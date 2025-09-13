ช็อก! “ก้อย ทาริกา” ประกาศลาช่อง 3 โดนรุ่นเด็ก รุ่นหลานทำลายสิ้น เสียความรู้สึก เกิดอะไรขึ้น?

กลิ่นดรามาโชยมาอีกแล้ว ล่าสุดอินสตาแกรม “ก้อย ทาริกา ธิดาทิตย์” ผู้จัดละครและนักแสดงอาวุโสมากความสามารถ ได้โพสต์ข้อความประกาศลาช่อง 3 พร้อมเผยไม่คิดฝัน อยู่มา 50 ปี จะโดนรุ่นเด็ก รุ่นหลาน ทำลายสิ้น จนแฟนๆ แห่มุงว่าเกิดอะไรขึ้น
“ขออนุญาต กราบลาค่ะ ความรัก ความห่วงใยครอบครัว ช่อง 3 บุญคุณที่นายทุกท่าน มีเมตตาทำให้เราทุกคนมีชีวิตที่ดีเลี้ยงลูกหลานจนโต ด้วยอนาคตทีดีไม่เคยลืมบุญคุณเลยแม้สักขณะจนทุกวันนี้ มากกว่า 50ปี
ไม่คิดเลย จะมาโดน รุ่นเด็ก รุ่นหลานมาทำลายสิ้น ด้วยความคิดน้อย หรือไม่คิด ก้อยกตัญญูกับนาย ทุกท่านไม่มีที่สิ้นสุด แต่ สายใยกับคำว่า ช่อง 3 กับผู้บริหาร จากนี้ไป 🥺🥺จบไม่งามเลย เสียใจ เสียดาย เสียความรู้สึก ให้อภัย อโหสิกับความคิด อันน้อยนิด(ถ้าเธอมี เธอคงไม่เคย คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ความผูกพัน คงไม่มีอยู่แล้ว😭)”