั้งหมด 8 ตอน เริ่มสตรีม 12 กันยายนนี้ที่ Monomax เท่านั้น และรับชมตอนใหม่ ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 น.
