“พี ชานนท์” ดีใจเก้อ “แพท” ตรวจขึ้นสองขีด แต่สุดท้ายท้องลม (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“แพท ณปภา ตันตระกูล” เผยคลิปเซอร์ไพรส์สามี “พี ชานนท์” มอบของขวัญพิเศษ ที่ใส่ไว้ในถุงชาแนล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดช่วงเดือนส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งทันทีที่พีเห็นของขวัญเป็นที่ตรวจครรภ์นับ 10 อัน ทุกอันขึ้น 2 ขีด ทำดีใจสุดขีด เพราะหมายถึงแพทตั้งครรภ์แล้ว

อย่างไรก็ตาม แพทได้อัปเดตในคลิปว่าผ่านไป 1 เดือน เมื่อพบแพทย์และตรวจอัลตร้าซาวด์ กลับไม่พบตัวน้องในท้องแล้ว หมอคาดว่าอาจหลบอยู่หรือโตช้าจึงให้รอไปก่อน จนกระทั่งผ่านไปครบ 3 เดือน ก็ไม่ปรากฏตัวน้อง หมอจึงสรุปว่า “ท้องลม” เกิดจากไข่ไม่มีนิวเครียส ไม่สามารถโตต่อไปได้ โดยแพทฝากขอบคุณทุกกำลังใจ และขอเดินหน้าต่อไปในเรื่องนี้

























