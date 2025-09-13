“TSA” เปิดเวทีแห่งโอกาสให้นักเขียนบทไทยได้ฉายแสง โชว์ไอเดียขายโปรเจ็กต์กับโปรดิวเซอร์ระดับท็อปจากสตูดิโอผู้ผลิตซีรีส์ชั้นนำ ในงาน “Writers’ Room 3 Gen Workshop: Pitch Day”

หลังจากเปิดโปรเจ็กต์สุดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานักเขียนบทไทย 3 เจเนอเรชั่น ให้สามารถเดินหน้าผลิตผลงานได้อย่างน่าสนใจและส่งเสริมการพัฒนาคอนเทนต์ไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โครงการ “Writers’ Room 3 Gen Workshop” ซึ่งสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ (TSA) ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, THACCA สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์, OFOS – One Family One Soft Power, อุทยานการเรียนรู้ TK Park, True CJ Creation, ช่อง One31, ช่อง 3, ช่อง 7HD, GMMTV, MONOMAX ฯลฯ จัดขึ้น ได้เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้ว กับกิจกรรม “Pitch Day” เปิดเวทีแห่งโอกาสให้นักเขียนบทรุ่นใหม่ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้นำเสนอไอเดียต่อสถานีโทรทัศน์ สตูดิโอผู้ผลิตชั้นนำ และแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 ณ ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ (Learning Auditorium) TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์
นายคฑาหัสต์ บุษปะเกศ นายกสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ (TSA) กล่าวว่า “โครงการ Writers’ Room 3 Gen Workshop ได้รับความสนใจจากนักเขียนบทรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก โดยมีพล็อตส่งเข้ามามากถึง 279 เรื่อง ก่อนจะผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในแวดวงละครและซีรีส์ รวมถึงนักเขียนบทมืออาชีพผู้มากประสบการณ์ จนได้พล็อตที่ผ่านเข้ารอบ 16 เรื่อง เพื่อนําเสนอให้แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง สถานีโทรทัศน์ และสตูดิโอระดับแนวหน้านำไปสร้างสรรค์เป็นละครและซีรีส์คุณภาพ โดยมี TSA เป็นตัวกลางเชื่อมโยงและผลักดันให้เกิดโปรเจกต์จริงขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้”
ทั้งนี้จุดประสงค์หลักของโครงการ “Writers’ Room 3 Gen Workshop” คือการรวมพลังสร้างสรรค์ เชื่อมทักษะ ประสบการณ์ และเครือข่ายของนักเขียน 3 รุ่นที่มีจุดแข็งต่างกัน ทั้งนักเขียนบทรุ่นใหม่ที่มีความคิดสดใหม่ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี แต่ขาดประสบการณ์ นักเขียนรุ่นกลางที่มีประสบการณ์ในการสร้างผลงานให้ประสบความสําเร็จ แต่ขาดเครือข่าย และนักเขียนบทรุ่นใหญ่ที่มีเครือข่าย แต่มักจะติดปัญหาในการสร้างพล็อตแปลกใหม่ มาร่วมกันสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ พัฒนาบทละครไทยให้ทันยุค ทันตลาด โดยงาน Pitch Day ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ คือบทพิสูจน์ถึงศักยภาพของนักเขียนบทไทยที่แสดงให้เห็นว่า หากมีพื้นที่ให้พัฒนาและมีระบบสนับสนุนอย่างยั่งยืน ก็สามารถสร้างสรรค์พล็อตที่มีคุณภาพและต่อยอดไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้
“Writers’ Room 3 Gen Workshop: Pitch Day” ได้รับเกียรติจากตัวแทนพันธมิตรเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เพื่อช่วยกันสานฝันให้นักเขียนบทไทยได้ต่อยอดความสามารถไปอีกขั้น โดยโปรดิวเซอร์จากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง สถานีโทรทัศน์ และสตูดิโอชื่อดังหลายท่าน ให้ความสนใจในหลายพล็อตเรื่องที่มีความแปลกใหม่และมีศักยภาพในการสร้างเป็นละครและซีรีส์ ซึ่งไม่เพียงสะท้อนให้เห็นความสำเร็จของโครงการ “Writers’ Room 3 Gen Workshop” ยังตอกย้ำถึงจุดมุ่งหมายของสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ (TSA) ที่พร้อมจะยืนหยัดสนับสนุนนักเขียนบทไทย และเป็นพลังขับเคลื่อนในการยกระดับอุตสาหกรรมบันเทิงไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง แม้จะต้องประสบกับความท้าทายของตลาดโลกก็ตาม