“นุ่น รมิดา” ท้องสมใจ กับ 6 ปีที่รอคอย กว่าจะมีลูกได้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ทั้งชีวิต

เป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่กันเต็มตัวแล้ว สำหรับคู่รัก “นุ่น รมิดา ประภาสโนบล” และ “หลุยส์ สก๊อต”หลังจากประกาศข่าวดีบนโซเชียล นุ่น รมิดา กำลังตั้งท้อง ในรายการ ขอข้าวกินหน่อยSeason2 ได้มาเปิดเผยเรื่องราวครั้งแรกว่ารอคอยกันมาถึง 6 ปี ทั้งสองต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้าง
อายุครรภ์เท่าไหร่แล้ว?
“ตอนนี้ 16 วีก 4 เดือน เข้าไตรมาส 2 เพศออกแล้ว แต่ว่าให้คุณหมอรู้คนเดียว นุ่นกับหลุยส์เองก็ยังไม่รู้ว่าเพศอะไร ก็ตรวจเลือด แล้วก็จะรู้ประมาณ 99% ความสมบูรณ์มาพร้อมเพศ”
นุ่นกับหลุยส์รอน้องมานานแค่ไหน?
“จริงๆ ก็ประมาณ 6 ปีค่ะ มันไม่ใช่ว่าพยายามมาตลอดแล้วมันไม่มีนะ มันจะมีช่วงที่ถ่ายบุพเพฯ ต้องพัก พักทุกอย่างเลย มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วด้วยไทม์ไลน์ พอจะมีก็มาเป็นพรหมลิขิต แพลนมันก็ต้องเลื่อนออกไปอีก ก็ถือว่ายาวนานเหมือนกัน ก็พยายามจะมีลูกยิ่งอายุเยอะแล้วนุ่นไม่ได้ฝากไข่ไว้ก่อน นุ่นก็ต้องมานั่งกระตุ้นตอนอายุ 37 ซึ่งแบบไข่น้อยมากคือไม่ได้อะไรเลย
นุ่นก็นึกว่าเก็บกระตุ้นครั้งแรก แล้วน่าจะได้เลย เลยไปหาหมอก็คิดว่าได้แหละ ก็มีไข่ออกมาจริง ผสมกันได้จริง แต่กลายเป็นว่าพอไปตรวจเกรดมันไม่ดี หมอบอกใส่ไปก็หลุด เพราะเกรดไม่ได้เลย เราก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้น แล้วมันก็เป็นแบบนั้นตลอด นุ่นก็เข้าไปด้วยความไม่เข้าใจ คือตามหมออย่างเดียวหมอให้ทำอะไรก็ทำ ในระหว่างกระตุ้นไข่มันประมาณ 10 วัน ก่อนกระตุ้นก็แฮงก์เอาต์กับเพื่อน กินไวน์ปกติ กินดื่มปกติ พอจะไปหาหมอก็หยุดกิน 10 วัน ใช้ชีวิตแบบนี้ตลอด แล้วไข่ก็ไม่ได้ดีเลย
เราก็สงสัยทำไมไข่ไม่ดี คืออย่างแรกเลยแอลกอฮอล์ก็มีส่วน แต่การพักผ่อนไม่เพียงพอตั้งแต่สมัยไหน แล้วเราทำงานวงการตั้งแต่สมัยไหน แล้วก็นอนน้อย การไม่ได้นอนคือทำให้ร่างกายแย่ที่สุด นี่คือไม่ได้รวมถึงอาหารการกินนะ แต่การนอนของนุ่นมันไม่ค่อยดี เพราะว่าพอเราได้พัก พักแบบไม่ได้ถ่ายละคร เราก็ยังออกไปแฮงก์เอาต์กับเพื่อน พอเริ่มอายุเยอะ นุ่นเก็บไข่มาตั้งแต่อายุ 37 แล้วนุ่นเพิ่งได้ไข่ที่เป็น เกรด A จริงๆ
เมื่อปีที่แล้วตอนอายุ 40 เพราะหยุดทุกอย่าง นอนสี่ทุ่ม กินอาหารคลีน กินวิตามิน แต่ผลออกมาก็คือเวิร์ก ไข่นุ่นเป็นเกรดที่ดี ไข่ใบที่คุณหมอเห็นแล้วว้าว ทำกระบวนการเยอะมากกับตัวเอง จนวันนึงนุ่นตั้งใจแล้วโฟกัสแล้ว หลุยส์ก็บอกว่า พอไหม สงสาร เราไม่เคยบ่นเลยทุกครั้งที่แทงพุง นุ่นเคยตอนถ่ายพรหมลิขิตก็กระตุ้นไปด้วยแล้วระหว่างขับจากหนองแขมกลับบ้านเสรีไทย มันถึงเวลานาฬิกาเตือนมือหนึ่งดึงเข็มแล้วหมุนแก๊กแก๊ก อีกมือก็ขับไป
โชคดีที่รถมันติดอีกมือเราก็ปักที่ท้อง นุ่นทำเองทุกขั้นตอนบางคนอาจจะให้หมอทำ ฉีดไม่ยากค่ะ เข็มมันเหมือนคล้ายๆ เข็มอินซูลิน เข็มเบาหวาน มันบางมาก บางทีถ่ายละครอยู่เนอะ มันต้องตามเวลาตลอดพยายามจะ 6 โมงแต่มันไม่ได้ มันต้องฉีดตอนหนึ่งทุ่ม สตาร์ทตอนหนึ่งทุ่ม ทุ่มนึง ซ้อมเข้าฉากแล้ว เราก็พี่หยุดก่อน คัตก่อนได้ไหมคะ หนูต้องฉีดยา แล้วเขาก็ทำให้ กองก็น่ารัก เราก็เอายาแช่กระติกเก็บความเย็นค่ะเอาน้ำแข็งใส่เข้าไป แล้วก็เอายาใส่เข้าไป ทุกวันที่ไปถ่ายละคร คือผลนุ่นมันดีแต่ก่อนเก็บครั้งสุดท้ายแล้ว”
กำหนดคลอดเมื่อไหร่ ?
“คุณหมอบอกว่า กำหนดคลอด 1 กุมภาพันธ์ปีหน้า เพราะตอนที่ใส่เราก็คุยกับแฟนอนันดา เราใส่ไปแล้ว เราจะบอกยังไงดีวะ นุ่นมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากบอกใครเลย มันมีความรู้สึกว่าไม่อยากแบกความรับผิดชอบ ไม่อยากแบกความรู้สึก ถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่หรือว่าไปต่อไม่ได้ เข้าใจเลยนะ ทำไมถึงต้องรอ 3 เดือน มันแบกความรู้สึกของตัวเองอยู่กับทุกคน ถ้าสมมติว่ามันไม่เกิดขึ้น หนูต้องมานั่งเจอทุกคน แล้วบอกว่าไม่อยู่แล้ว ก็เลยไม่บอกใครเลยพยายามบอกให้น้อยที่สุด อย่างแก๊งบุพเพฯ รู้ก็เพราะว่ามันถึงเวลาอัลตราซาวด์เห็นหัวใจและมันอยู่ในสเต็ปที่บอกได้แล้ว ก็ไลน์เข้ากลุ่มบอกว่าฉันมีอะไรจะบอก พาคนมาแนะนำ ก็ส่งภาพอัลตร้าซาวด์ไปให้ เขาก็กรี๊ดกร๊าดกัน เราก็มีความรู้สึกว่า อ๋อมันเป็นฟีลนี้เวลาที่มันได้บอกคนทุกคนก็เฮ้ดีใจกับเรา”
ครั้งแรกที่รู้อยู่กับหลุยส์ไหม?
“เราอยู่ในกระบวนการเดียวกันหมดเลย คือทุกครั้งนุ่นไม่สามารถทำอะไรได้เลย พอใส่ตัวอ่อน นุ่นนอนอยู่บนเตียง 2 เดือน คือนอนพลิกซ้ายพลิกขวานอนตะแคงได้ แค่เดินไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมานอน เป็นแบบนี้อยู่สองเดือน เวลาเราทำอะไรหลุยส์ก็จะคอยแบบอย่าเดินยิ่งช่วงที่เขาไม่อยู่เขาไปถ่ายละคร นุ่นจะแอบทำเขาก็จะเช็กกล้องวิดีโอ คือความเป็นแฟนกันผัวเมียกันไม่เคยจะมาเฝ้ากันหน้าห้องน้ำ เพราะนุ่นเป็นคนที่ทำอะไรด้วยตัวเอง พอใส่น้องเขาก็มายืนเฝ้าหน้าห้องน้ำ ทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำ มันก็เป็นภาพประทับใจที่เกิดขึ้น เรารู้สเต็ปไปด้วยกัน”
